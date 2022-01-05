Виплати пенсіонерам. Березень — індексація пенсій. Квітень — їх перерахунок працюючим пенсіонерам. Липень, жовтень і грудень — підвищення пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати. З жовтня заплановано доплати для пенсіонерів, старших за 70 років. Середня пенсія на кінець 2022 року становитиме 4533 гривні й на 15% перевищуватиме фактичний прожитковий мінімум.

Прожитковий мінімум. Заплановано два підвищення: з 1 липня — до 2508 гривень і з 1 грудня — до 2589 гривень. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних становитиме: з липня — 2600 гривень; з грудня — 2684. Для осіб, що втратили працездатність: з липня — 2027 гривень; з грудня — 2093. Для дітей віком до 6 років: з липня — 2201 гривня; з грудня — 2272. Для дітей віком 6—18 років: з липня — 2744 гривні; з грудня — 2833.

Деякі види державної допомоги. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: з 1 липня — 5502,5 гривні; з 1 грудня — 5680. На дітей 6—18 років: з липня — 6860 гривень; з грудня — 7082,5. Для дітей з інвалідністю віком до 6 років: з липня — 7703 гривні; з грудня — 7952. Для дітей з інвалідністю віком 6—18 років: з липня — 9604 гривні; з грудня — 9915.

Мінімальна зарплата. З 1 жовтня у місячному розмірі становитиме 6700 гривень, у погодинному — 40,46 гривні.

Податки для фізосіб-підприємців. З 1 жовтня зросте єдиний соціальний внесок: 1474 гривні на місяць — мінімальний розмір ЄСВ; 22 110 гривень на місяць — максимальний розмір нарахованого ЄСВ (15 мінімальних). З 1 жовтня зросте єдиний податок. Єдиний податок для ФОП 1 групи становить 248,1 гривні на місяць (10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Єдиний податок для ФОП 2 групи — 1300 гривень на місяць (20% мінімальної зарплати). Єдиний податок для ФОП 3 групи розраховується індивідуально і становитиме 5% доходу або 3% для платників ПДВ.

Штрафи за вказування статі у вакансії. З 8 січня набувають чинності зміни до законодавства про рекламу, згідно з якими, роботодавців штрафуватимуть за те, що зазначають певну стать у вакансіях («тільки для жінок» або «тільки для чоловіків»). Розмір штрафу (десятикратний розмір мінімальної зарплати) із січня — 65 тисяч гривень, із жовтня — 67 тисяч. Це не стосується специфічної роботи, яку може виконувати тільки чоловік або жінка.

Перелік професій для обов’язкової вакцинації. Із 17 січня МОЗ розширює перелік професій, представників яких не допускатимуть до роботи без проходження курсу вакцинації від коронавірусу. Сюди увійшли співробітники: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, професійної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти й наукових установ незалежно від форми власності; органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ, організацій.

Електронні рецепти на ліки. Із 1 квітня запроваджується відпуск антибіотиків виключно за е-рецептом. До кінця 2022 року всі рецептурні препарати продаватимуть за е-рецептами.

Платні поліетиленові пакети. Із 1 лютого — мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками завтовшки понад 50 мікрометрів становитимуть: 2 гривні — пакети без ручок і бокових складок; 2,5 гривні — без ручок (з боковими складками), з ручками (без бокових складок); 3 гривні — з ручками і боковими складками. Ці вимоги не поширюються на біорозкладні й надтонкі пластикові пакети, призначені для пакування й транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та які використовують як первинне пакування до 1 січня 2023 року.

Із 10 березня 2022 року заборонено розповсюдження в магазинах і закладах громадського харчування: надтонких (зі стінками завтовшки менш як 15 мікрометрів); тонких (зі стінками завтовшки 15—50 мікрометрів); оксорозкладних пластикових пакетів.

Штраф за безплатне розповсюдження пластикових пакетів з 10 грудня 2021 року становить від 1700 до 3400 гривень, за повторне порушення — від 3400 до 8500. З 10 березня 2022 року за порушення заборони розповсюджувати тонкі, надтонкі та оксорозкладні пластикові пакети штрафи становлять: від 8,5 до 17 тисяч гривень; за повторне порушення — від 17 до 34 тисяч.

Камери автофіксації порушень ПДР. У першому кварталі 2022 року розпочнеться тестування нових функцій поліцейських камер, які зможуть фіксувати: перевищення швидкості; їзду смугами для громадського транспорту; виїзд на смугу зустрічного руху; проїзд на червоний сигнал світлофора.

Обов’язковий техогляд. Із вересня всі автомобілі з українською реєстрацією знову мають регулярно проходити обов’язковий техогляд. Це передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Легкові автомобілі (з кількістю пасажирів до дев’яти) проходитимуть техогляд через чотири роки після першої реєстрації, а далі — раз на два роки. Для таксі техогляд слід проводити щорічно. Проходити техогляд слід протягом місяця з дати першої реєстрації.

Техогляд незалежно від дати першої реєстрації будуть зобов’язані проходити: нові власники автомобілів протягом 10 днів після перереєстрації транспортного засобу на своє ім’я; після ДТП, де було пошкоджено елементи машини, що впливають на безпеку водіння (підвіски, системи управління, подушки безпеки, системи гальмування, деформація кузова); в разі виявлення істотних неполадок на дорозі.

Обов’язковому технічному контролю не підлягають транспортні засоби: які рухаються зі швидкістю до 25 км/год ; не використовуються на дорогах загального користування; з об’ємом двигуна не більш як 125 куб. см або електродвигуном потужністю до 4 кВт.

Якщо автомобіль вчасно не пройшов обов’язковий техогляд, власник отримає штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі повторного порушення йому загрожує позбавлення водійських прав.

Військовий облік для жінок. До кінця 2022 року жінки мають написати заяву до місцевого військкомату, надати копії та оригінали паспорта, ІПН, свідоцтв про шлюб, народження дітей (за наявності) та закінчення навчання, довідку з роботи. Військкомат за підсумками вивчення документів визначить, чи жінка входить до переліку військовозобов’язаних, і направить на медкомісію за місцем проживання. Жінок, що стали на облік, можуть призвати на службу або в разі воєнного стану в країні, або за мобілізації — але в обох випадках необхідна згода військовозобов’язаної.

Не всіх жінок військовозобов’язаних професій буде поставлено на облік — є обмеження за віком та станом здоров’я.

Із 2023 року передбачено штрафи: за відмову жінки ставати на військовий облік — від 850 до 1700 гривень; за відмову керівника її підприємства чи організації — від 5100 до 8500 гривень.

Джерело: Укрінформ