Щоб українці платили менше за опалення, уряд працює над збільшенням власного видобутку газу. На цьому Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук наголосив під час робочої поїздки у Полтавську область. Він ознайомився з роботою свердловини №217 Опішненського родовища АТ «Укргазвидобування», поспілкувався з працівниками об’єкта, аби зрозуміти, що заважає галузі розвиватися.

«Полтавська область — один з головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу і кожна п’ята тонна нафти й конденсату надходять з Полтавщини. Але цього мало. Україна повинна ефективніше розпоряджатися надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Родовища не продаються

Прем’єр зауважив, що на центральному рівні уряд разом з Державною службою геології та надр уже зробили кроки для розвитку галузі. Спрощено дозвільні процедури та запроваджено електронні аукціони. До підписання готують дев’ять угод з розподілу вуглеводневих надр.

«Ми запустили інвестиційний атлас надрокористувача, на який нанесли більш як 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги. Важливо, що ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами», — констатував Олексій Гончарук.

До слова, об’єкти на інвестиційному атласі надрокористувача розподілено в шість кошиків (за видами корисних копалин): вуглеводнева сировина; металічні корисні копалини; неметалічні корисні копалини; підземні води; горючі тверді корисні копалини; дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння.

Потенційний покупець може обрати об’єкт серед запропонованих й ініціювати аукціон. Якщо бажаної ділянки в переліку немає, її можна номінувати на електронні торги. Графік, правила, а також зразки заяв щодо ініціювання розміщено на сайті Держгеонадр. Інвесторам атлас пропонує дві ділянки на Полтавщині для видобутку нафти й газу: Оболонську площу в Семенівському районі й площу Писарівська-2 у Великобагачанському та Решетилівському. Площа першої — 496 кв. км, другої — 221. Мінімальну початкову вартість цих лотів Держгеонадра ще обраховує.

Під час робочої поїздки до Полтавської області Прем’єр говорив, що розроблено комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку: зміни до Кодексу України про надра, до Закону «Про нафту і газ» та Закону «Про угоди про розподіл продукції», які має підтримати парламент.

Наступ на ділків

На Полтавщині відбулася розширена робоча нарада з питань розвитку області. На заході Прем’єр наголосив, що в області не може бути жодних натяків на корупцію у цій галузі. Адже на центральному рівні повністю замінено менеджмент Держгеонадр.

Спілкуючись із журналістами, Олексій Гончарук зауважив, що для України надзвичайно важлива тема енергетичної безпеки. «Потрібно максимально швидко збільшувати видобування корисних копалин. Щороку природним чином зменшується обсяг видобутку нафтогазоносної суміші. І якщо інтенсивно не нарощувати видобування, він буде падати. А це неприпустимо. Саме тому обговорили з місцевою владою, як створити для компаній, інвесторів максимально комфортні умови для збільшення видобутку в цьому регіоні та й взагалі в Україні», — зазначив очільник уряду.

Він зауважив, що невдовзі мають ухвалити законопроєкт щодо стимулювання видобування, який розв’яже проблему сплячих ліцензій. «Це той випадок, коли дехто, користуючись або своїми повноваженнями, або знайомствами, отримував ліцензії на видобування надр, а потім не видобував, шукав можливості перепродати і заробити. Такі ліцензії роками не використовуються, користі державі не приносять. Принцип законопроєкту дуже простий: якщо маєш ліцензію і протягом певного періоду нічого не видобуваєш, то все одно повинен платити податки. Тому буде невигідно утримувати ліцензію і не використовувати її», — каже Олексій Гончарук.

У контексті масштабного дорожнього будівництва, що розпочинається 1 березня, Прем’єр зупинився на темі припинення нелегального видобутку корисних копалин. «Для будівництва доріг потрібні матеріали, в тому числі корисні копалини. Може знову поширитися практика видобування корисних копалин в нелегальних кар’єрах. Тим, хто продовжить виснажувати українські надра, правоохоронні органи дадуть відсіч», — пообіцяв очільник уряду. А чесному бізнесу держава створить прозорі процедури, щоб компаніям працювалося максимально комфортно.