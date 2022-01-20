«Бачили, яким буде наш новий садочок на 70 місць? Яскравим, у формі конструктора Lego, двоповерховий, тисяча квадратних метрів», — похвалився голова Крупецької територіальної громади Дубенського району на Рівненщині Віталій Мошкун. Він, випускник Острозької академії, друге скликання очолює громаду, що утворилася на добровільному етапі децентралізації, а згодом розширила географію. Тож аудит потреб земляків уже вивірено і синхронізовано з перспективою. А вона в місцевих жителів, тобто громади, оптимістична.

Судіть самі: більшість із них працюють на ТОВ «Радивилівмолоко» або агроптахофірмі «Крупець» — обидва працюють у громаді, але відомі за її межами. Звісно, мають гідні заробітки, які не відрізняються від тих, що в Польщі. Люди бачать, як ростуть та розвиваються їхні діти, як змінюється громада, впливають на це і ловлять кожну щасливу мить.

Замість тісної контори — просторе і яскраве

Кількість жителів у громаді, в якій один з найвищих відсотків податкоспроможності в області, щороку зростає. Люди тягнуться туди, де є робота. І доки батьки працюють, діти повинні розвиватися. А пристосованого приміщення колишньої колгоспної контори, де нині перебуває два десятки дошкільнят, для дитсадка у Крупці вже не вистачає. Тому й вирішили спорудити новий.

Тут чудово розуміли, що це справа не одного дня. Тож іще 2018-го громада, яка ухвалила стратегію власного розвитку, відвела земельну ділянку під майбутній садочок і сформувала детальний план облаштування території. А 2021 року власним коштом виготовила проєктно-кошторисну документацію та провела експертизу. Паралельно, зваживши насамперед власні можливості, подала соціальний проєкт на конкурс ДФРР, підтвердивши: готова до його співфінансування. Лише так, через конкурсний відбір і на умовах певного відсотка інвестицій від самої громади, мрії перетворюються на реальність. Саме такий шанс тепер є і в крупівців.

«У конкурсі перемогли, до «Великого будівництва»-2022 потрапили. Навіть частину коштів на співфінансування вже акумулювали. Щойно профільний департамент ОДА проведе тендер на виконання робіт та визначить підрядника, почнемо», — з нетерпінням чекає Віталій Мошкун.

Це лише один приклад вдумливого й перспективного підходу до розвитку громади. Усього ж за програмою «Велике будівництво» на Рівненщині цього року зводитимуть 16 об’єктів: шість дитсадків, п’ять шкіл і п’ять спортивних споруд.

«З них 11 освітніх закладів, п’ять із яких завершимо. Це три школи — в Борбині, Немовичах та Дубровиці та два дитсадки — в Мізочі та Рівному. Звісно, за умови, що не буде проблем у співфінансуванні з місцевих бюджетів. Інші — а це дитячі садочки у Крупці Дубенського, Городку, Колоденці та Великому Олексині Рівненського районів та школи в Цепцевичах і Вирах Сарненського будуть перехідними на 2023 рік. До речі, вже навіть не сотні, а тисячі дітей області мають змогу розвиватися й навчатися в новому яскравому освітньому просторі. Програма «Велике будівництво» на очах змінює наші населені пункти, осучаснює їх», — коментує перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.

Справді важливо, щоб усі діти — міські й сільські — мали рівний доступ до якісних послуг. Приміром, дитсадок у Рівному на 210 місць матиме форму бджолиних стільників. І стане розв’язанням проблеми нестачі місць у дошкільних закладах обласного центру — нині батьки записуються в чергу від моменту народження дітей. Тож є надія, що 2022-го замість довгобуду, який почато в 1990-ті, тут не просто оживуть, а наповняться дитячим сміхом яскраві стільники. До речі, схожий садочок уже прийняв дітлахів у місті Кам’янське на Дніпропетровщині теж за програмою «Велике будівництво».

І нова спортивна інфраструктура

Голова обласної держадміністрації, член НОК, кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби Віталій Коваль каже, що 2022-й стане роком розвитку спортивної інфраструктури у краї. Нині справа честі для влади — модернізація басейну в ДЮСШ з плавання, яка дала путівку у великий спорт олімпійському чемпіонові Михайлові Романчуку, і будівництво нового тиру, де тренуватиметься інший олімпієць Олег Омельчук. Так Рівненщина цілком може закріпитися в олімпійському статусі. Завершать будівництво басейну в Костополі, стадіону «Авангард» у Рівному на 12 тисяч місць та унікальної для всієї Західної України багатофункціональної спортивної арени на 3 тисячі глядачів. Саме тут зможуть проводити не лише спортивні змагання, а й культурно-мистецькі заходи. А «Велике будівництво» прийде і в громади: у семи з них модернізують спортивні об’єкти.