За оперативними даними Державної казначейської служби, у червні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 84,9 млрд гривень. Місячний розпис виконано на 106,9% (+5,4 млрд грн).

За платежами від ДПС надходження становили 50,8 млрд грн, або 106,1% від розпису червня (+2,9 млрд грн), зокрема:

♦ податку на доходи фізичних осіб і військового збору 12,4 млрд грн;

♦ податку на прибуток підприємств — 4,7 млрд грн;

♦ рентної плати за користування надрами — 3,8 млрд грн;

♦ акцизного податку з вироблених в Україні товарів — 5,9 млрд грн;

♦ податку на додану вартість — 10,8 млрд грн (зібрано 22,8 млрд, відшкодовано 12,0 млрд);

♦ дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, — 12,9 млрд гривень.

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 31,3 млрд грн, або 109,4% від розпису червня (+2,7 млрд грн). Із загальної суми надходжень 29,0 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2,1 млрд грн — ввізного мита.

У цілому до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2021 року надійшло 505,9 млрд грн, або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 млрд грн). За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 291,0 млрд грн, розпис на січень — червень виконано на 106,2% (+17,0 млрд грн), Державна митна служба — 174,6 млрд грн, виконання становило 104,8% (+8,0 млрд грн), повідомляє Міністерство фінансів.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у І півріччі 2021 року становили 165,0 млрд грн, що на 7,0 млрд грн перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. Із зазначеної суми 32,2 млрд грн надійшло в червні (+ 2,3 млрд грн до очікуваних).

За оперативними даними ДКСУ за січень — червень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 558,4 млрд грн, або 92,6% від розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам здійснювалось у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

За січень — червень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 50,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд — з дефіцитом у сумі 49,8 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 118,9 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — червень 2021 року становили 257,8 млрд грн, або 76,6% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 211,4 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 59,7 млрд грн ($1,7 млрд та €409,9 млн євро).

Із зовнішніх джерел залучено 46,4 млрд грн, зокрема:

♦ 34,7 млрд грн ($1,25 млрд) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,875% річних;

♦ 0,4 млрд грн ($15,0 млн) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

♦ 1,1 млрд грн ($40,0 млн) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID-19»;

♦ 0,1 млрд грн ($5,0 млн) отримання коштів позики МБРР в межах проєкту «Додаткове фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»;

♦ 0,1 млрд грн ($3,6 млн) отримання коштів від МБРР в межах програми «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;

♦ 9,6 млрд грн ($350 млн ) надходження коштів позики МБРР для системного проєкту «Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення».

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень — червень 2021 року становили 231,0 млрд грн (100,0% плану), платежі з обслуговування — 74,0 млрд грн (94,5% плану).