Яким експерти бачать наступного року її курс та які чинники на нього впливатимуть, з’ясовує «Урядовий кур’єр»

Стабільність національної валюти — завжди показник розвитку економіки. Це впливає на добробут домогосподарств. Розробляючи державний бюджет на 2022 рік, уряд орієнтувався на курс гривні 28,6 за американський долар. «Урядовий кур’єр» разом з експертами з’ясовував, наскільки реалістичний цей показник для третього коронавірусного року.

Психологічного тиску не було

Чимало експертів сходяться на тому, що цього року загальні умови сприятливі для формування курсу національної валюти. Приміром аналітик компанії Concorde Capital Євгенія Ахтирко вважає, що 2021-го у країні було мало подій, які б могли призвести до вагомого психологічного тиску на гривню, зокрема девальваційного.

Торік таким чинником була зміна керівництва Нацбанку, яка пройшла хворобливо й супроводжувалася скандалами. Не забуваймо, що саме 2020 рік став початком коронакризи: країни вводили локдауни, й загальна криза економік поступово наростала.

Економічний експерт Андрій Пишнюк наголошує, що цього року для України склалися позитивні умови, які вплинули на розвиток зовнішньої торгівлі. Зокрема, спостерігаємо зростання цін на залізну руду, метали та зернові. А це, як відомо, вже багато десятиліть — головні джерела валютної виручки для країни. Отже, з таким багажем Україна та її національна валюта наближається до нового року.

Саме цьогорічний урожай зернових голова ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек вважає чи не найголовнішим, щоб гривня наступного року була захищеною та міцною.

Вигідно, та не всім

Експерт переконаний, що графік виплат за державним боргом 2022 року помірний. Це дасть змогу уряду без особливих негативів розраховуватися за всіма зовнішніми запозиченнями. Роман Шпек нагадує, що НБУ накопичив непогані резерви і вони забезпечать не лише запас міцності на 2022-й, а й на наступні роки.

Як зазначає економічний експерт Олександр Охріменко, Україна нині перебуває в дуже вигідному становищі і може без особливих потуг підтримувати курс національної валюти. «У світі впродовж останнього року значно зріс попит на продовольство, і цей процес триватиме. Україна — одна з найбільших країн — експортерів зерна та інших видів сільгосппродукції та переробки. Тому навіть якщо кон’юнктура інших ринків для нашої держави стане в якійсь галузі не дуже сприятливою, можемо успішно тримати планку тільки на продукції АПК. А це значні валютні надходження та підтримка стабільного курсу гривні», — зазначає він.

Ми запитали в експертів, які негативні чинники впливу на курс гривні можуть бути наступного року.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин зазначає, що впродовж 2022-го коридор середнього курсу перебуватиме в межах 28,3—28,9 гривні за долар. Однак аналітик переконаний, що одним з негативних моментів може стати зниження експортних цін через економічну кризу в Китаї.

Ще один чинник негативного впливу — відтік капіталу з ринків, що розвиваються. Як відомо, Україна — саме такий ринок. Логічно, що інвестори, які вклали певні кошти в нашу країну і переконалися, що надалі вони не можуть розвивати тут свої бізнеси через млявість тих чи тих процесів, згорнуть свої представництва й виведуть вкладені кошти. Але відповідні ризики притаманні не лише для певного року, а для українських реалій упродовж десятиліть.

Чотири чинники і карантин

Цікавий прогноз підготувала рейтингова агенція IBI-Rating. Вона закладає чотири чинники для базового сценарію: високі ціни на енергоносії, підвищення собівартості продукції в реальному секторі через зміни до податкового чи екологічного законодавства, складні переговори з міжнародними кредиторами та збереження поточного рівня золотовалютних резервів.

На думку аналітиків агенції, наступного року проблему карантинних обмежень розв’язано не буде. Це призведе до відповідного обмеження міграцій (серед них робочі та ділові) і загалом зменшення ділової активності в Україні. У IBI-Rating переконані, що в такому разі НБУ намагатиметься послаблювати національну валюту, але робитиме це поступово, щоб уникнути вимивання золотовалютних резервів та іншого негативу.

Деякі експерти впевнені, що впродовж наступного року в Україні можливі коливання курсу гривні. Це можна пояснити особливостями української та світової економік. Зміцнення гривні 2022 року відбудеться, ймовірно, наприкінці весни, а також на початку останнього кварталу року. Це пов’язано зі зменшенням обсягів платежів за зовнішніми боргами та збільшенням валютних надходжень від продажу аграрної й металургійної продукції.

Отже, жодних катаклізмів, окрім жорстких форс-мажорних обставин на кшталт ескалації воєнного конфлікту, які можуть всерйоз вплинути на курс національної валюти впродовж 2022 року, не має трапитися. Тому гривня залишиться досить міцною протягом наступного року.