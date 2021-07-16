Це візія та ефективність держави, що дає кожному українцеві відчуття безпеки

Верховна Рада взяла до відома інформацію міністра фінансів Сергія Марченка про параметри Бюджетної декларації на 2022—2024 роки й надала рекомендації щодо бюджетної політики нашої держави.

Депутати взяли до відома Бюджетну декларацію на 2022—2024 роки, схвалену постановою Кабінету Міністрів від 31 травня 2021 року, схвалили рекомендації Верховної Ради щодо бюджетної політики, а також доручили уряду підготувати й подати до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням парламентських рекомендацій.

Ішли до цього 10 років

Представляючи Бюджетну декларацію у залі Верховної Ради, очільник Мінфіну зазначив, що це знаково. Адже до запровадження середньострокового бюджетного планування наша країна послідовно йшла 10 років. Україна долучилася до прогресивних країн, що впроваджують сучасну практику управління державними фінансами, яка ґрунтується на відкритості, прогнозованості й ефективності.

Запроваджена модель середньострокового бюджетного планування базується на позитивному досвіді Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів. І це важливо тому, що бізнес орієнтується та планує свої процеси на 3—5 років. І аналогічною ситуація має бути з державним управлінням. Країна має потребу планування на середньострокову перспективу.

На переконання міністра, уряд заклав стійкий фундамент цієї реформи. Наприкінці минулого й у першому кварталі цього року було забезпечено макроекономічну стабільність. Досягнуто курсової стабільності й контрольованих показників інфляції. Є надійний макроекономічний прогноз, який підтверджують вітчизняні та закордонні економісти й експерти.

Створено стабільні умови для роботи фіскальних органів. 2020 року надходження до держбюджету зросли порівняно з 2019-м на 77 мільярдів гривень. За перше півріччя цього року до держбюджету надійшло на 64 мільярди гривень більше, ніж торік за відповідний період. А пріоритетні видатки фінансують вчасно та в повному обсязі. Україна виконує свої боргові зобов’язання. А за перше півріччя цього року дефіцит бюджету не перевищить 1% ВВП.

Сергій Марченко запевнив, що уряд опрацює в межах ресурсних можливостей і рекомендації депутатів до бюджетного документа. І на їхній основі підготує проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Головна мета Бюджетної декларації — створити якісне підґрунтя для підвищення ефективності державних видатків і передбачуваності державної політики.

Очікується зростання ВВП до 2024 року на рівні 5%. А надходження до держбюджету до 2024 року мають зрости до майже 1,5 трильйона гривень, або на 32% більше, ніж цього року. Заплановано досягти показника перерозподілу через доходи загального фонду держбюджету на рівні 19,4%.

Заплановано, що номінальний валовий продукт зросте з 4,8 трильйона гривень 2021-го до 6,65 трильйона 2024 року. Рівень безробіття скоротиться з 9,2 до 7,8%. Обмінний курс гривні до долара США: 28,6 2022-го, 28,8 — 2023-го, 29,2 — 2024 року. Розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2022-го — 6,5 тисячі; із 1 жовтня 2022-го — 6,7 тисячі; з 1 січня 2023-го — майже 7,2 тисячі; з 1 січня 2024 року — майже 7,7 тисячі гривень, повідомляє Укрінформ.

Для узгодження держбюджету з рівнем, встановленим Бюджетним кодексом, заплановано поступове зниження дефіциту держбюджету з 3,5% ВВП 2022 року до 2,7% 2024-го. Фінансувати дефіцит планують переважно за рахунок залучення внутрішніх фінансових ресурсів.

Фіскальний простір

Міністр наголосив, що нинішня Бюджетна декларація на 2022—2024 роки — не просто технічна зміна в бюджетному процесі. Це візія та ефективність держави, що дає кожному українцеві відчуття безпеки. Це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні фінансові показники й цілі державної політики в цій галузі і слугує основою для формування проєкту держбюджету наступного року.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених трирічною декларацією, — посилення обороноздатності й безпеки держави, розвиток агропромислового комплексу, формування чистого й безпечного довкілля, розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація, посилення енергонезалежності, створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки й пенсійного забезпечення населення, забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти, якісного рівня медицини.

Міністр зауважив, що в Бюджетній декларації містяться пропозиції змін до Податкового кодексу, які стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

Відповідаючи на запитання депутатів, міністр вказав, що під час підготовки держбюджету на 2022 рік уряд готовий спільно з парламентом знайти додаткові джерела фінансування соціальних потреб. Адже Бюджетна декларація надає фіскальний простір, і сторони спільно можуть вирішувати, як його ефективно розподілити.

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«Урядового кур’єра»