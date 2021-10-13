Сумщина — один з лідерів реалізації програми Президента «Велике будівництво» зокрема в ремонті доріг, що підтвердив недавній обласний форум

Того дня Сумський національний аграрний університет нагадував мінімайданчик дорожнього будівництва, адже саме на базі цього вишу проходив представницький форум «Велике будівництво. Дороги». За словами голови Сумської ОДА Дмитра Живицького, будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг — пріоритет №1 для обласної влади, яка задля цього об’єднала зусилля з наукою, бізнесом, місцевими громадами.

Цього року держава надала на дороги рекордні кошти, завдяки яким Сумщина істотно оновлює не тільки полотно, а й мости, бар’єрні огородження, переходи, їх штучне освітлення, облаштування тротуарів, зупинок тощо.

Не важливо, якого значення дороги

Як наголошує перший заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко, в області приділяють однакову увагу дорогам загального користування і державного, і місцевого значення. Упродовж 2017—2019 років на ремонт і утримання місцевих шляхів області надали мільярд гривень, а 2020—2021 — 1,9 мільярда. Зростає кілометраж полотна, полагодженого капітальним і поточним середнім ремонтом — відповідно 51 і 150 (!) кілометрів. Тобто обсяги зросли втричі.

За останні два роки на автошляхах загального користування місцевого значення відремонтовано 51 міст, капітальним і поточним середнім ремонтом полагоджено вулиці й дороги комунальної власності у 56 населених пунктах, 646 129 м2 дорожнього покриття.

Нещодавно розроблено проєктно-кошторисну документацію та оголошено тендерну закупівлю на спорудження мосту через Сулу в Ромнах, де наступного року мають розпочати роботи. Загальна вартість об’єкта — 177 мільйонів гривень.

Актуальним залишається проведення поверхневої обробки, яку торік в області здійснили на рекордних майже 84 кілометрах, що стало найвищим показником серед областей України. Вартість кілометра не перевищила мільйона гривень, а терміни експлуатації значно подовжилися. Цього року таким самим методом відновлено покриття на дорогах протяжністю 61,5 кілометра.

Об’їзд, що розвантажить Суми

Дмитро Живицький анонсував надзвичайно важливий і масштабний для Сумщини проєкт — незабаром розпочнуть будівництво об’їз-ної дороги навколо Сум, аби розвантажити обласний центр від транспорту. Адже в окремі пікові періоди тут утворюються затори, високий рівень загазованості та забруднення повітря.

Проєкт розраховано на три роки, загальна вартість — орієнтовно понад мільярд гривень, протяжність — 14 кілометрів, зокрема першої черги — 11.

За словами начальника Служби автомобільних доріг у Сумській області Івана Романюка, прокладати дорогу розпочнуть на в’їзді до Сум з боку Ромен, далі вона проляже через села Сад, Косівщина з виходом на Білопільський Шлях, а в майбутньому — в напрямку Юнаківки. Уже відбувся тендер на розроблення документації, тож у найближчих планах — інвентаризація, аналіз земельної інфраструктури, геологічні дослідження тощо. Тож до кінця 2024-го Суми, городяни та гості міста отримають вагомий подарунок.

Приклад подає АМК РЕМ-БУД

Серед учасників форуму — відома в Україні компанія АМК РЕМ-БУД, яка зайшла на будівельний ринок Сумщини торік і вже встигла відремонтувати близько 190 ділянок автодоріг загального користування місцевого значення. У ці осінні дні її представники успішно працюють на багатьох об’єктах — вдячні відгуки вже надійшли від керівників громад Путивля, Недригайлова, Лебедина, інших міст області, а також Київщини, на території якої вони втілюють важливі проєкти.

Як каже директор Сумського представництва АМК РЕМ-БУД Юрій Деркач, у дорожньо-будівельної галузі Сумщини величезний потенціал, завдяки якому компанія укладає нові договори і готова до подальшої результативної співпраці. Вагомим чинником став підписаний меморандум між Сумським національним аграрним університетом та компанією АМК РЕМ-БУД на підготовку кадрів для дорожньо-будівельної галузі.

СНАУ як центр дорожньої науки

Нещодавно у виші започаткували освітню програму «Автомобільні дороги та транспортні споруди» і вже створили смарт-полігон, на зразках техніки якого навчатимуть майбутніх фахівців за спеціальністю «дорожнє будівництво», а на базі навчально-практичного центру готуватимуть операторів дорожніх машин, екскаваторників, водіїв навантажувачів. За словами ректора СНАУ Володимира Ладики, цю програму активно підтримали державна та місцева влада, будівельні компанії, наукова установа ДП «ДержДорНДІ». Виш має належний науковий потенціал для облаштування придорожніх смуг та кругових авторозв’язок власним посадковим матеріалом. Тобто в Сумах закладено фундамент для створення на базі вишу сучасного центру дорожньої науки для всієї України.

Якість контролює прогиномір

Але одна річ — побудувати дорогу, а інша — високоякісну, яка б відповідала всім дорожньо-будівельним нормам, була максимально безпечною, служила десятки років без авральних латань чи ремонтів. Цьому слугуватиме і вже слугує динамічний прогиномір, за допомогою якого визначають якість і міцність шляхів перед і після ремонту. Тобто прилад показує стан дорожньої конструкції й сигналізує про вади, якщо вони є.

Такий інноваційний прогиномір мають у державному дорожньому науково-дослідному інституті ім. М. Шульгіна, який здійснює науково-технічний супровід дорожнього будівництва на Сумщині і в інших регіонах країни. За словами директора інституту Артема Безуглого, міцність дороги в будь-якій точці цим приладом можна виміряти за 20 секунд. Причіп мобільний і маневровий, що дає змогу швидко проводити відповідні заміри і вносити відповідні корективи.

Прилад надзвичайно потрібний і корисний. Надто нині, коли будівельні компанії оснащені сучасною і потужною технікою — в їхньому розпорядженні різноманітні автогрейдери, асфальтоукладачі, екскаватори-навантажувачі, асфальтові, ґрунтові, ущільнювальні котки, а також високоякісні будівельні матеріали, зокрема власного виробництва. Усе це в комплексі дає змогу забезпечувати темпи й належну якість ремонту.

План дисциплінує і координує

Як підсумовує Тарас Савченко, за найближчі три роки темпи ремонту зростатимуть. А для цього потрібен чіткий покроковий план, який формують: на місцях збирають, аналізують і систематизують відповідну інформацію, взаємодіють із депутатами, головами РДА та ОТГ, науковими установами дорожнього будівництва, що мають сприяти поліпшенню якості ремонту. Важливі не тільки обсяги відремонтованого полотна, а й нові підходи до проєктування і планування пріоритетності об’єктів, переходу до укрупнення ділянок, на яких тривають роботи за маршрутним принципом.

Так Сумщина зшиває всю Україну, яка неодмінно матиме бездоганний й естетично привабливий вигляд.

ДОВІДКА «УК»

Протяжність автомобільних доріг загального користування в Сумській області — 7219,8 км, з них державного значення — 2084,5, місцевого — 5135,3 км. Упродовж 2016—2019 років загальне фінансування ремонтно-будівельних робіт становило 1131 мільйон гривень, за цей період відремонтовано 127 км автодоріг.

Торік на ремонт доріг загального користування державного значення та мостових переходів надано рекордні 2,9 мільярда гривень та введено в експлуатацію 195,3 км.

Цього року відремонтують 220 км доріг державного значення переважно на таких напрямках: Київ — Суми — Юнаківка та Суми — Полтава. Загалом за останні три роки оновлено понад 500 км, що становить четверту частину протяжності. Цього року освоєно 2,8 мільярда гривень — на мільярд більше від запланованого, а всього передбачено фінансування обсягом 3 мільярди гривень.