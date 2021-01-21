З 1 серпня 2020 року споживач може вільно обирати, в кого купувати природний газ. Але започаткування ринку відбулося лише в сегменті постачання, а послуги з розподілу монопольні й закріплені за операторами газорозподільчої мережі — облгазами. Що передбачає реформа і як ці зміни вплинуть на споживачів, розповідає директор енергопостачальної компанії ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» Ірина ЛОШАК.

Реформа задля розвитку конкуренції

— Ірино Вікторівно, що варто знати споживачам про новий ринок газу?

— Раніше в кожній області було визначено єдиного постачальника, що забезпечував населення газом. Компанії, які виконували спецобов’язки, не мали права відмовити споживачеві в постачанні блакитного палива, а його вартість регулювала держава. З 1 серпня 2020 року механізм ПСО скасували. Тепер споживач самостійно обирає компанію, яка продаватиме газ, а постачальник дбає про його доставку, клієнтський сервіс, контролює розрахунки.

Оператори газорозподільних мереж гарантують розподіл (доставку) газу. Це природна монополія. Зазвичай в області один облгаз, інколи різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній у регіоні. Загалом в Україні їх трохи більш як 40. Основне завдання облгазів — технічне обслуговування труб, усунення аварій, забезпечення необхідного тиску в мережах та отримання плати за доставку (розподіл) газу.

— До припинення чинності положення про покладення спеціальних обов’язків можна було змінювати постачальника газу?

— Купувати блакитне паливо не у газзбутів, а в іншого постачальника і до цьогорічних змін не забороняли. Споживачі отримали право вибору після ухвалення Закону «Про ринок природного газу» 2015-го. Однак зміна постачальника не мала сенсу, оскільки визначена урядом ціна газу була нижчою за ринкову. Зараз споживачі самі визначають, в кого він дешевший і кращий сервіс.

— Коли «ЕНЕРА СУМИ» почала продаж газу?

— Уже кілька років «ЕНЕРА СУМИ» постачає електроенергію. За цей час ми здобули авторитет в енергетичному секторі, адже компанія дотримується правил чесної конкуренції, пропонує енергоресурси за прозорими тарифами і постійно працює над поліпшенням обслуговування споживачів.

Купувати електроенергію і природний газ в одного постачальника зручно і вигідно. Ми надаємо клієнтам комплекс послуг на взаємовигідних умовах. Ліцензію на постачання природного газу отримали відповідно до постанови НКРЕКП №261 від 31 січня 2020 року. Фактично реалізацію блакитного палива розпочали у вересні.

— Компанія постачає блакитне паливо тільки юридичним споживачам чи й населенню?

— «ЕНЕРА СУМИ» постачає газ і населенню, і представникам бізнесу. Ми пропонуємо клієнтам пакетну послугу за оптимальними тарифами. Наприклад, у січні газ для населення в нас на більш ніж гривню дешевший, ніж у постачальника, який раніше виконував спеціальні обов’язки. На мою думку, перехід до ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» дає змогу споживачам заощадити на комунальних платежах, значна економія вийде в тих, хто має газове опалення у приватних будинках. Зауважу, що інформацію про умови співпраці й актуальні тарифи на кожен місяць можна знайти на нашому офіційному вебсайті.

Змінити постачальника просто

— Що потрібно для зміни постачальника газу?

— Зміна постачальника безплатна і не потребує значних зусиль від споживача. Подаєте заяву-приєднання і документи новому постачальникові, наприклад ТОВ «ЕНЕРА СУМИ», повністю розраховуєтеся з попереднім надавачем послуг і чекаєте повідомлення, що ви стали нашим клієнтом.

Разом із заявою треба надати інформацію про фактичні обсяги спожитого газу за попередній рік, рахунок від нинішнього постачальника, в якому зазначено EIC-код, копії паспорта, ідентифікаційного коду й документів, що підтверджують право власності на будинок або квартиру. Якщо в оселі немає лічильника, то потрібна ще й довідка про склад сім’ї.

Зміна постачальника газу розпочинається із дня отримання заяви-приєднання від споживача. Триває процедура не більше трьох тижнів. Її можна завершити раніше від цього терміну, але не пізніше.

— Кому потім платити за газ і чи потрібно повідомляти дані про обсяги споживання?

— Передавати показники лічильника газу потрібно щомісяця з 1 по 5 число. Для цього користуйтеся звичними для вас сервісами, адже облік споживання газу і надалі вестиме газорозподільна компанія. Вона єдина на певній території.

Після зміни постачальника за газ сплачуєте новій компанії, а за його доставку, як і раніше, розраховуєтеся з оператором ГРМ.

Нові правила ринку дають змогу обирати якісний сервіс за оптимальною ціною. Якщо газ, на вашу думку, продають занадто дорого або не влаштовує рівень обслуговування, в будь-який час можете змінити постачальника і прийняти вигіднішу пропозицію. Саме це основний бонус, який отримують споживачі. А головне завдання постачальної компанії «ЕНЕРА СУМИ» — турбота про комфорт і затишок у кожній оселі.

Наталія ГОНЧАРОВА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Ірина ЛОШАК. Народилася 1975 року на Сумщині. Вищу освіту здобула у Харківському державному технічному університеті сільського господарства. Розпочала професійну діяльність у липні 1997-го. Протягом двох десятиліть обіймала різні посади в галузі енергетики, а з 2018 року очолює постачальну компанію ТОВ «ЕНЕРА СУМИ».

Її нагороджено відомчими заохочувальними відзнаками Мінпаливенерго, Міністерства енергетики та вугільної промисловості.