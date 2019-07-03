Акціонерне товариство «Укргазвидобування» й далі проводить активні геологорозвідувальні роботи на наявних ліцензіях, відкривши нафтове родовище в Харківській та газоконденсатне в Полтавській областях. Про це йдеться в розповсюдженій днями інформації на сайті компанії.

Так, за результатами виконаної ЗD-сейсміки на ділянці в Харківській області пробурили пошукову свердловину, після випробовування якої на глибині понад 3700 м отримали приплив нафти. Станом на сьогодні в свердловині продовжують промислові дослідження та проводять підготовку до експлуатації. За попередніми оцінками, ресурси нафти на новому родовищі становлять близько 130 тисяч тонн.

Як зазначив «Урядовому кур’єрові» енергетичний експерт Дмитро Марунич, ЗD-сейсміка є доволі новим і сучасним методом пошуку корисних копалин: «Без неї фахівцям з розвідки нафти та газу доводиться набагато складніше вести пошуки та оцінювати їхні запаси. Саме цей метод дає змогу ще на етапі пошукових робіт визначити чи економічно доцільним буде буріння та освоєння покладів вуглеводнів. Якщо це дорого та поклади невеликі, то немає доцільності вкладати великі кошти в розробку майбутнього родовища. Так економлять мільйони гривень. Однак цей метод є надто дорогим. Його собі дозволяють фактично лише приватні компанії, які мають великі капітали». Проте, за словами експерта, й останні використовують ЗD-сейсміку лише в 30% робіт з пошуку, буріння та видобутку корисних копалин. Цей показник у АТ «Укргазвидобування» ще нижчий.

Так само на ділянці надр у Полтавській області після проведених сейсмічних досліджень і буріння першої пошукової свердловини глибиною 6300 м отримали промисловий приплив газу. У підсумку відкрито нове газоконденсатне родовище, ресурсна база якого за попередніми оцінками становить понад 2,7 млрд м3 природного газу.

Укргазвидобування значно активізувало проведення геологорозвідувальних робіт, зокрема сейсморозвідки на всіх перспективних ділянках надр, що дало змогу відкрити за останні три роки вісім нових родовищ, з яких шість — у 2018-му. Компанія готова до подальшого вивчення покладів нових ділянок, які придбані під час трьох раундів електронних аукціонів. Адже у зв’язку з природним падінням видобутку на родовищах, які тривалий час експлуатують, для значного нарощування обсягів українського газу необхідно розробляти нові ділянки з покладами вуглеводнів.

До речі, АТ «Укргазвидобування» за січень—травень 2019 року спрямувало до місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток вуглеводнів, 603,6 млн грн рентних платежів.

5% від рентних платежів за травень 2019 року, а це близько 132,5 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 11 областей.

Більша частина цих коштів сконцентрована у двох газовидобувних областях — Харківській і Полтавській.

Місцеві бюджети різних рівнів у Харківській області отримають 66,1 млн грн, у Полтавській області — 56,5 млн грн, у Львівській — 4,7 млн грн та у Дніпропетровській — 3,1 млн грн.

Решту 2,1 млн грн рентних платежів за травень 2019 року було спрямовано до Івано-Франківської, Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей.

Всього з початку року місцеві бюджети різних рівнів отримають у Харківській області — 306,3 млн грн, у Полтавській — 249,7 млн грн, у Львівській — 21,8 млн грн, Дніпропетровській — 14,7 млн грн. Загалом до зведеного бюджету країни надійде понад 12 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за п’ять місяців 2019 року, зазначається на сайті компанії.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»