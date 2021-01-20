Зимова пауза в дорожньому будівництві — час на роботу над помилками

Указ про створення умов для розвитку і підвищення якості автомобільних доріг Президент Володимир Зеленський підписав ще 19 липня 2019 року. Документ передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі високоякісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу тощо. Та найбільше зроблено було торік. Дорожня стратегія-2020 передбачала, що буде побудовано та відремонтовано не менш як 4 тисячі кілометрів доріг. І це таки було зроблено.

До вартості прискіпливо

Можливо, найголовніше, чого було досягнуто, — зниження вартості кілометра нового будівництва або реконструкції доріг у 2020 році порівняно з 2019-м. Як вважають керівники Державного агентства автомобільних доріг, середня вартість кілометра нового будівництва 2020-го становила 90,2 мільйона гривень, що на 14,3% менше за аналогічний показник 2019 року. Відповідно торік він зменшився на 44,7% порівняно з 2019-м.

Торік будівельники виконували всі види робіт: укладали, реконструювали та капітально ремонтували. Проте переважно Укравтодор виконував середній поточний ремонт.

«Усі об’єкти, як правило, потребують значного фінансування, часу та бюрократичних процедур. А тому середній поточний ремонт дає змогу дорожникам оперативно виконувати завдання різної складності. Оскільки 2020 року понад 81% проєктів поточного середнього ремонту передбачають посилення дорожньої основи, то ми без зайвої бюрократизації та збільшення ціни змогли наблизити цей вид робіт до структури капітального ремонту», — пояснює глава Укравтодору Олександр Кубраков.

Компанія CoST Ukraine проаналізувала ремонти, що торік провів Укравтодор, і побачила позитивну тенденцію: більшість поточних середніх ремонтів виконують за вдосконаленою технологією.

«Замінюють та зміцнюють основу автошляхів. А це все наближає технологію виконання робіт до капітальних ремонтів. Відповідно зростає довговічність відремонтованих шляхів. Під час будівництва зводять бар’єрні огорожі, монтують освітлення, встановлюють дорожні знаки тощо. Більшість автодоріг, будівництво яких було заплановано на певний час, завершено у квітні, а не в червні, як позаторік. Позитивна тенденція — пріоритизація на великих обсягах робіт. Укравтодор обрав правильну тактику ремонту великих ділянок доріг, а не відновлення шляхів невеликими відрізками, тобто по кілька кілометрів», — вважає директор компанії CoST Ukraine Святослав Абрамов.

Позитивно розцінюють дії Укравтодору та влади й інші експерти. Чимало з них наголошують, що будівництво доріг в Україні у великих масштабах не потрібне.

«Торік було оновлено 4 тисячі кілометрів автошляхів. Це переважно поточний середній ремонт. Однак бачимо, що у 80% такого ремонту роблять заміну основи, тобто не просто знімають шари старого асфальту і кладуть новий, а виконують майже капітальний ремонт дороги. Тобто фактично новий автошлях, крім самого маршруту.

Масштабне будівництво автодоріг Україні на сьогодні не потрібне. Це, як на мене, неефективна трата коштів. І навіщо прокладати нові шляхи, коли старі перебувають у жахливому стані? Про це кажу не лише я, а й інформують фахівці Світового банку та МВФ. Винятком із цього правила може стати хіба що дорога Н-31 Київ — Дніпро», — зазначає «Урядовому кур’єру» голова громадської організації «Розвиток інфраструктури» Станіслав Гвоздіков.

Трансукраїнська траса

Однак нові автостради прокладатимуть. Ідеться насамперед про автошлях, який сполучає Львівську й Луганську області. Цей маршрут називається М-30, і його активно розбудовуватимуть 2021 року. Він об’єднає дві дороги міжнародного сполучення М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка та М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине. Загальна довжина автостради становить 1392 кілометри.

Як поінформував пан Курбатов, роботу планують завершити до 24 вересня 2021 року. Фахівці зазначають, що після будівництва цієї дороги рух на ній має зрости як мінімум у півтора раза.

За словами фахівців, 2021 року буде повністю оновлено автотрасу М-12 у Кіровоградській, Львівській та Тернопільській областях. Усього ж цьогоріч реконструкції та ремонту зазнають 6800 кілометрів автошляхів України.

2021-й стане роком державно-приватного партнерства. За ним уже готують документи на оновлення частин автошляхів від Борисполя до Полтави, від Києва до Рівного, від Дніпра до Кривого Рогу та Миколаєва і від Ягодина до Луцька.

Уряд і надалі спрятиме всебічній допомозі всім структурам, які реконструюють та прокладають автошляхи. Україну палко підтримують у якісному будівництві доріг міжнародні фінансові інституції, передусім Світовий банк та МВФ.