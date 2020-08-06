На Сумщині зберігається тенденція до розширення площ під ягідниками, а також розвивається садівництво як важливий сегмент АПК

Недавнього вихідного разом із дружиною вирішили піти на центральний ринок Сум із конкретною ягідною метою: чимало знайомих розповідали, що цього літа на прилавках розмаїтий і смачний урожай. Причому не тільки традиційних культур, як-то малина, аґрус, смородина, ожина, що притаманні слобожанському регіону, а й екзотичних новинок — чорниці й лохини, які високо цінують за вітамінні якості, але поки що не набули масштабного поширення. Щоправда, знайомі попереджали, що ці ягоди хоч і солодкі, ціна на них висока: від 110—130 до 270—300 гривень за кілограм.

Смачні літні делікатеси

Однак застереження виявилося не актуальним: упродовж двох липневих тижнів ціни на ці й інші ягоди знизилися на 20—30%, що порадувало. Одна продавчиня вихваляла і справді добротну лохину, пропонуючи її по 180 гривень, а чорницю — вдвічі дешевше. При нас двоє покупців придбали по кілограму вітамінного делікатесу, що відповідно вплинуло на наші вагання.

Доки продавчиня совочком насипала ягоди на ваги, розповіла, що лохину й чорницю привезли із ТОВ «Інберрі» Великописарівського району, де кілька років тому посадили перші ділянки. Мені ж згадалося, як рік-півтора тому директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак розповідав про це господарство і навіть познайомив з головним агрономом ТОВ Інною Колосок.

Тоді спеціаліст детально розказала про плани товариства неухильно нарощувати виробництво насамперед лохини та чорниці, які нині мають великий попит. Вона повідомила, що перші результати не забаряться — за рік-другий великописарівські ягоди з’являться на сумських та інших прилавках.

Коли про це розповів Олександрові Маслаку, він підтвердив: так, «Інберрі» набирає обертів, уже посаджено промислові ділянки лохини та чорниці на 12 гектарах. Однак це далеко не межа — тут мають намір розширювати площі, орієнтуючись на популяризацію зеленого туризму, на який також є відповідний попит. Справді, землі товариства у мальовничому куточку Сумщини, де духмяне повітря, неперевершені краєвиди — одне слово, райська місцевість. То чому б не поєднати красиве і корисне?

Садівники починають і виграють

Як повідомили в департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, область має вагомі резерви для підвищення ефективності господарської діяльності завдяки нарощуванню обсягів виробництва та зростанню врожайності саме плодово-ягідних культур.

Нині 85% плодів і ягід виробляє населення у приватних господарствах. Водночас повноцінно функціонують 22 спеціалізовані сільськогосподарські підприємства різних форм власності, де вирощують смородину, полуницю, суницю, малину, аґрус, ожину, чорницю, лохину тощо.

Традиційним важковаговиком у ягідному сегменті справедливо вважають Конотопський район, де виробляють понад 80% загальнообласного обсягу плодів і ягід. Саме в цьому районі, в селі Малий Самбір, розташована Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва УААН. Із 2002 року, коли тут започаткували ягідну справу, район наполегливо освоює і заповнює важливу аграрну нішу. Як переконані місцеві господарники, завдяки цьому вдається створювати хоч і сезонні, нові робочі місця, наповнювати місцеві бюджети додатковими грошовими находженнями, стимулювати розвиток аграрного бізнесу — одне слово, ставати своєрідним економічним локомотивом агропромислового комплексу. А що стосується наповнення місцевих ринків суницею, малиною, чорною та червоною смородиною, на вирощуванні яких тут спеціалізуються, то в періоди збирання вибір таких ягід, як кажуть, на будь-який смак.

Надзвичайно важливо не тільки виробляти, а й переробляти вирощене. Це економічна аксіома, яка на Сумщині поступово знаходить втілення. Цим в області займаються поки що два підприємства — ПрАТ «Сад» Охтирського та ТОВ «Весна-Агро» Конотопського районів, які мають сортувальне і пакувальне обладнання, забезпечуючи місцеві ринки соками, джемом тощо. Для зберігання є два сховища з регульованим газовим середовищем потужністю 1000 тонн кожне, зокрема, у ПрАТ «Сад» та ТОВ «Сумська агросервісна компанія» в обласному центрі.

Тобто переробна база та спорудження сховищ поки що залишаються відкритими питаннями і в найближчій перспективі саме на них буде сконцентровано інвестиційну й організаційну увагу.

Ціну формує погода

Ось тільки впродовж останніх років садівників часто підводили ціни: щойно наставала пора реалізації, вони різко знижувалися, і господарі залишалися без належного прибутку. Хоч покупці, звісно, не ремствували.

А цього року погода не посприяла садівникам. Через холодну весну, заморозки ягідний сезон розпочався в середньому на тиждень пізніше, що негативно позначилося на якості суниць і відповідно знизило пропозицію в умовах сталого попиту.

І якщо всередині червня торік кілограм таких ягід коштував 25 гривень, що стало найнижчою ціною за останні два роки, то цього літа дрібним оптом суниця подорожчала до 60—80 гривень. Пропозиції малини й ожини традиційно залишаються в малому обсязі, ціни на них коливаються від 50 до 60 гривень, хоч торік рання малина коштувала в півтора раза дорожче.

Дедалі популярнішою стає ожина — завдяки насамперед широкому доступу українських садівників до найкращих сортів іноземної селекції, які вирізняються гарними смаковими якостями, високою продуктивністю. Тож цього року очікують на збільшення виробництва цих ягід, і не можна гарантувати, що ціни на них залишатимуться такими самими під час масового збирання.

Чи не найдорожча лохина — кілька тижнів тому середня дрібнооптова ціна коливалася в межах 300 гривень, хоч згодом опустилася до 180—200. Поки що складно прогнозувати, як буде у другій половині серпня, — саме тоді завершиться сезон збирання. Чорна і червона смородина, аґрус коштують приблизно однаково: 65—70 гривень, і ціна не змінюється. Так само за чорницю: 80—100 гривень.

Ось такий ціновий калейдоскоп на сумському ринку дає доволі об’ємне уявлення про економічну ситуацію у спеціалізованих господарствах і купівельну спроможність тих, хто бажає придбати свіжі ягоди місцевого походження.

Для врожаю потрібна наука

Ця істина відома давно, а на Сумщині її підкріплюють практикою. На Сумській дослідній станції ІС УААН працює кваліфікований колектив науковців і практиків. На їхньому виробничому рахунку сотні розробок, консультацій, проєктів, починань, спрямованих на поліпшення садівничої галузі краю. Тут зібрано колекцію, якій може позаздрити будь-яка споріднена установа України: 76 найкращих перспективних сортів яблуні, 44 — смородини, 70 — суниці, посаджено маточно-живцеві сади груші, кісточкових — вишні, черешні, сливи, аличі, персика, абрикоса. Створено промислові маточники клонованих підщеп яблуні та колекційний маточник із 72 форм клонованих підщеп, зокрема 32 нові форми. Заклад має патент на вирощування та реалізацію елітного посадкового матеріалу.

Цього року, за словами науковців, середня врожайність суниці, яку тут активно культивують, становила 100 ц/га, що на 14,5 центнера більше від середньообласного торішнього показника. Один з найкращих сортів — розана київська, врожайність якої сягнула 110 центнерів. Вищою очікують урожайність малини. А ось чорна й червона смородини підвели, однак, рік на рік на схожий.

Як підсумовує Олександр Маслак, основними напрямами сучасного садівництва області залишаються збільшення обсягів виробництва та реалізації плодів і ягід, доступність продукції протягом усього календарного року, динамічний розвиток технологій післязбиральної доробки та логістики. Такий загальний алгоритм дає змогу не тільки формувати поточне виробництво, а й передбачати перспективи галузі, яка поступово збільшує економічну ефективність.

ДОВІДКА «УК»

У всіх категоріях господарств Сумщини налічується понад 660 гектарів ягідних культур. Торік їх валове виробництво становило 3,2 тисячі тонн із середньою врожайністю 50,2 ц/га. Зібрано 0,7 тисячі тонн малини й ожини (55,5 ц/га), суниці та полуниці — 1,7 тисячі тонн (85,5 ц/га), смородини — 0,7 тисячі тонн (24,7 ц/га), лохини — 1,6 тонни (5,3 ц/га).