Особливу увагу «Контінентал Фармерз Груп» приділяє відновленню та збереженню ґрунтів. Тож попри традиційну систему обробітку, працює в напрямі біологізації та відновлення родючості. Щоб поповнити землю органічними речовинами, агрохолдинг використовує сидерати, курячий послід і компост.

Компостування стало новою агросправою для «Контінентал Фармерз Груп». Щороку на елеваторах компанії залишається 5—6 тисяч тонн різноманітних відходів, які зазвичай утилізували, витрачаючи додаткові кошти. Відтепер ці відходи переробляють на компост. Щоб зберегти цінні речовини, фахівці агрохолдингу працюють над різними схемами заготівлі. Скажімо, якщо відходи містять мало поживних елементів, до них додають торф, фосфоритне борошно, курячий послід.

Під час компостування «Контінентал» використовує різноманітні комбінації бактерій і грибів. Завдяки їм можна не лише пришвидшити процес приготування компостів, а й провести знезараження сировини від патогенної мікрофлори і мобілізувати важкодоступний фосфор. І хоч об’єм фосфору, який розщеплюють бактерії, порівняно невеликий, якщо вносити їх щороку, можна набагато якісніше використовувати ресурси ґрунту. Зрештою зменшити кількість внесених мінеральних добрив. Підтверджують це досліди, які проводить на полях компанії відділ агрономічної експертизи.

«Контінентал» ретельно вивчає властивості своїх полів, щоб знати, які компости за агрохімічною характеристикою потрібні ґрунтам — рН-підвищувальні, рН-знижувальні чи з нагромадженням фосфору. Тож кожна компостна суміш буде унікальною та адаптованою під потреби конкретного поля. У компанії зазначають, що з допомогою компосту з різним хімічним складом можна знизити до оптимального рівня pН у карбонатних ґрунтах і стабілізувати його в кислих.

«Контінентал Фармерз Груп» вже має певні напрацювання у компостуванні. Агрохолдинг облаштував на Львівщині майданчик для заготівлі компосту. У планах створення й інших таких пунктів і вдосконалення технології заготівлі, щоб отримувати якісний компост.

Серед інших органічних добрив, що використовує «Контінентал», — курячий послід як цінне джерело корисних речовин для сільськогосподарських культур. Компанія купує його на пташиних фермах. Вносять курячий послід у сухому вигляді розкидачами з розрахунку 5—7 тонн на гектар, потім здійснюють глибоке рихлення землі. Щоб знезаразити послід, використовують біопрепарати — природні бактерії та гриби, які сприяють пришвидшенню розкладання рослинних решток у ґрунті, пригніченню патогенної мікрофлори та оздоровленню землі.

Вирощування сидератів — рослин, які культивують перед посадкою основної культури, щоб поліпшити фізичні та хімічні властивості ґрунтів і збагатити їх корисними поживними елементами, — це ще один спосіб органічного підживлення, яке використовує «Контінентал Фармерз Груп». Сидерати підтримують хорошу вологоутримувальну здатність ґрунту, сприяють його розщільненню, це джерело мікро— та макроелементів. Вносячи сидерати, агрохолдинг ретельно досліджує фізико-хімічні властивості ґрунту, щоб визначити, яка суміш найкраще підходить для кожного поля. Завдяки їх внесенню «Контінентал» планує зменшити використання мінеральних добрив. Цього року на полях компанії, де вже зібрали озимі культури, було посіяно майже 4 тисячі гектарів сидератів. Наступного року ці площі планують збільшувати до 10 тисяч гектарів. Окрім власного вирощування, використовують уже готові суміші, які купують у спеціалізованих компаній.

Органічні добрива вносять на всіх землях, які обробляє «Контінентал». У компанії зазначають, що прагнуть зберегти ресурси ґрунту, і активне використання органічних добрив у виробництві відновлює його фізико-хімічні властивості. Так «Контінентал Фармерз Груп» удосконалює свою систему землеробства та дбає про родючість земель, на яких працює.

Надія ШТОКАЛО,

менеджер компанії «Контінентал Фармерз Груп»,

для «Урядового кур’єра»