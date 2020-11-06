Народні депутати прийняли за основу урядовий законопроєкт «Про Державний бюджет на 2021 рік». Документ у першому читанні підтримали 275 парламентаріїв, яким Голова Верховної Ради Дмитро Разумков подякував за державницьку позицію.

Також народні обранці ухвалили постанову Верховної Ради «Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік». Зокрема бюджетними висновками пропонується збільшити доходи та видатки держбюджету на 20,2 мільярда гривень. Ідеться про додаткове фінансування розвитку територій — на 4,3 мільярда гривень, інфраструктурних проєктів — 7,5, культури і спорту — 3, охорони здоров’я — 2, підтримки аграріїв — 500 мільйонів гривень, соціального захисту — 200, екології — 90. Постанова передбачає підготовку урядом проєкту Держбюджету-2021 до другого читання та його подання на розгляд парламенту у двотижневий строк із дня набрання чинності цієї постанови.

Загалом під час підготовки законопроєкту «Про Державний бюджет на 2021 рік» до першого читання народні депутати, фракції, групи та комітети Верховної Ради подали 2451 пропозицію. Міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи доопрацьований законопроєкт, висловив вдячність членам бюджетного комітету ВРУ та всім депутатам за співпрацю та надані пропозиції. Він зазначив, що запропонований Мінфіном документ цілком збалансований і реальний до виконання.

«Це не просто фінансовий кошторис. Це інструмент розвитку і зростання країни. Це бюджет можливостей для подальшого розвитку. Він створює основи для проведення необхідних трансформацій, що зроблять нашу країну успішною, а економіку сильною у середньостроковій перспективі. У бюджеті 2021 року передбачено видатки для фінансування пріоритетних потреб держави. Кошти платників податків будуть використані ефективно, дадуть результат, принесуть користь людям і економіці. Ми зможемо впоратись із коронакризою, забезпечити фінансову стабільність, відновити економіку та підвищити добробут громадян», — підкреслив Сергій Марченко. І закликав народних депутатів до продовження конструктивної співпраці з доопрацювання та розгляду проєкту Держбюджету-2021 у другому читанні.

Основні цифри кошторису: зростання ВВП на рівні 4,6%, споживча інфляція — на рівні 7,3%, держборг до ВВП — 64,6%, середньорічний курс долара — 29,1 гривні, доходи бюджету — 1,071 трильйона гривень, видатки — 1,35 трильйона, дефіцит — 270,4 мільярда, або 6% ВВП, середньомісячна зарплата має становити 13,6 тисячі гривень, мінімальна зарплата з липня зросте до 6,5 тисячі. У розрізі видатків на безпеку та оборону закладаються 267 мільярдів гривень, де на зарплати військовим і правоохоронцям передбачається 131 мільярд; на освіту — 174 мільярди, з них доплати зарплат вчителям — 21,2 мільярда; на медицину — 156 мільярдів, з яких передбачається збільшення зарплат медиків на 30%, на програму медичних гарантій планується витратити 123,4 мільярда, на боротьбу з коронавірусом — 19,4 (з яких 2,6 — на вакцинацію); на соціальний захист населення — 324 мільярди; на програму «Велике будівництво» — 150; на програми підтримки малого та середнього бізнесу заплановано 12, з яких на реалізацію програми портфельних гарантій планується надати 10 та на компенсацію відсотків за кредитами для мікро— та малого підприємництва — 2; на фінансову підтримку регіонів — 9,4 мільярда; на культуру — 7,5; на спорт — 7,4; на підтримку вугільної галузі — 4,5; на підтримку аграріїв — 4,2; на цифровізацію галузей економіки — 2,9 мільярда.

Також парламентарії ухвалили в першому читанні урядовий законопроєкт «Про засади державної антикорупційної політики на 2020—2024 роки». Як зазначено на сайті Верховної Ради, антикорупційна стратегія складається з чотирьох розділів, при цьому перший розділ присвячено концепції формування антикорупційної політики у 2020—2024 роках та механізму її реалізації. Решта розділів документа містить опис певних проблем та очікувані стратегічні результати, яких слід досягти для їх розв’язання. Концепція формування антикорупційної політики у 2020—2024 роках та антикорупційна стратегія базуються на поєднанні двох підходів: подальше удосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції та мінімізація корупції в найбільш пріоритетних з точки зору подолання корупції сферах, зокрема за рахунок проведення найбільш успішних галузевих реформ.

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«Урядового кур’єра»