2020-й став найпродуктивнішим для Рівненщини в дорожньому будівництві: в експлуатацію введено 200 кілометрів автошляхів — більше, ніж за попередні чотири роки. Дорожники й нині працюють цілодобово, адже технології дають змогу це робити.

«Пандемія, як бачите, не завадила фінансуванню об’єктів дорожнього будівництва. А якщо є кошти, ми просто зобов’язані виконати відповідні обсяги робіт з належною їх якістю», — каже начальник служби автомобільних доріг у Рівненській області Олексій Востріков.

Працюють за маршрутним принципом, тобто корегують роботу з колегами із сусідніх областей. Саме такий підхід в Укравтодорі. Ідеться про магістралі національного значення Городище — Рівне — Старокостянтинів (Н-25) та Устилуг — Луцьк — Рівне (Н -22), які з’єднають. На ділянці міжнародного транспортного коридору Київ — Чоп замінили світильники на лед-лампи. Це дає подвійну економію електроенергії і безпеку нічного руху. Загалом же мережа доріг національного значення, що проходять територією області, — 2006 кілометрів. Тож роботи попереду ще багато.

До речі, держава через Укравтодор та його підрозділи на місцях посилила вимоги до підрядників. Тепер недоліки в будівництві та капремонтах усуває підрядник власним коштом, а не служба автомобільних доріг коштом платників податків.

«Тому ми як представники держави вимагаємо від підрядних організацій високої якості та її гарантії. Саме тому розширені гарантійні терміни на дороги, збудовані за національною програмою «Велике будівництво», — додає Олексій Востріков.

Чи не найцікавіший об’єкт цієї програми — об’їзна навколо міста Рівного. Обласний центр у прямому й переносному значеннях давно задихається від перевантаженості. Виконують роботи у три етапи: будівництво нової дороги (там, де ще вчора росла кукурудза, сьогодні вже лежить асфальт), реконструкція та капітальний ремонт наявного полотна. І все цілодобово. Об’їзну заплановано до здачі вже цього року. Вона розвантажить місто на 5—7 тисяч автомобілів щодня і збереже його дороги та стан довкілля. Амбітна мета, що й казати.

Серед інших глобальних планів на 2021-й — завершення робіт на магістралі Городище — Рівне — Старокостянтинів (Н-25), яка через Рівненщину з’єднає Білорусь та Хмельницьку область (готова на 85%) та Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (М-19), що з’єднає Тернопільську та Волинську області через Рівненську.

Служба автомобільних доріг Рівненщини має дієву програму співпраці з територіальними громадами. Тут не лише реагують на пропозиції відремонтувати ту чи іншу ділянку автошляху, а й дають змогу громадам самим зробити проєкт, бо кому ж краще знати, що і як треба поліпшити. Приміром, територією Радивилівської територіальної громади пролягає 26 кілометрів дороги національного значення із Бродів (Львівщина) до Кременця (Тернопілля). Мудрий керівник громади Микола Карапетян знайшов кошти не лише на проєкт, а й на співфінансування робіт та спорудження майданчика, де розмістять комплекс зі зважування габаритного транспорту в русі. Звісно, держава почує пропозиції таких громад і надасть відповідні кошти. Пакет пропозицій уже готує Клесівська громада.

До речі, перевищення допустимої ваги — біда для наших доріг. І до тих, хто цю біду робить, позиція служби жорстка. Тому й вводять в експлуатацію якнайбільше вагових комплексів, оснащених відповідними датчиками, що цілодобово працюють без людини. Порушив норми перевезення вантажів — отримуй лист: штраф у гривнях, але з коефіцієнтом компенсації в євро. Аж доки не зрозумієш, що легшим їдеш — далі будеш. Такий комплекс уже працює поблизу Нової Любомирки, а незабаром до роботи стануть ще три.

І темп, і ритм, кажуть у службі автомобільних доріг Рівненщини, витримають і навіть посилять у будь-яку погоду. До речі, вона вже випробувала дорожників і льодяним дощем, і аномальним снігопадом, який нещодавно тривав три доби, і 28-градусними морозами. Упоралися: дорожнє полотно на національних трасах сухе, розчищене від снігу, освітлене вночі. Але водіїв просять не розганятися, бо краще їхати трохи довше, але безпечно. Їдьмо?

До речі. У період снігового циклону, що тривав три доби, на автомагістралях Рівненщини працювало майже 90 одиниць спеціалізованої техніки і понад 100 фахівців-дорожників. Тільки за одну добу використовували 2,5 тисячі тонн посипних матеріалів. І лише аномальний мороз, що скував Рівненщину, певною мірою став союзником дорожників у боротьбі з негодою та ожеледицею. Працюють гарячі лінії з утримання автомобільних доріг узимку: за телефонами, що є на офіційних ресурсах служби, кожен може повідомити про проблему. Реакція не забариться, адже тут працюють у форматі 24 на 7.