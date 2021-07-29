Прем’єр Денис Шмигаль запевнив, що з 1 серпня ціна залишиться на рівні 1,68 гривні за кіловат

Вакцинація набирає обертів. У країні відкрито вже близько 2,9 тисячі закладів, де можна прищепитися. Збільшується кількість тих, хто вакцинувався. Адже люди розуміють, що це найкращий спосіб захистити себе і близьких від зараження та госпіталізації. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на вчорашньому засіданні Кабміну.

Він поінформував, що уряд вносить актуальні зміни до Національного плану вакцинації. І до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників. Зокрема за кошти держбюджету — 20 мільйонів доз від компанії Pfizer.

«Цієї кількості вакцини буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України 2021 року», — наголосив глава уряду.

Ще одне завдання — підготовка та захист населення від небезпечного коронавірусного штаму «Дельта». Слід мінімізувати можливість зараження українців від людей, які приїжджають із-за кордону.

Із цього приводу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уточнив, що зміни вносять у карантинну постанову №1236. Це нові правила перетину кордону, які набудуть чинності через сім днів після їх публікації.

Згідно з ними, українці безперешкодно повертатимуться додому з-за кордону за умови наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або довідки про перше щеплення. Іноземці, які хочуть в’їхати в Україну, повинні мати страховий поліс у разі захворювання на COVID-19, а також негативний результат тестування методом ПЛР або експрес-тестом, які чинні протягом 72 годин. Або ж документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Важливий, за словами Прем’єра, подальший розвиток програми «Доступні ліки». До неї вже долучилися понад 10 тисяч аптек, а за останні пів року — понад 400 тисяч пацієнтів. Тож нині держава забезпечує такими ліками понад 3 мільйони українців. А зміни, які уряд вносить у цю програму, сприятимуть тому, що пацієнти безперебійно отримуватимуть усі необхідні ліки, зокрема безплатний інсулін. У програму входять 297 лікарських засобів, і їх перелік розширюватиметься.

Денис Шмигаль наголосив, що з 1 серпня ціна на електроенергію для населення залишиться без змін, тобто 1,68 гривні за кіловат. Урядовці ухвалили відповідну постанову і працюють над збалансуванням ринку електроенергії.

Триває підготовка до опалювального сезону в нових умовах, коли тарифи на тепло і гарячу воду встановлюють місцеві органи влади. Ці новації підштовхують місцевих керівників не заплющувати очі на неефективність комунальних підприємств.

Уряд сприяє розвитку відносин між державою та бізнесом. Для цього до Верховної Ради буде направлено два законопроєкти: про основні засади державного нагляду та про посилення адміністративної відповідальності осіб державного нагляду.

«Основні новації тут — зміна підходів Держнагляду: від репресивної системи, орієнтованої на покарання і штрафи, до формування превентивної та ризик-орієнтованої системи. Передбачено уніфікацію процедури оскарження рішень Держнагляду», — пояснив очільник уряду.

Україна втілює нові інфраструктурні проєкти. Разом із Польщею розбудовуємо прикордонну інфраструктуру. Для цього між двома країнами укладено угоду на 100 мільйонів євро, яка передбачає будівництво доріг на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, і облаштування самих ПП.

«Уже укладено кілька контрактів на суму понад 82 мільйони євро. Цієї суботи відбудеться пуск нових ділянок доріг від пунктів пропуску з Республікою Польща. А для ухвалення контрактів на залишкову частину коштів пропонуємо продовжити кінцеві строки реалізації проєктів до кінця 2022 року», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він не обійшов увагою численні довгобуди у столиці. Зокрема Дарницький міст, який функціонує частково без належних транспортних розв’язок. «Це питання потребує вирішення. Тендер на будівництво підходів до мосту оголошено, а торги відбудуться в середині серпня», — поінформував Денис Шмигаль. Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті на добудову мостового переходу. На відповідну програму закладено 500 мільйонів гривень.

Уряд затвердив проєкт удосконалення механізму використання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, якими користуються місцеві виконкоми. Відтепер послуги з перевезення на таких авто отримають не лише люди з порушенням рухового апарату, а й із порушеннями зору, інтелектуальними розладами та іншими особливими потребами.

Кабмін затвердив безкоштовні перевезення для українців, які перетинатимуть лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями. Щоб люди, зокрема літні, не долали великі відстані пішки, профільне міністерство запропонувало забезпечити безплатні регулярні перевезення від контрольних пунктів до лінії розмежування.