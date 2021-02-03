У січні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 57,6 мільярда гривень. Як повідомляє Міністерство фінансів, розпис виконано на 106,5%. Згідно з оперативними даними Державної казначейської служби, за платежами, справляння яких контролює Державна податкова служба, надходження становили 33,3 мільярда гривень, що на 3,4 мільярда більше від розпису січня, або 111,4% плану. Із бюджету було відшкодовано майже 13 мільярдів гривень податку на додану вартість.

Основними платежами, за рахунок яких відбулося перевиконання, стали: податок на додану вартість (+2,9 мільярда), за рахунок пожвавлення споживчого попиту у грудні 2020 року, поліпшення адміністрування і забезпечення дієвого контролю за повнотою здійснення розрахунків Державною податковою службою; рентна плата за користування надрами (+0,4 мільярда).

Находження до загального фонду держбюджету митних платежів становили 22,1 мільярда гривень, або 100,4% розпису січня. Із загальної суми надходжень майже 20,5 мільярда становили надходження податку на додану вартість, 1,5 мільярда — ввізне мито.

Першочергові видатки фінансують повністю

За оперативними даними ДКСУ, за січень 2021 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 68 мільярдів гривень, або 84,2% розпису звітного періоду. Соціальні видатки, видатки на оборону, обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

У січні 2021-го держбюджет було виконано з дефіцитом 4,9 мільярда гривень, зокрема загальний фонд — з дефіцитом у сумі 10,3 мільярда, з розписом загального фонду звітного періоду в сумі 26,7 мільярда.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень становили 36,9 мільярда гривень, або 71,3% запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 36,9 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті 1,4 мільярда гривень (48,2 мільйона доларів США). Із зовнішніх джерел на 31.01.2021 р. коштів не надходило. Платежі з погашення державного боргу за січень 2021-го становили 23,6 мільярда гривень (99,2% плану), платежі з обслуговування — 5,7 мільярда (96,2%).

У межах виконання Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Мінфін проводить моніторинг складання паспортів бюджетних програм. У Мінфіні нагадують, що головні розпорядники розробляють проєкти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження до міністерства протягом 30 днів після набрання чинності законом про держбюджет.

За даними Мінфіну, на 29 січня 2021 року із 511 бюджетних програм, що потребують затвердження паспортів у поточному році, на погодження надійшло 222, зокрема від міністерств — 157, інших головних розпорядників коштів державного бюджету — 65. Загалом паспорти бюджетних програм головним розпорядникам необхідно затвердити до 14 лютого цього року. Дотримання терміну затвердження паспортів бюджетних програм дасть змогу головним розпорядникам забезпечити своєчасне виконання завдань, визначених стратегічними і програмними документами, і реалізацію їхніх бюджетних програм у 2021-му.

Про кошти фонду боротьби з COVID-19

Мінфін продовжує звітувати про використання бюджетних коштів головними розпорядниками у 2020 році. Міністерство представило детальний аналіз використання коштів фонду боротьби з COVID-19.

Так-от, торік обсяг спрямованих коштів з фонду боротьби з COVID-19 становив 78,4 мільярда гривень з 80,9 мільярда. За загальним фондом використано 63,7 мільярда з передбачених 72 мільярдів, спеціальним — 2,8 мільярда з передбачених 6,4.

Названо найбільших отримувачів коштів. Державне агентство автомобільних доріг використало 25,7 мільярда гривень з 26,2 мільярда (або 98,3%) для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Міністерство охорони здоров’я за загальним фондом використало 17,8 мільярда гривень з 20,4 мільярда (або 86,8%), надані за спеціальним фондом 1,4 мільярда не використано. Кошти спрямовано на закупівлю ШВЛ, засобів індивідуального захисту, обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах, для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медикам та іншим працівникам, які лікують хворих на COVID-19, на забезпечення подачею кисню закладів охорони здоров’я тощо.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства використало 8,8 мільярда гривень з 10,7 мільярда (або 82,1%) для виплати допомоги з безробіття, одноразової компенсації суб’єктам господарювання за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, виплати одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання. Міністерство соціальної політики використало за загальним фондом 4 мільярди гривень з 6,8 мільярда (або 59,8%), за спеціальним — 2,8 мільярда з 5 мільярдів (або 55,5%). Кошти спрямовано на забезпечення страховими виплатами з тимчасової непрацездатності, здійснення виплат членам сімей померлих внаслідок захворювання на COVID-19 медиків, надання допомоги на дітей ФОП, надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам у зв’язку із втратою доходів у разі повної заборони їхньої діяльності під час карантину.

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«Урядового кур’єра»