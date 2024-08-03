Питання ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною обговорено у Стамбулі

Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко та міністр торгівлі Турецької Республіки Омер Болат обговорили завершальні питання ратифікації угоди про вільну торгівлю на взаємовигідних для обох країн умовах. Порушили також питання вдосконалення умов взаємовигідної торгівлі, розширення взаємодії українського і турецького бізнесу, посилення контролю за дотриманням санкцій проти рф, продовольчої безпеки в межах формули миру Президента Зеленського, а також роль Туреччини в гарантуванні безпеки навігації та розмінування акваторії Чорного моря. Зустріч посадовців відбулася під час візиту української делегації до Стамбула. У двосторонній розмові взяв участь заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

«Ми вдячні Туреччині за підтримку України і високо цінуємо надану політичну, військову та гуманітарну допомогу, посередництво в обміні військовополоненими. Сподіваємося на зміцнення та розвиток стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною в усіх галузях. Сподіваємося на активну участь і лідерство Туреччини в компоненті продовольчої безпеки, а також на допомогу в подальшому залученні інших країн, зокрема Глобального Півдня, до цієї роботи. Завдяки спільним зусиллям ми змогли відновити свободу судноплавства в Чорному морі та значно збільшили експорт через коридор у територіальних водах. Туреччина вже де-факто є хабом постачання нашого зерна в інші країни. Через Туреччину ми, наприклад, відправляли кораблі зі збіжжям у країни Африки, зокрема 25 тисяч тонн — у Нігерію і 15 тисяч тонн — у Судан. Сподіваємося й надалі на активну участь Туреччини в ініціативі Grain from Ukraine», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, повне відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі — спільний інтерес України й Туреччини. Жодна держава не має права її обмежувати. Відновлення поромного сполучення між портами України і Туреччини має стати ще одним важливим елементом для зміцнення продовольчої безпеки.

Також сторони обговорили питання двосторонньої торгівлі та запровадження зони вільної торгівлі після ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Відповідне рішення ще має ухвалити український парламент.

«Реалізація зони вільної торгівлі має гармонізувати взаємну торгівлю, спростити логістику, сприяти виходу більшої кількості українських і турецьких виробників на ринки наших країн, відкрити нові перспективи для реалізації спільних економічних проєктів між країнами. Після ратифікації угоди всі прибережні країни Чорного моря, за винятком рф, будуть об’єднані в єдиний економічний простір.

Щоб така співпраця була взаємовигідною, ми обговорили шляхи подальшого вдосконалення спільної торгівлі, зокрема в межах відбудови України та інтеграції з Європейським Союзом», — пояснила Юлія Свириденко.

Ще однією темою зустрічі стало залучення інвестицій турецького приватного бізнесу для відновлення України, а також можливості надання турецьким інвесторам в Україні доступного страхування від воєнних ризиків та експортних гарантій.

Сторони обговорили питання, спрямовані на запобігання обходу запроваджених санкцій з використанням турецьких компаній. Україна очікує, що Туреччина продовжить вживати заходів для блокування постачання товарів подвійного призначення, які росія використовує з воєнною метою.

«Для нас важливо продовжувати спільні зусилля для усунення лазівок, які підривають санкційну політику проти росії. Також з турецьким колегою ми обговорювали питання незаконного вивезення росією з тимчасово окупованих територій України понад 4,5 мільйона тонн українського зерна. Просимо владу Туреччини вжити відповідних заходів для припинення імпорту або транзиту територією Туреччини вкраденого українського збіжжя. Україна наполягає, щоб було вжито заходів проти компаній, суден та їхніх власників, причетних до цього», — продовжила Юлія Свириденко.

Під час візиту у Стамбул українська делегація провела зустріч із керівництвом Ради зовнішньоекономічних зв’язків Туреччини (DEIK). Ця організація об’єднує провідні місцеві підприємства, які мають встановити зовнішньоекономічні зв’язки з іноземним бізнесом. Багато компаній, які входять у DEIK, уже присутні в Україні, а частина з них розглядає можливість інвестувати в українську економіку. Тому сторони обговорили потенціал розвитку та розширення присутності турецьких виробників, які виготовляють продукцію з високою доданою вартістю, в Україні.

«Сьогодні ключові пріоритети для України — залучення інвестицій для зміцнення безпекових можливостей країни в умовах війни і післявоєнного відновлення, що сприятиме відбудові та відновленню нашої держави. Приватний капітал — невід’ємна частина відновлення і сталого зростання України», — зауважив Тарас Качка.

Джерело: Міністерство економіки