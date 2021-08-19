Цього року в господарствах області збиранню підлягало понад 355 тисяч гектарів ранніх зернових культур — 35% у структурі зернової групи. Із них пшениці — понад 250 тисяч гектарів, ячменю — майже 90 тисяч, гороху — 7,3 тисячі, жита — 6,4 тисячі, вівса — приблизно 2 тисячі гектарів, а також майже 12 тисяч гектарів ріпаку. Усього аграрії зібрали понад 1727 тисяч тонн зерна, це на 353,3 тисячі тонн більше, ніж 2020 року. Середня врожайність — 48,6 центнера з гектара, торік було на 6,6 центнера з гектара менше.

А ще у полі зріє кукурудза

Пшениці цього року вже намолотили 1259 тисяч тонн, що на понад 230 тисяч тонн більше, ніж торік, із середньою врожайністю 50,3 центнера з гектара (більше порівняно з торішніми показниками на 5,5 центнера з гектара). 80% зібраного пшеничного зерна, або понад 997 тисяч тонн, — продовольче. Ячменю намолотили 409,2 тисячі тонн, на 103,2 тисячі тонн більше, ніж торік, урожайність — 45,7 центнера. Жита зібрали майже 29 тисяч тонн — на 15,4 тисячі тонн більше з урожайністю 45,2 центнера (більше на 12,6 центнера); вівса — 7,2 тисячі тонн, середня врожайність становить 38 центнерів (більше на 7 центнерів). Добрі показники збирання гороху — 22,8 тисячі тонн, на 4,6 тисячі тонн більше, середня врожайність — 31,3 центнера (на 3,4 центнера більше, ніж торік). Ріпаку намолотили 39 тисяч тонн, торік було на 32 тисячі тонн менше, середня врожайність 33,3 центнера (на 11,6 центнера більше, ніж 2020-го).

Про це «Урядовому кур’єру» розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації Олег Палій.

За його словами, цього року вдалося зупинити тенденцію до зменшення площ під озимими зерновими. Як наслідок, озимих культур в області зібрали із площі 263,2 тисячі гектарів.

Сільськогосподарські товаровиробники Полтавщини створили необхідну базу для проведення комплексу польових робіт. Господарства достатньою мірою забезпечено коштами, технікою, пально-мастильними матеріалами. Із весни на ринку без проблем можна було придбати всі необхідні мінеральні добрива та засоби захисту рослин, за потреби посіви підживили мінеральними добривами і обробили проти шкідників, хвороб та бур’янів.

Мало виростити, треба ще й зберегти

Через прохолодну погоду в березні-квітні на Полтавщині почали сіяти на два тижні пізніше, ніж зазвичай, проте вологи у ґрунті вистачило для дозрівання культур. Жнива цього року розпочали на тиждень пізніше, проте роботи виконано в оптимальні агротехнічні терміни. Більшість зерна високої якості, не нижче ІІІ класу. У господарствах є де його зберігати й доводити до відповідних кондицій. Усього мають 75 сертифікованих елеваторних комплексів загальною потужністю 4,8 мільйона тонн, які внесені до Основного реєстру складських документів на зерно та зерно, прийняте на зберігання ДП «Держреєстри України».

Для забезпечення нормативних споживчих потреб населення області хлібопродуктами на 2021/2022 маркетинговий рік необхідно 156,6 тисячі тонн зерна. Найбільше зернових ресурсів — 138,6 тисячі тонн, або 89% загальної кількості, знадобиться для хлібопечення. Потребу області у продовольчому зерні забезпечать повністю, і проблем із забезпеченням зерном хлібопекарських підприємств в області немає.

Цього року на комплекс польових робіт в області залучили майже 573 мільйони гривень кредитних коштів. За програмою «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» з державного бюджету за січень — березень сільгоспвиробникам області за фактично сплачені відсотки відшкодували 5,2 мільйона гривень.

Із початку року на Полтавщині оформили 73 аграрні розписки, це дало змогу залучити в аграрний сектор майже 495 мільйонів гривень додаткових фінансових ресурсів.

Ціна збіжжя зростає

У межах державної бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» на відшкодування 25% вартості техніки сільськогосподарські підприємства області подали 138 заявок. Придбано 214 одиниць техніки на загальну суму понад 75 мільйонів гривень і отримано компенсацій із державного бюджету на суму 15 мільйонів 643 тисячі гривень. За цим напрямом Полтавщина входить у трійку областей, які беруть найактивнішу участь у цій програмі.

Наприкінці жнивної кампанії в області зросли середні закупівельні ціни на рослинницьку продукцію. За останній тиждень — на 9%. У серпні ціни на пшеницю всіх класів зросли на 11%, а порівняно з відповідним торішнім періодом — на 17%.

На 5 серпня закупівельна ціна на пшеницю II класу в області становила 6960 гривень за тонну, III класу — 6930 гривень за тонну.

Департамент агропромислового розвитку посилив роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств області щодо необхідності жорсткого дотримання правил техніки безпеки під час проведення робіт, пов’язаних із збиранням врожаю, і відповідальності за спалювання стерні, розпалювання багать та інші дії, що можуть спричинити пожежу.

А тим часом. Вітчизняні аграрії цього року можуть зібрати 30,7 мільйона тонн пшениці, або на 23% більше, ніж торік. Це буде рекордним показником за всю історію незалежності України. Так само набагато більше повинні намолотити ячменю, ріпаку й гороху.