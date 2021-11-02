Компанія «Контінентал Фармерз Груп» дбає не лише про вирощування картоплі із застосуванням власних технологій, а й про її зберігання

Цьогоріч агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» копала картоплю на площі 1,8 тисячі гектарів. Урожайність цієї сільськогосподарської культури порадувала: з одного гектара зібрали 45 тонн продовольчих сортів, до 40 тонн — чипсових і 31 тонну — насіннєвих. Вирощують картоплю здебільшого на полях Тернопільської та Львівської областей. Наступної весни запланували засадити нею 2,1 тисячі гектарів.

Уже із цих цифр випливає, що компанія — один із провідних виробників другого хліба в нашій країні. Варто додати, що «Контінентал» — основний постачальник насіннєвої картоплі переробним компаніям і з насіннєвого розмноження європейської насіннєвої картоплі на українському ринку. Передбачено імпортування висококласної насіннєвої картоплі з Німеччини, Нідерландів, Великої Британії, Польщі або Франції в поєднанні із професійною системою розмноження, наявною в компанії.

Агрокомпанія дбає не лише про вирощування картоплі із застосуванням власних напрацьованих технологій, а й про її зберігання та переробку. Має крохмальний завод. На Тернопіллі та Львівщині обладнала картоплесховища. У жовтні цього року в селі Чуква Самбірського району Львівської області відкрила найсучасніше в Україні картоплесховище.

Технічно унікальний виробничий об’єкт

Упродовж десяти місяців «Контінентал» зводив картоплесховище у Чукві. У будівництво цього виробничого об’єкта компанія інвестувала понад 111 мільйонів гривень. Після введення його в експлуатацію, за словами генерального директора «Контінентал Фармерз Груп» Георга фон Нолкена, отримали змогу одночасно якісно зберігати понад 100 тисяч тонн картоплі. А ще щоденно постачати її у великих обсягах партнерам і реалізовувати на вільному ринку із вересня до червня.

Нове картоплесховище в Чукві Георг фон Нолкен називає найсучаснішим виробничим об’єктом, технічно унікальним. Тут зможуть одночасно зберігати насипом 16 тисяч тонн картоплі. Сховище наземне, зоноване, складається із шести камер, що обладнане системою зволоження, а чотири з них — ще й системою охолодження. Обладнали вентилятори зі змінною швидкістю повітря. Безпосередньо на майданчику створили досконалу систему підлогової вентиляції.

Пан Нолкен каже, що у США й Канаді вже випробували дієвість такого картоплесховища. До партнерів і покупців картопля звідси надходить завжди високої якості. В Україні такого об’єкта ще ніхто не будував, адже контінентальці запозичили досвід його спорудження в американських компаній.

Чому обрали саме таку систему, проєкт? Відповідь проста: сховище спеціально зведено для довгострокового зберігання картоплі (десять місяців). «Ми задоволені результатом, роботою партнерів», — каже генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп».

Вирощуванням і зберіганням української картоплі переймається й голландець Віллем Намменсма. Він керівник з розвитку картопляного напряму в «Контінентал Фармерз Груп». Пан Віллем вивчив українську мову, йому комфортно спілкуватися і з підлеглими, і з місцевими жителями. Він розповідає: аби картопля не зм’якла, не гнила, її слід тримати в холоді. З поля врожай доправляють до сховища, засипають у камери. Висушують за допомогою вентиляції і створюють сталий температурний режим — 6—8 градусів. Цільовий відсоток відносної вологості протягом періоду зберігання становить 92—95%.

Віллем Намменсма розповідає, що картоплесховище в Чукві оснащене інноваційним обладнанням, яке дає змогу точно контролювати температуру, вологість та рівні вуглекислого газу на об’єкті й дбати про індивідуальні параметри зберігання будь-якого сорту картоплі.

Нове сучасне картоплесховище в Чукві, як наголосила директорка з комунікації та соціальних проєктів агрокомпанії Нонна Шмідік, — це не просто виробничий об’єкт, а певне розв’язання проблеми зайнятості сільських жителів, розвиток області, економіки держави. Адже в Чукві вдалося створити майже пів сотні робочих місць.

Вирощують три види картоплі

У намірах компанії — відкрити 2023 року ще одне сучасне картоплесховище. Адже для українців картопля — важливий продукт харчування, недарма ж її ще називають другим хлібом. Останніми роками її вирощування дедалі більше переходить на промислові рейки. І «Контінентал Фармерз Груп» лідер в цьому напрямі. Хоч якщо зважити, що компанія має в обробітку у п’яти областях країни 195 тисяч гектарів землі, а під садіння картоплі відвела цього року лише 1,8 тисячі гектарів, то за площами вирощування цієї сільськогосподарської культури не у пріоритеті. Але Георг фон Нолкен стверджує, що в картопляному напрямі «Контінентал» рухатиметься активніше, збільшуватиме площі. Скажімо, наступного року вирощуватимуть насіннєву картоплю зокрема в Козівській громаді на Тернопільщині.

Важливий чинник — додана вартість, яка залишається в Україні. Цєї осені зібрали понад 70 тисяч тонн картоплі, 60% якої постачатимуть підприємствам з виготовлення чипсів, решта — це насіннєві та продовольчі сорти.

Загалом на внутрішньому ринку компанія реалізує 90% картопляного врожаю. Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп» зауважує, що їхні клієнти — міжнародні компанії, виробництво яких представлено в нашій країні. Вони прагнуть, аби продукція була високої якості.

«Коли покупець розпечатує, наприклад, пачку чипсів, то хоче, аби вони були світлі, без плям, однакового розміру, — ділиться думками Георг фон Нолкен. — У чипсовій картоплі важливе дотримання рівня цукру, тож пильнуємо за цим на полі та створюємо досконалі умови у сховищі. Картопля — це живий організм, що потребує комфорту. І на це зважаємо».

У компанії картопля — єдина сільськогосподарська культура, якою займається цілий виробничий підрозділ, хоч він і не має свого сталого земельного банку. Очолює кластер «Картопля» Орест Кравчук. Він каже, що завдання цього кластера — отримати площі під вирощування картоплі з високими показниками якості землі. З відповідними попередниками, позаяк не всі вони годяться для вирощування картоплі. І дуже важливий чинник — рельєф поля. Він має бути максимально рівним, щоб не було змивів, відмокання. Кількість опадів у сезон для картоплі — теж важлива. У Самбірському районі на Львівщині із цим клопотів немає.

«Контінентал Фармерз Груп» вирощує три види картоплі. На Львівщині насіннєвою картоплею займаються у селі Батятичі, чипсовою — в Чукві, а продовольчою та чипсовою — у Вирові. На Тернопільщині у Васильківцях відводять земельні площі під продовольчу та чипсову, а в Козовій — під насіннєву. Цьогоріч посадили чипсову на площі 1031 гектар, продовольчу — 342 гектари, насіннєву — 433 гектари. Наступного року мають намір збільшити картопляні плантації.

Орест Кравчук упевнений, що цю сільськогосподарську культуру в Україні нині вирощувати вигідно. Адже дедалі менше нею займаються у приватному секторі, українці потребують картоплі високої якості, зростає її вартість у супермаркетах.

«Контінентал» вирощує 11 сортів продовольчої картоплі, серед яких Carrera, Colomba, Riviera, Soraya, Arizona, шість — чипсової Arsenal, Opal, Pirol, Lady Claire, Madison, Karlens, один — чипсової картоплі фрі Fontane. Орест Кравчук стверджує, що на внутрішньому ринку збільшується попит на чипсову картоплю, тож наступного року почнуть нею займатися й на полях у Козівській громаді на Тернопільщині. Майже 30 тисяч тонн такого виду постачають компаніям PepsiCo, Snack Produktion, а також білоруським «Онега», «Белпродукт».

Бачать у «Контінентал Фармерз Груп» перспективу в розвитку насінництва картоплі. Передусім забезпечують власні потреби. Закуповують високі репродукції в Європі, розмножують. Насіння замовляють партнери компанії, стараються частину врожаю давати у вільний продаж.

Орест Кравчук наголошує, що питання насінництва картоплі складне. Під час вирощування треба зважати і на її сусідство, і на просторову ізоляцію. Повернутися на картопляну плантацію вдруге можна не раніше, ніж через п’ять років. Тому й звернули увагу на земельні площі в Козівській громаді. Адже в тій зоні на полях, які обробляє нині «Контінентал», напевно, зо два десятиріччя не вирощували картоплі, ґрунт тут чистий від збудників хвороб.

КОМПЕТЕНТНО

Юрій БУЧКО, заступник голови Львівської облдержадміністрації:

— Ми раді вітати на Львівщині найбільшого виробника картоплі — компанію «Контінентал Фармерз Груп». Наша область посідає третє місце в Україні з виробництва картоплі, але, гадаю, найближчими роками вийдемо на лідерські позиції. На державному рівні цьогоріч закладено окрему програму з підтримки картоплярства, передбачено майже 6 мільйонів гривень на дотації. У Чукві побудували дитячий садок, на який надали певні кошти з державного бюджету, допомагав і «Контінентал». Нещодавно в селі відновили дорогу. Це приклад партнерства бізнесу та місцевої влади, де всі працюють в одному напрямі — над розвитком села. Бажаю дорідних урожаїв!