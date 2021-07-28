На будівельній мапі України ТОВ «АМК РЕМ-БУД» займає окреме вагоме місце. Особливо активно колектив заявив про себе з початком реалізації масштабної всеукраїнської програми Президента України та уряду «Велике будівництво». Про роботу будівельників кореспонденту «Урядового кур’єра» розповідає директор ТОВ Андрій КУКОВЕНКО.

— Андрію Михайловичу, для будівельників, зокрема дорожніх, усі об’єкти важливі. Проте чи є серед них такі, якими можна пишатися не тільки сьогодні чи завтра, а й через роки?

— Звичайно, для нас важливий кожен об’єкт, над яким працюємо. На Сумщині компанія вже відремонтувала десятки ділянок доріг місцевого значення. Так, це не основні траси, але це шляхи, якими щодня проїжджають тисячі жителів сіл і міст. Надзвичайно приємно чути слова вдячності саме від звичайних людей, які оцінили нашу роботу, відчули різницю між тим, як було і як стало.

У Київській області, де наша компанія працює значно триваліший час, усі проєкти в межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» заслуговують особливої уваги. Це сучасний багатофункціональний спорткомплекс «Академія спорту» в місті Буча, нові дитячі садочки в селах Козаровичі, Синяк та Нові Петрівці.

Ми зводимо не просто будівлі, а об’єкти інфраструктури соціального значення, які слугуватимуть місцевим громадам багато років, тому з повним правом пишатимемося ними і в майбутньому. Хоч би за який проєкт бралися, якість робіт — завжди пріоритет №1.

— Наскільки відповідає нинішнім потребам матеріально-технічна база, яку техніку використовуєте, які технології застосовуєте?

— Наша компанія постійно оновлює автопарк, відстежує будівельні інновації, інвестує в надійну високоякісну техніку, щоб мати більше можливостей для ефективної роботи й відповідати всім вимогам замовників. За останній рік значно наростили і виробничі потужності, і кадровий потенціал.

Технологічно завжди відповідаємо вимогам часу, дотримуємося затверджених державних стандартів. Експерти з державного підприємства «Дороги Сумщини», а це один з основних наших замовників у Сумській області, щоразу роблять експертизу і підтверджують: роботи виконано на високому якісному рівні.

— Як формувався і формується колектив, кому віддаєте перевагу, приймаючи на роботу?



— У колективі професійні та відповідальні працівники, які мають досвід роботи в будівельно-дорожній галузі, демонструють високі практичні результати. Є люди, які пройшли стажування за кордоном, ті, хто має кілька дипломів про вищу освіту, здобувачі наукових ступенів. Проте чимало молодих фахівців, які успішно переймають знання й досвід старших колег. Тому нині налаштовані працювати лише власними силами. Це дасть більшу свободу дій, зміцнить позиції компанії.

Часто люди запитують: чи можна влаштуватися до вас на роботу? І ми погоджуємось, якщо бачимо, що людина відповідає нашим критеріям, налаштована серйозно і готова працювати за нашим графіком.

Усвідомлюємо і соціальну місію: створювати робочі місця у нас, в Україні, щоб висококваліфіковані фахівці залишалися працювати у своїй державі, а не змушені були виїжджати за кордон у пошуках кращої долі.

— Яким бачите нинішній рік, а саме: які об’єкти в роботі, що у планах?



— Маємо багато планів і на Сумщині, і на Київщині, тож сподіваюся, що 2021-й стане ще результативнішим.

У Київській області продовжуємо ремонтувати місцеві дороги і реалізовувати проєкти в ме­жах «Великого будівництва». Крім об’єктів, про які згадував, розпочинаємо капітальний ремонт дороги між селами Крюківщина та Гатне, що надзвичайно важлива для місцевого населення. Нова дорога з чотирма транспортними розв’язками дасть змогу розвантажити напружений автомобільний потік, а люди відчують поліпшення транспортного сполучення.

Торік виграли тендер від ДП «Дороги Сумщини» на поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, розрахований на три роки. Упевнено рухаємося в цьому напрямі, паралельно працюючи над новими замовленнями. Жителі Сумщини переконалися, що нашій компанії можна довірити завдання навіть підвищеної складності, тому ми відкриті для спів­праці з клієнтами — і державними організаціями, і приватними компаніями.

Ми нині чи не єдина в Сумській області компанія, яка працює не лише із бюджетними коштами, а й із коштами місцевих громад, і головне — із приватними інвесторами. Це переважно місцеві аграрії, які усвідомлюють соціальну відповідальність за свій регіон, і тому готові інвестувати у розвиток місцевої інфраструктури.

Уже реалізовано та перебувають у роботі майже десять таких проєктів. І судячи з позитивних відгуків, наступного року така співпраця розшириться. Переконаний: від цього виграють усі — і місцеві жителі, які отримають хороші дороги, і державний бюджет, кошти якого буде зекономлено.

Нині нашій державі дуже непросто — це і війна на сході, й епідемія коронавірусної хвороби. Тому не женемося за швидкими грошима, а працюємо на перспективу з вірою в Україну. І як бачите, у нас це добре виходить. Так, не отримуємо надприбутків, але в нас багато замовлень і багато вдячних клієнтів. А це для нас головне.

ДОВІДКА «УК»

ТОВ «АМК РЕМ-БУД» засноване 2012 року. 2018-го відкрито новий напрям діяльності — будівництво доріг та автострад. Упродовж 2018—2020 років реалізовано 64 проєкти з капітального та поточного ремонту доріг у Київській області.

Після запровадження програми Президента та уряду «Велике будівництво» компанія впевнено зайшла на ринок Сумщини і стала одним з основних виконавців ремонту доріг в області. Поточний дрібний ремонт уже виконано на майже 190 ділянках автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Підприємство має вагомий досвід у дорожньому будівництві, надійну виробничу репутацію, професійну команду, необхідну матеріально-технічну базу, чітко напрацьовану технологію ремонту.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»