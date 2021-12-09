Експерти і банкіри одностайні: щоб отримати дешеві позики за програмою «5—7—9%», треба бути на ногах, мати ліквідне майно та бізнес-план розвитку фірми

На думку заступника голови правління банку «Альянс» Олександра Чумака, позики, які надаються бізнесу за програмою «Доступні кредити 5—7—9%», не відповідають їхньому запиту та невеликі за обсягами. Як вважає банкір, протягом чинності цієї програми підприємцям було надано понад 25 тисяч кредитів, що недостатньо для такої великої країни, як Україна. На думку О. Чумака, таку кількість кредитів для цивілізованої країни може акумулювати один не дуже великий банк.

«Урядовий кур’єр» намагався з’ясувати, чи це так, і загалом як відбувається кредитування за програмою «5—7—9%».

Вона не куца

До цієї програми фінансування долучилися більш ніж 20 банків — і державні, і комерційні. Програма працює вже понад рік. Тож це малувато.

Експерт ринку Андрій Гриценко вважає, що причина такої відносно невеликої кількості учасників та виданих кредитів — те, що чимало роботи покладено на державні фінансові установи. А вони, як відомо, дуже бюрократичні й видають менше позик, ніж комерційні, де цю роботу поставлено набагато краще.

Нині, за словами експерта, програма досить гнучка й постійно трансформується. Спочатку була «5—7—9%», потім — відсоткова ставка 3% для певних програм, згодом 0%. А на вустах залишилося «5—7—9%». Чи правда це?

«Умови розміру підсумкової (компенсованої) ставки змінювалися (розширювалися) кілька разів. На сьогодні в межах програми за окремими напрямами підтримки встановлено відсоткові ставки від 0% до 12% річних, зокрема попередні 5—7—9%. Назва програми залишається «Доступні кредити 5—7—9%», — зазначає «Урядовому кур’єру» виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.

Однак банкір не згодна, що програма «Доступні кредити 5—7—9%» дуже куца. За її словами, це наймасовіша і наймасштабніша за обсягами кредитування програма підтримки малого та середнього бізнесу за всю історію незалежної України.

«На 26 листопада 2021 року в межах програми укладено вже понад 27 тисяч кредитних договорів. З урахуванням передбачених обмежень та стану розвитку українського бізнесу це зовсім не мало», — додає вона.

Дрібні підприємці колись не вписувалися

Однак банки дуже часто відмовляють у кредитуванні за цією програмою. У чому причина? Які вимоги для багатьох компаній недосяжні? Чому так слабко за нею кредитується мікро- і малий бізнес?

До жовтня цього року програма передбачала жорсткі обмеження з базової (некомпенсованої) відсоткової ставки та забезпечення за кредитом. І дрібні підприємці просто не вписувалися в ці обмеження.

Як вважають у Незалежній асоціації банків, більшість мікропідприємців не мають достатньо ліквідного майна для надання у заставу. Крім того, в сегменті мікробізнесу діють вищі відсоткові ставки порівняно з великими і навіть середніми підприємствами, що зумовлено вищими питомими витратами банків у роботі з такими кредитами.

Це можна порівняти із продажем продукції великим гуртом (великий корпоративний кредит) та дрібними партіями (мікрокредити підприємцям) — у другому разі ціна одиниці товару (відсоткова ставка) буде вищою.

У серпні Незалежна асоціація банків звернулася до Міністерства фінансів і Фонду розвитку підприємництва України із пропозиціями щодо розширення умов програми на беззаставні кредити для фізичних осіб-підприємців, і восени уряд затвердив відповідні зміни.

Як вважає пані Коробкова, банки не можуть системно кредитувати бізнес, який не здатний офіційними документами підтвердити свою кредитоспроможність. І саме у сегменті мікробізнесу з цим найбільші складності.

«Програму «Доступні кредити 5—7—9%» розробляли зокрема для того, щоб стимулювати підприємців працювати по-білому, розвивати навички бізнес-планування і співпраці з банками. Проте далеко не всі готові до цього, навіть заради дешевого кредиту», — констатує вона.

Приховування реальних оборотів за рахунок використання готівки або зловживання спрощеною системою оподаткування за рахунок дроблення бізнесу на десятки або і сотні ФОПів, на її переконання, залишаються поширеним явищем.

Експерти зазначають, що у банків різні вимоги до кредитування за програмою, і часто підприємці подають заявки для оформлення кредитів до різних установ і в кожній з них отримують відмови. Чому ці вимоги в різних фінансових установах відрізняються?

Насамперед кожен кредит пов’язаний із ризиком його неповернення. Якщо сукупний ризик, прийнятий банком, виявиться надмірним, постраждають вкладники, а цього не можна допускати. Тож кожен банк самостійно визначає свою кредитну політику і готовність до прийняття ризиків.

Кабмін підготував класні поради

Підходи до кредитного аналізу та оцінки ризику, рівень експертизи в різних банках теж не однакові, й це позначається на вимогах до позичальників і документації.

А якщо підприємець отримує відмови в усіх банках — великих і малих, державних і приватних, з українськими або іноземними власниками, — то, можливо, варто переглянути власні підходи до методів ведення бізнесу, якості документів і звітності.

Як поради для підприємців: що треба зробити, щоб отримати кредити за такою програмою?

Головне, як зазначають банкіри та юристи, треба вести бізнес прозоро, якісно готувати документацію, не вагатися із запитаннями, якщо потрібна консультація фахівця банку.

До речі, Офіс розвитку малого та середнього підприємництва розробив спеціальний сайт для надання підприємцям допомоги в цьому: https://sme.gov.ua/579start/. Там усе чітко розписано. То чому не скористатися такою можливістю? Головне, що в цих порадах бізнесмени, особливо представники мікробізнесу, зможуть зрозуміти, як правильно подавати документи, які основні помилки бувають. До того ж, є поради з написання за всіма правилами бізнес-плану. А цей документ дуже важливий. Якщо є такий бізнес-план, то співробітники банків бачать усю серйозність бізнесмена, його велику роботу на результат, і тоді кредит буде надано.