Цими днями у столиці України проходить Київський міжнародний економічний форум, що вже всьоме зібрав світових економістів, впливових бізнесменів, представників українського істеблішменту й авторитетних економічних експертів.

Уперше в Україні один з найкращих міжнародних освітніх майданчиків для фахових дискусій про економіку Economist Impact провів у межах КМЕФ дві панельні дискусії. Баченням майбутнього світової економіки поділилися понад 130 учасників із провідних міжнародних організацій та приватних компаній.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна дуже швидко трансформується. Криза, спричинена пандемією, вимагає від урядів усіх країн лідерства й неординарних рішень. Наша країна до цього готова і якісно та незворотно втілює реформи в життя. Від боротьби з корупцією до цифровізації та розвитку бізнесу. Більша частина нашого суспільства до цього готова. Та маємо скоординовано рухатися вперед, аби розвиватися і робити життя кращим. А для ефективного протистояння сучасним викликам і подальшого якісного розвитку економіки надважливий якісний діалог держави й бізнесу.

Щодо співпраці з міжнародними партнерами, Україна, за словами очільника уряду, виконує усі зобов’язання для отримання фінансування. «Ми виконали торішній бюджет, скорочуємо дефіцит бюджету цього року і на наступний. Адже це ключові макропоказники. Відбувається постійна плідна комунікація з Міжнародним валютним фондом. Улітку цього року Верховна Рада ухвалила 12 законопроєктів, передбачених меморандумом з МВФ. А роботи з підготовки меморандуму щодо продовження програми stand by мають завершитися буквально днями», — зазначив він.

Світовий банк на сьогодні — другий найбільший інвестор України, який відкрив для нашої країни 13 мільярдів доларів кредитів, 10 з яких уже вибрано. Країна має амбіцію отримувати від 1 до 2 мільярдів у наступні роки.

Україна тісно співпрацює з Європейським інвестиційним банком, з яким загалом підписано угод на 7 мільярдів доларів, повідомляє Укрінформ.

Глава уряду зауважив, що сукупний державний і гарантований державою борг України нині трохи перевищує 90 мільярдів доларів. І уряд має чітку стратегію зміни його структури. А це збільшення власних внутрішніх запозичень і зменшення частки зовнішніх.

Очікується, що ВВП нашої країни до кінця року зросте на 4%, попри прогнози, які надали економічні партнери.

З огляду на гостру енергетичну кризу, яка нині набула безпрецедентного масштабу, наша країна втілює швидкі й дієві реформи в енергетиці. Уже є ринок газу, а у сховищах до опалювального сезону накопичили майже 19 мільярдів кубів блакитного палива, аби без форс-мажорів пройти опалювальний сезон, запевнив Прем’єр.

Втілюють і перший проєкт з виробництва 100 МВт водню на рік. Україна — одна з небагатьох країн, які мають потенціал для його масового виробництва. Розвиток цього напряму неодмінно стане однією з державних стратегій нарівні з розвитком інших відновлюваних джерел енергії.

Прем’єр повідомив і про підписання всіх необхідних угод для Green Deal. За Паризькою угодою, держава взяла на себе зобов’язання скоротити викиди вуглецю на 65% порівняно з 1990 роком.

«Потребуємо для цього значних інвестицій. За нашими підрахунками, 10 мільярдів доларів щороку протягом десяти років. Такі інвестиції можна залучити за допомогою міжнародних партнерів», — сподівається глава уряду.

Для Нафтогазу окреслено мету збільшити власний видобуток газу щонайменше на 10% протягом цього і наступного років, що стане кроком до збільшення нашої енергонезалежності. А ще Україна очікує отримати фінансування для проєктів відновлюваної енергетики із Глобального фонду підтримки скорочення викидів вуглецю після його формування.

«Там буде і виробництво водню, й альтернативні технології з виробництва електроенергії. Сподіваюсь, у Глазго буде глобальне рішення про те, як світ рухатиметься до скорочення вуглецевих викидів, і ми розумітимемо, яке партнерство й фінансові пропозиції буде зроблено для учасників Паризької угоди», — зазначив Денис Шмигаль. Він очікує, що такі технології ставатимуть дедалі доступнішими через зниження ціни.

Серед інших важливих реформ, які нині інтенсивно й плідно втілюють у нашій державі, — велика приватизація, боротьба з корупцією шляхом підтримання створеної раніше розвиненої антикорупційної інфраструктури, цифровізація й запровадження до кінця року формату «країна без паперів», вибудовування й відкритість державних реєстрів. І все це величезні й корисні реформи, які дадуть змогу поліпшувати соціальні стандарти і якісно встановлювати економічні показники, що має докорінно змінити Україну на краще.