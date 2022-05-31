Невмотивовано агресивні дії російської армії на території Харківщини спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновано повністю. У Харкові найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста — йдеться про 30,2% загального житлового фонду.

Такі невтішні цифри оприлюднено під час робочої наради щодо поточної ситуації в Харківській області та місті Харкові, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави заслухав доповіді начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, Харківського міського голови Ігоря Терехова, військового командування та керівництва правоохоронних органів регіону.

На заході йшлося про відновлення регіону від наслідків війни. У межах робочої поїздки Володимир Зеленський оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова, адміністративні будівлі міста, які зазнали руйнувань унаслідок ракетних обстрілів російської армії.

Президент вважає, що слід проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

«Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати у всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», — зазначив глава держави. Він переконаний, що це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.

«Нові будинки потрібно зводити обов’язково з бомбосховищами та укриттями. Маємо знайти кошти, кредитні лінії. Держава повинна забезпечити це з погляду гарантій, а керівники міст і областей мають знаходити класні проєкти та гроші», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував главу держави, що 31% території області тимчасово окуповано, 5% було визволено від російських загарбників.

«Ми ще не можемо повністю обстежити деякі визволені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де можемо робити це дистанційно, ми це робимо», — запевнив Олег Синєгубов.

У межах робочої поїздки Президент відвідав передові позиції українських військових на сході країни, поспілкувався із захисниками нашої держави. Ознайомившись з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів, Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки.

«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» — наголосив Президент.

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