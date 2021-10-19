Учасники чергового Дня поля, який організувала компанія «Контінентал Фармерз Груп», ділилися досвідом та ідеями, як заробити додаткові 100 доларів США з гектара землі

Уже вдруге цього року агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» організувала День поля. Цього разу зосередили увагу на тому, що настав час рахувати гроші та сформувати стратегії, як заробити додаткові 100 доларів з гектара землі. «Наших колег у сільському господарстві вважаємо партнерами», — підкреслив генеральний директор «Контінентал» Георг фон Нолкен.

Масштабний осінній захід відбувся не у виробничих підрозділах, не на земельних площах, які обробляє агрофірма, а на території Львівського національного аграрного університету. За словами ректора цього вишу академіка НААНУ, доктора біологічних наук професора Володимира Снітинського, це засвідчило розвиток співпраці навчального закладу, науковців та виробництва. На День поля з різних областей країни з’їхалися сільськогосподарські виробники, науковці, представники влади, молодь, яка працює чи прагне працювати в аграрній галузі.

Континент інновацій

Нині в компанії «Контінентал Фармерз Груп» працюють понад 2 тисячі спеціалістів. Її стратегія, за словами генерального директора Георга фон Нолкена, — це розвиток, диверсифікація, переробка вирощеного, інвестиції в логістику, елеваторний бізнес та інфраструктуру, партнерство. Заради втілення власної філософії відкритого партнерства на Дні поля представили проєкт «Континент інновацій». Агрокомпанія готова ділитися виробничими технологіями й напрацюваннями, проводити спільні дослідження. Усе це заради того, щоб разом з колегами вирощувати високі врожаї та розвивати сільське господарство нашої країни.

«Контінентал Фармерз Груп» прагне бути інноваційною компанією, лідером, відчувати пульс часу, тому хоче, кажучи словами пана Нолкена, стати ближчою до нових ідей, технологій в аграрному секторі, співпрацювати з партнерами в різних галузях, програмах.

Компанія використовує інновації в точному землеробстві, технології виробництва, сільськогосподарській техніці. Безперечно, тут добре розуміють важливість постійного діалогу з партнерами, завжди готові ділитися досвідом, співпрацювати. На переконання операційного директора компанії Віталія Ставнічука, проєкт «Континент інновацій» — це початок нової взаємодії між агровиробниками.

Своєрідний ключ до ефективного партнерства — втілення програми співпраці з фермерами «Зростаємо разом». Цей проєкт почали впроваджувати з цьогорічної весни, а ґрунтується він на взаємовигоді учасників. Як каже Георг фон Нолкен, «Контінентал Фармерз Груп» запропонував фермерам, незалежно від того, скільки землі вони обробляють, послуги елеваторів (чищення, сушіння, зберігання збіжжя), допомогу в реалізації зібраного зерна, придбанні високоякісного насіння, добрив і засобів захисту рослин. Лише впродовж цього року компанія інвестувала в інфраструктуру понад 15 мільйонів доларів США, придбала елеватор на 90 тисяч тонн у Городенці на Прикарпатті, відкрила нове картоплесховище на 16 тисяч тонн у селі Чуква Самбірського району на Львівщині. І рухатиметься в цьому напрямі активно й надалі, бо це єдиний спосіб залишатися на твердій позиції на ринку.

За кілька місяців партнерами в межах програми співпраці «Зростаємо разом» стали понад 30 західноукраїнських фермерів. Вони матимуть змогу зекономити чи додатково заробити певні кошти. Комерційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Юрій Кузьм’як зауважує, що розпочали продаж насіння пшениці, кукурудзи, соняшнику, сої. Використання високоякісного насіння — це плюс 5—10% врожайності, тобто так фермер зможе додатково отримати прибуток.

«Надаємо послуги елеватора сільгоспвиробникам, купуємо в них зернові чесно, прозоро, за вигідними цінами», — стверджує пан Юрій.

Фахівці «Контінентал Фармерз Груп» із задоволенням надають фермерським господарствам технологічну підтримку, консультують, діляться з ними власним досвідом. Усі розуміють: щоб зароб-ляти додаткових 100 доларів, треба використовувати новітні технології, систему точного землеробства.

Під час Дня поля про це сільськогосподарським виробникам детально розповідав керівник служби точного землеробства компанії «Контінентал» Дмитро Зайцев. На його погляд, якщо йдеться про позитивний результат виробництва, то важливо отримати та провести всі агротехнічні операції якісно, з дотриманням можливих варіантів підвищення ефективності. Помилка на будь-якій з виконуваних операцій може перекреслити всі старання. Якщо говорити про додатковий прибуток, то це передусім ефективна робота впродовж усього сезону. У кожній технологічній операції, незалежно від сівозміни, технології агровиробництва, аграрії можуть запроваджувати сучасні системи, а це дає змогу працювати ефективніше.

«Якщо ж складаємо, мов пазл, усі оновлення агротехнічних операцій упродовж року, то в підсумку з’являються додаткові 100 доларів», — каже Дмитро Зайцев.

До слова, на Дні поля організували виставку сільськогосподарської техніки та обладнання. Відвідувачів зацікавили безпілотники, їхні демонстраційні польоти. Дрони охоче купують аграрії, бо ті допомагають отримувати високі врожаї. Принаймні так запевняв Дмитро Зайчиков, представник компанії Fly Technology. Літальний апарат може працювати вночі, не заважає, не завдає шкоди комахам, навіть тоді, коли техніка не може вийти після дощів у поле або піднялися високо в рості сільськогосподарські культури.

Аби молоді українці мали роботу в рідній країні

Міхаель Хорш, засновник німецької компанії HORSCH Maschinen GmbH, провідного виробника сільськогосподарської техніки, виступав на тему «Кліматичні зміни як нові можливості для аграріїв». Він зазначив, що в України хороше майбутнє. Фахівець упевнений, що не лише в сільському господарстві, а й в усіх галузях, бо в нас багато працьовитої молоді. «Контінентал Фармерз Груп», безперечно, дбає про гідну трудову зміну. Для студентів-аграріїв на Дні поля представили програму стажування «Майбутнє «Контінентал».

Як зазначив Георг фон Нолкен, у компанії прагнуть, аби молоді кадри долучалися до колективу, щоб юнаки та дівчата залишалася працювати в рідній країні. А серед майбутніх аграріїв обирають передусім особистість, бо людину можна навчити багатьох технічних тонкощів, але основний чинник «Контінентал Фармерз Груп» — успіх команди, колективна робота, тому шукають відповідного працівника.

Менеджер виробничого навчання «Контінентал» Ігор Бортник розповів, що майбутні аграрії за бажанням могли спробувати власні сили у професійних знаннях — відповісти на 25 запитань і залежно від підсумків отримати заохочувальні призи. Тестування організували з агрономічного та інженерного напрямів.

Майже 100 студентів давали відповіді на запропоновані тести. Другокурсник Володимир Чорний каже, що любить працювати на землі, з дитинства цікавиться сільськогосподарською технікою, обробляє кілька гектарів власної землі. Хоче після здобуття у виші диплома агроінженера трудитися саме в «Контінентал Фармерз Груп».

Андрій Дробошар із Стрия на Львівщині вже навчається в магістратурі та здобуває фах агроінженера. Із 25 запитань він правильно відповів на 22 й у подарунок отримав наплічник з логотипом компанії. Каже, був би щасливий, якби для нього знайшлася вакансія в «Контінентал».

Якщо у будні аграріям доводиться боротися за врожай, то на Дні поля поборолися за кубок з мініфутболу. Організатори подбали не лише про ділову частину масштабного заходу, а й про розважальну. Крім концертної програми, змагання дронів, між агрохолдингами провели футбольний турнір, у якому взяли участь вісім команд із Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Луцька та інших українських міст. Почесний футбольний трофей повезли додому волиняни.

Директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Тетяна Гетьман подякувала організаторам за цікавий захід, адже зуміли поєднати найкращі аграрні теоретичні знання із практичними навичками.