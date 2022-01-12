Поточний опалювальний сезон дуже відрізняється від попередніх. На цьому на онлайн-брифінгу акцентував міністр енергетики Герман Галущенко. «Відбувається істотне зростання споживання електричної енергії. Порівняно з минулим опалювальним сезоном це споживання зросло на 5—6%, що потребує потужнішої та стабільнішої роботи енергетичної системи загалом. Насправді це й відбувається. Паралельно на ці 5—6% знижується споживання природного газу.

Торік із грудня основного навантаження в енергетичній системі зазнає атомна генерація. Порівняно з 2020 роком 2021-го частка атомної генерації в енергосистемі зросла з 51 до 55%. Частка ТЕЦ і ТЕС становить близько 30%, ГЕС та ГАЕС — 6,7%», — уточнив міністр.

Герман Галущенко констатував, що енергетичну систему цілковито збалансовано й забезпечено необхідним ресурсом.

«Наприклад, 10 січня цього року споживання становило 22,6 тисячі мегават. З таким споживанням маємо дуже істотний резерв потужності: резерв атомної генерації — більш як тисяча мегават, теплової — майже пів тисячі мегават, ГЕС — майже 2 тисячі мегават», — роз’яснив очільник Міненерго.

Розповів міністр і про ситуацію із забезпеченням теплових підприємств вугіллям. За його словами, вже другий місяць поспіль відбувається стале накопичення цього ресурсу на складах станцій.

«У грудні на складах було 518 тисяч тонн вугілля, а нині — 714 тонн. Приріст відбувається завдяки диверсифікації джерел постачання. Через блокаду транзиту вугілля Росією активізовано імпорт морським шляхом. Вугілля імпортують з Америки, Колумбії, Австралії. Кораблі з вугіллям надходять ритмічно із грудня. І надалі постачання відбуватиметься стабільно, тобто протягом усього опалювального сезону. Упевнені, що забезпечимо належний ресурс для стабільного проходження опалювального сезону», — зазначив Герман Галущенко.

Для планових ремонтів не час

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр розповів, чи міністерство має покроковий план забезпечення енергетичної незалежності нашої держави в найближчі рік-два.

«План є. Досягнення енергонезалежності, забезпечення власними ресурсами, максимальна диверсифікація джерел постачання пріоритетні. Триває робота над енергетичною стратегією до 2050 року із залученням західних партнерів країни, зокрема урядів Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Цей важливий інструмент і забезпечить енергетичну безпеку нашої держави», — впевнений Герман Галущенко.

Оператори систем розподілу електричної енергії знов анонсували проведення планових ремонтів із відключенням споживачів. Міністр цю ситуацію прокоментував так: «Жодних підстав для відключення, крім аварійності, немає. Планових ремонтів у період проходження осінньо-зимового періоду відбуватися не повинно. Такі ремонти роблять переважно приватні компанії — власники операторів систем розподілу. Продовжимо комунікувати з ними, щоб уникнути планових ремонтів у період проходження опалювального сезону. Офіційно зверталися із цим питанням до Державної інспекції енергетичного нагляду, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Виробництво та споживання

Міненерго відзвітувало про виробничу діяльність електроенергетичних підприємств паливно-енергетичного комплексу 2021 року. Торік обсяг виробництва електричної енергії електростанціями країни загалом становив 156 575,7 млн кВт·год, що на 5,2% бiльше, ніж за 12 місяців 2020-го. Виробництво на ТЕС просіло на 5,9% порівняно з 2020 роком, на ТЕЦ та когенераційних установках — на 32,7%. Атомні електростанції збільшили виробництво електроенергії на 13,1%, гідравлічні електростанції — на 37,7%. Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) зросло на 15,3%.

За 12 місяців 2021 року спостерігалося зростання електроспоживання, яке становило 154 825,7 млн кВт·год, що на 5,7% більше, ніж позаторік. Відпуск електроенергії споживачам зріс на 6,4% і становив 125482,9 млн кВт·год.

Експорт електроенергії становив 3496,3 млн кВт·год, що на 26,5 % менше, ніж за 12 місяців 2020 року.

Споживання електроенергії за групами споживачів свідчить, що 2021 року питома вага споживання електроенергії промисловістю загалом скоротилася на 0,1% (змін не сталося в металургійній, хімічній та нафтохімічній промисловостях, трохи зросло споживання в машинобудівній промисловості та виробництві будматеріалів, трохи скоротилося — в паливній, харчовій та переробній). Сільськогосподарські споживачі дали мінус 0,3%, транспорт — плюс 0,1%, змін не сталося в будівництві та в комунально-побутових споживачів. Населення спожило мінус 0,2%.

Щодо постачання теплової енергії, то 2021 року теплові, атомні електростанції й районні котельні Міненерго відпустили 21 560,7 тис. Гкал, що на 3,1% більше, ніж 2020-го.