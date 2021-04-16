Дизель-поїзд ДПКр-3-002, складений на Крюківському вагонобудівному заводі, пройшов пробігові випробування на Південній залізниці за маршрутом Кременчук — Люботин (Харківська область). Мета пробігу — перевірити роботу всіх систем у русі після проведення пуско-налагоджувальних робіт і приймально-здавальних випробувань. У цьому першому рейсі нового крюківського дизеля взяли участь спеціалісти проєктно-конструкторського управління, корпусу пасажирського вагонобудування, технічного контролю підприємства, старший інспектор-приймальник Укрзалізниці.

Новий дизель подолав 250 кілометрів шляху і прибув до Люботина. Після зовнішнього огляду вирушив у зворотному напрямку. Усього пройдено 500 км.

Як повідомив заступник головного конструктора з пасажирського моторвагонного рухомого складу учасник цих випробувань Іван Кутумов, усі системи — управління, опалення, тяга та інші — працювали у штатному режимі, без зауважень.

Це другий дизель-поїзд із контракту 2018 року на складання шести дизель-поїздів для Укрзалізниці. Перший їй передали 27 грудня 2019-го.

Ганна КУДІЯРОВА

для «Урядового кур’єра»