«Перший рік роботи нового уряду проходив в умовах пандемії COVID-19 і безпрецедентних викликів. Одним із ключових завдань Мінекономіки були підтримка бізнесу та його адаптація в умовах карантину, збереження робочих місць і купівельної спроможності населення, забезпечення безперебійного експорту на зовнішні ринки. У тісній міжурядовій співпраці Мінекономіки доклало максимум зусиль, щоб подолати кризу й створити умови для відновлення національної економіки», — прокоментував підсумки своєї роботи очільник відомства Ігор Петрашко.

Ключові досягнення Мінекономіки за рік роботи уряду:

1. Допомога бізнесу: профінансовано 22,7 мільярда гривень за програмою «5—7—9» та 4,7 мільярда — за карантинними програмами

Мінекономіки постійно розширює і вдосконалює програму із кредитування малого та середнього бізнесу «5—7—9», щоб державну підтримку одержало широке коло підприємців. Одне з недавніх удосконалень — збільшення максимально допустимої державної допомоги для підприємців з 200 тисяч до 400 тисяч євро. Було запроваджено новий інструмент — портфельні кредитні гарантії, що спростило доступ до фінансів для малого та середнього бізнесу.

Було реалізовано три нові програми підтримки бізнесу під час посиленого карантину (допомога ФОПам і працівникам 8 тисяч гривень, допомога роботодавцям, компенсація ЄСВ), повідомляє пресслужба Мінекономіки.

2. Робочі місця: збережено 500 тисячам і працевлаштовано близько 600 тисяч осіб

Мінекономіки вдалося зберегти стабільну ситуацію на ринку праці через надання допомоги з часткового безробіття під час карантину й працевлаштування людей через центри зайнятості. Підприємці змогли зберегти робочі місця для працівників завдяки спрощеним і пришвидшеним процедурам отримання фінансової допомоги.

3. Промисловий безвіз: проведено масштабну підготовчу роботу до укладання відповідної угоди

Уже проведено 16 онлайн-засідань попередньої оціночної місії експертів ЄС щодо готовності української інфраструктури якості до укладання угоди АСАА. Комплексний процес укладання промислового безвізу відбувається за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Одразу після успішного визнання ЄС перших трьох секторів практику буде поширено на всі інші види промисловості.

4. Перезавантаження підтримки АПК: аграріям нараховано 4 мільярди гривень, упроваджено нові напрями: агрострахування та зрошення

Перезавантаження державної підтримки АПК ґрунтується на трьох принципах: прозорості, прогнозованості й справедливості. На законодавчому рівні зафіксовано ключові напрями підтримки АПК, серед яких акцент зроблено на підтримці фермерів і сімейних фермерських господарств. На 2021 рік додатково до основних програм розроблено нові економічно ефективні, які матимуть попит серед аграріїв у зв’язку з близьким відкриттям ринку землі.

5. Приватизація: розблоковано велику приватизацію, а дохід від малої становив понад 2,5 мільярда гривень за річного плану 400 мільйонів

Попри карантинні обмеження, мала приватизація дала вшестеро більше доходу від запланованого. Розблокування великої приватизації 2021 року дасть змогу не лише істотно збільшити бюджетні надходження, а й залучити фахове, ефективне й прозоре управління на державні підприємства.

6. Інвестклімат: розширено і вдосконалено стимули для притоку інвестицій («інвестняні», ДПП, індустріальні парки)

Для зростання обсягу інвестицій в Україну важлива наявність інвестиційних стимулів та інструментів державної підтримки. Наприкінці 2020 року було ухвалено закон, який стимулюватиме реалізацію великих інвестиційних проєктів, зокрема інвестори одержать державну підтримку проєктів з обсягом інвестицій понад 20 мільйонів євро. 2020-го напрацьовано важливу законодавчу базу для розвитку державно-приватного партнерства й підписано перші великі концесійні договори щодо морських портів на загальну суму 3,7 мільярда гривень.

Ще одним важливим інструментом залучення інвесторів стали індустріальні парки. До Реєстру індустріальних парків внесено 46 об’єктів, проте деякі з них існують лише на папері. Міністерство розробило законопроєкт, який даватиме змогу створити розгалужену сучасну мережу промислових парків у кожній області України.