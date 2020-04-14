Пандемія коронавірусної хвороби не обійшла стороною українські компанії-експортери. Багатьом з них з певних причин глобального масштабу важко вивозити свої товари за кордон. У нашій країні також діють обмеження на експорт товарів і послуг. Які це товари? Що можуть зробити в цих непростих умовах експортери, щоб мінімізувати втрати? Про це та інше «Урядовий кур’єр» розмовляв із президентом Клубу експортерів України Євгенією ЛИТВИНОВОЮ.

— Пані Євгеніє, як на ефективність діяльності експортерів впливає карантин? Є якісь обмеження щодо вивезення з країни окремих товарів?

— Карантин вносить корективи у діяльність кожного експортера. Які саме це корективи, та де їх коріння?

На жаль, багато людей в Україні й за кордоном втратили змогу заробляти кошти у цей період, а тому повинні обмежувати себе у споживанні. Передовсім людина починає економити на собі, потім на хатніх тваринах і в останню чергу — на дітях.

Тож експортери, які не є виробниками товарів першої необхідності, зазнають втрат.

Другий сегмент, який зазнає втрат, — це товари, в яких термін придатності замалий для успішної реалізації в умовах карантину. Ризику зазнають передовсім товари з терміном придатності до 15 днів, і що більший термін придатності товару, то менший ризик.

Третій сегмент — товари, потрібні в Україні, а саме гречка. Запроваджено тимчасовий режим ліцензування та квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного (без плодової оболонки) до 1 липня 2020 року. Те саме запроваджено щодо спирту: тимчасовий режим ліцензування та квотування експорту спирту, необхідного для медичних цілей та фармацевтичної промисловості України (етилового, неденатурованого, з концентрацiєю спирту 80 об. % або більше, спирту етилового та iнших спиртових дистилятів).

Заборонено до 1 червня 2020 року експорт таких товарів: водонепроникний лабораторний костюм, рукавички з інших полімерних матеріалів, рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові, рукавички неопудрені з нітрилу, халат ізоляційний медичний одноразовий, маски медичні (хірургічні), окуляри захисні, щиток захисний, респіратор класу захисту не нижче FFP2.

— Чи зменшилися обсяги експорту товарів та послуг у березні 2020 року?

— Усе залежить від групи товарів та групи послуг. Порівняно з березнем 2019 року різниця незначна — 0,1%, але порівняно з показниками попередніх періодів скорочення набагато більше.

— Які ринки, якщо таке є, у зв’язку з карантином у багатьох країнах для наших експортерів закрилися або зазнали значних обмежень?

— Жодна із країн ТОП-15 торговельних партнерів України в експорті не змінила своєї торговельної політики. Докладніше про зміни в торговельній політиці інших країн у зв’язку з COVID-19 можна дізнатися на сайті Міністерства закордонних справ України у розділі «Новини МЗС».

— Чи допомагає уряд та профільні міністерства нашим експортерам у такий складний період? Як саме?

— Підтримка роботодавців та працівників малого і середнього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в умовах протидії коронавірусній хворобі COVID-19, — одне з основних положень ухваленого законопроєкту №3275. Також існує інформаційна підтримка та багато іншого. Більше інформації можна знайти на сторінках профільних міністерств.

— Як, на ваш погляд, буде переглянуто експортну стратегію України у зв’язку з відомими подіями у світі?

— На мій погляд, експортна стратегія має залишитися незмінною, оскільки майже всі країни зазнали втрат у зв’язку з пандемією, і цікавість України до найбільших у світі ринків не може бути змінено.

— Відомо, що зернові та метал останніми роками були найголовнішими експортними товарами України. Як їх експортуватимуть після закінчення карантину? Чи втратять зерно-та металотрейдери свої позиції?

— Зернові та метал і останніми роками, і в майбутньому мають залишитися найголовнішими експортними товарами України. Їх експортуватимуть після закінчення карантину, вони не повинні втратити свої позиції.

— На які нові ринки вийдуть наші експортери цього року? Які нові експортні товари та послуги стануть притаманними 2020-му?

— На які нові ринки вийдуть наші експортери, покаже час. Багато залежить від того, скільки діятиме карантин у різних країнах і в Україні також. Адже багато експортних галузей у групі ризику, і має минути час для відновлення докарантинної споживчої спроможності в кожній із країн, яка застосовує захисні дії.

Також потрібно буде звертати увагу на оновлену демографічну ситуацію в різних країнах, зважати на споживчу спроможність та спостерігати за зміною споживчих звичок у всьому світі. Наприклад, у КНР після закінчення карантинних дій більшість людей все одно харчуються вдома й готують самостійно. Із цієї причини змінився і споживчий кошик китайця: в ньому стало більше борошна та інших продуктів для приготування страв.

— Як Клуб експортерів України допомагає роботі експортерів і які нові цілі на нього покладено у зв’язку з поширенням коронавірусу?

— На Клуб експортерів покладено у зв’язку з коронавірусом посилений онлайн маркетинг українських компаній за кордоном та допомогу в пошуку українським компаніям закордонних партнерів і закордонним компаніям українських. Щодня робимо кроки для посиленого просування українських товарів онлайн, каталоги для експортерів англійською (http://people2people.info/), китайською (http://people2people.com.cn/) та українською мовами (http://catalogue.people2people.com.ua/goods).Це дає змогу нашим компаніям рекламувати українські товари та отримувати нові замовлення онлайн на свою пошту.

Українська версія каталогу дає змогу проглядати запити від іноземних партнерів на закупівлю української продукції у режимі онлайн. Розроблено аналітичні інструменти для цільового пошуку партнерів за параметрами у форматі BI-моделі, щоб експортери могли обрати собі потенційного партнера, сидячи вдома й не наражаючи на небезпеку себе та близьких.

Кілька проєктів у процесі розроблення. Ми повідомлятимемо про них у новинах на сайті Клубу експортерів України.

Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК».

Євгенія ЛИТВИНОВА. Із 03.2014 досі — президент, генеральний директор, аналітик Клубу українських експортерів; із 07.2017 — генеральний менеджер торговельної компанії з торговою маркою в Китаї VITAYU, 04.2018 —05.2019 — директорське представництво в Україні Асоціації «Україна — Франція», 06.2013—03.2014 — фінансовий директор УКР-ТЕХНО-ТЕСП. 04.2012—10.2012 — фінансовий аналітик, менеджер проєктів Авангард, УКРЛЕНД ФАРМІНГ, 09.2010—02.2013 — керуючий партнер TBI GROUP

10.2008 —06.2011 — генеральний директор лізингової компанії YOUNG-L.