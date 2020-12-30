Корпорація «Еталон» та її продукція широко відомі в Україні й за її межами. Проте не зайве нагадати: до складу корпорації входить 21 підприємство, деякі додалися зовсім недавно. Це вже показник високого потенціалу — до безнадійної компанії нові партнери не підуть.

Для всіх підприємств реальної економіки рік, що минув, не був особливо сприятливим, і «Еталон» тут не виняток. Однак, як зауважив генеральний директор ТОВ «Чернігівський автозавод» Андрій Савченко, концерн вижив, попри важкі часи, у яких винна не лише пандемія. Додамо: не лише вижив, а й продемонстрував зростання. Навіть у непростих умовах колективи підприємств концерну мають чим похвалитися — свої здобутки за підсумками року вони продемонстрували на пресконференції в Києві.

На Чернігівському автозаводі вироблено 203 транспортні засоби — трохи менше ніж торік (215), але не критично. Якщо зважити, що через карантинні обмеження підприємство нормально запрацювало тільки у червні, виходить вже не зменшення, а фактично зростання.

Автозавод, як завжди, презентує нові розробки транспортних засобів. Це новий великий міський автобус А12221 з низькою підлогою та потужним двигуном, що відповідає екологічному класу ЄВРО6. Не менш цікавий і тролейбус великого класу Т12220, що має запас автономного ходу 20 км з повним навантаженням та динамічне підзаряджання акумулятора. До речі, процедура під’єднання і від’єднання штанг тролейбуса відтепер автоматизована, це можна зробити натисканням потрібної кнопки. І корисної електроніки в салоні додалося.

Дуже цікава ще одна розробка чернігівців: капітальний ремонт застарілого трамвая «Татра Т3» із заміною кузова і капітальним ремонтом колісних візків. Уже виготовлено перший зразок оновленої «Татри».

Гарантуємо: «Цей трамвай у теперішньому вигляді пасажири не впізнають. Фактично це новий транспортний засіб — нові кузов іншого дизайну та підвищеної комфортності, колісні пари тощо. Навіть з’явився бортовий комп’ютер, з якого можна отримати багато даних, необхідних водієві».

Андрій Савченко пояснює: трамвайний парк України безнадійно зношений та технічно застарілий, а такий капітальний ремонт обходиться втричі дешевше, ніж купівля нового трамвая.

Є ще цікаві розробки шкільних, міжміських, туристських автобусів нового покоління. Ідеться вже про проєкт міжміського електробуса із подвійною тягою. Багато транспорту згодом можна буде побачити на вулицях українських міст, а може, й не доведеться побачити. Бо на заваді розвитку вітчизняного виробництва транспортних засобів стоїть суттєва перепона.

На ній наголосив директор ТОВ «Торговий дім «Еталон Авто» Вадим Шкарупін. Ідеться про те, що держава хоч і не проголошує цього відкрито, на практиці відмовляється від закупівлі продукції вітчизняних виробників.

Судіть самі: у році, що минає, на другому місці за продажем автобусів в Україні — білоруський МАЗ! Це можна було б зрозуміти, якби їхній продукції не було аналогів в Україні, але ж вони є!

Хоч продаж автобусів виробництва «Еталону» зріс на 4% у штуках і на 6% — у грошовому виразі, більша частина цього зростання припала на шкільні автобуси, бо фінансування їхніх закупівель здійснюють за окремою програмою «Шкільний автобус». Їх придбали в 11 областях України. А ось муніципальна влада вітчизняного виробника майже зовсім ігнорує. Добре, хоч вживані закордонні автобуси закуповують вже не так активно, як 2019го, — на 27% менше.

«Так само і на інших підприємствах концерну. Наприклад, ТОВ «Чернігівський ковальський завод» виготовляє запчастини до транспортних засобів, зокрема залізничних, але Укрзалізниця цього року не закупила у них майже нічого», — нарікає генеральний директор підприємства Віталій Трейтяк.

Довелося шукати покупців за кордоном, здебільшого вони й підтримали завод. І не можна сказати, що чернігівська продукція неналежної якості, інакше б не купували її вимогливі партнери з Польщі та Німеччини. Але в Україні вітчизняну продукцію не бачать!

Виробники нарікають на непрозорі умови тендерів із закупівлі їхньої продукції на державні потреби та можливий корупційний чинник: від імпортерів можна сподіватися на так звані відкати, тоді як від віт­чизняних підприємств їх не дочекаєшся. Тому вибір відбувається на користь іноземної продукції.

Тож підприємства українського автопрому (не лише «Еталон», а й інші) у новому році покладають великі надії на ухвалення так званого закону про локалізацію — законопроєкт 3739 нині очікує на друге читання. Тоді український бюджет не поповнюватиме кишені закордонних виробників через державні закупівлі.