В Україні розроблено та впроваджено так званий інвестгайд. Це електронна книжка та вебсайт, за допомогою яких потенційний інвестор зможе знайти інформацію про цікавий об’єкт на предмет вкладання в нього своїх коштів. Про це йшлося на пресконференції «Україна: які інвестиційні проєкти повернуть Україну в поле зору іноземних інвесторів?».

За словами виконавчого директора компанії UkraineInvest (Офісу залучення інвестицій) Сергія Цівкача, на сьогодні є 650 цікавих інвестпроєктів. Саме ця компанія стане у фарватері роботи з іноземними та вітчизняними інвесторами.

Сергій Цівкач поінформував, що нині очолюваний ним офіс працює над 46 інвестиційними проєктами і протягом 2020—2022 років передбачає залучення як мінімум 2,2 мільярда доларів у вітчизняну економіку. А 527 мільйонів доларів інвестицій упродовж найближчого року-півтора планують влити компанії, які вже працюють в Україні.

Якою буде підтримка

Офіс залучення інвестицій — постійно діючий дорадчий орган при Кабінеті Міністрів. Його було створено постановою уряду в жовтні 2016 року для залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни.

Роботу UkraineInvest спрямовано на забезпечення інвесторів актуальною інформацією і порадами про особливості ведення бізнесу в Україні, а також діяльність в основних галузях економіки: агробізнесі, виробництві, енергетиці, інфраструктурі, інноваційних технологіях.

Як відомо, 21 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями». Цей документ передбачає закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери і яку Кабінет Міністрів уповноважує на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів.

У законопроєкті запропоновано закріпити норму, згідно з якою державну підтримку можна надавати інвесторові у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита під час ввезення на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об’єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо— та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури коштом держави).

У перспективі UkraineInvest планує відкрити 10—15 міжнародних представництв. Тривають перемовини із партнерами для відкриття подібних центрів у Нью-Йорку, Лондоні, Стокгольмі та інших великих містах світу, де є потенційні інвестори.

Позитивні приклади вже є

«Залучення інвестицій в економіку України — пріоритет уряду. Ключову роль у розвитку діалогу між державою та бізнес-спільнотою відіграє урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, який ініціював роботу над гайдом для промоції інвестиційного потенціалу», — наголошує Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, в Україні вже є позитивні приклади широкої співпраці з інвесторами. Це прозорий онлайн-аукціон, на якому 15 липня цього року було продано за понад 1,1 мільярда гривень готель «Дніпро». Цю суму вже перераховано до державного бюджету, і переможець аукціону виконав усі умови для отримання належності до активу.

Офіс Президента України чекає на швидке ухвалення законопроєкту №3760 «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями» у жовтні цього року.

«Законопроєкт передбачає надання певного пакета стимулів і пільг тим інвесторам, які інвестуватимуть і створюватимуть робочі місця в Україні. Передовсім ідеться про галузі, які створюють високу додану вартість: переробну промисловість, логістику, об’єкти соціальної інфраструктури», — повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

Фонд державного майна має намір вийти з пропозицією до депутатів та членів уряду, щоб збільшити прогноз надходження від приватизації наступного року з 6 до 12 мільярдів гривень. Такі плани оприлюднив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. За його словами, щоб залучити інвесторів, необхідно забезпечити дві умови: рівні правила гри для всіх та прозорість приватизаційного процесу. Поряд із належною підготовкою підприємств до приватизації забезпечення цих умов — у пріоритеті фонду.

«Уряд нині реалізує низку реформ. Це і земельна реформа, і проведення ефективних прозорих приватизаційних процесів, і створення системи державної підтримки значних інвестиційних проєктів. Напрацювання офісу «UkraineInvest» і зокрема презентація гайда є частиною широкомасштабного процесу, спрямованого на посилення інвестиційного потенціалу України», — вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

ПРЯМА МОВА

Денис ШМИГАЛЬ,

Прем’єр-міністр України:

— В Україні вперше розробили та презентували всеосяжний путівник для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Це аналітичний інструмент, в якому можна знайти інформацію про інвестиційні проєкти, ресурсний потенціал країни, зміни в регуляторній політиці. Це дає повне бачення та зрозумілу картину, куди і як краще інвестувати в Україні.

У гайді можна знайти інформацію про кожну галузь української економіки: від сільського господарства та енергетики до інфраструктури та ІТ-галузі. UkraineInvest Guide оновлюватиметься щоквартально, щоб інвестори були забезпечені найактуальнішою інформацією.

Презентація оновленого гайда для інвесторів —— це початок великої історії для популяризації України як країни, привабливої для інвестицій.