На гамірній осінній міській вулиці серед перехожих гуляли ще доволі теплі сонячні промені. Та підставляючи їм усміхнене обличчя і тримаючись за мамину руку, дошкільня скоромовкою розповідало про менш сонячну пору року: «…У мене шубка хутрова і тому зимові дні мені зовсім не страшні!»

Мабуть, у дитсадку сьогодні малюки вчили такі віршики, готуючись до свята зустрічі зими. А тим часом біля найближчої дев’ятиповерхівки гриміли інструментами робітники, після завершення роботи яких будинок отримає теплу «шубку». Щоправда, не хутрову, але теж стійку до холоду, адже утеплення будинків відбувається з використанням теплозберігаючих матеріалів та енергоефективних технологій. Тобто зараз триває підготовка до осінньо-зимової пори року в приморському Маріуполі, що має статус найтеплішого влітку міста Донецької області.

Результат спільної роботи

Активна підготовка до холодного сезону відбувається в житлових приміщеннях Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: триває утеплення покрівлі та стін, а також встановлення автоматизованих систем, які дають змогу економити на опаленні. Такі роботи в Маріуполі проводять у межах Програми підтримки ОСББ, завдяки якій за кілька минулих років встигли відремонтувати понад 400 покрівель будинків, до яких тривалий час не доходили кошти, будматеріали. Наприклад, саме такий ремонт уже завершують на вулиці Латишева на даху дев’ятиповерхівки, яка влітку потерпіла від потужної зливи.

«У червні дощ лив немов з відра, і наш будинок не пройшов іспиту цією негодою. На верхніх поверхах квартири залило. Та жителі будинку не залишилися наодинці з дірявим дахом напередодні дощової осені та холодної зими. Комунальники приступили до капітального ремонту і вже майже повністю оновили покрівлю», — розповідає один із господарів квартири.

А ще, за словами начальника управління ремонтів об’єктів комунальної власності міськради Федора Євангелістова, під час робіт вирішили усунути виявлені негодою недоліки і вразливі місця споруди. Зокрема збільшили діаметр, а отже, і пропускну можливість водостічної системи багатоповерхівки, яку відтепер не лякають дощі та снігопади.

Підготовчі роботи до холодів у Маріуполі помітні не тільки на дахах, а й у підвальних приміщеннях. На вулиці Київській у трьох дев’ятиповерхових будинках реалізували перспективний енерго-ефективний проєкт. Тут встановили вузол автоматичної подачі теплоносія, що має здатність автоматично налаштовувати, рівномірно розподіляти по всьому будинку та регулювати температуру подачі опалення до квартир. А найбільша перевага цієї енергоефективної новації в тому, що система допоможе жителям трьох багатоквартирних осель зменшити оплату за постачання тепла відразу на 20 відсотків.

«Ми розуміємо, що не маємо можливості впливати на тариф, але можемо за рахунок енергоефективних заходів знижувати споживання та затрати населення на опалення. Тому намагаємося робити будинки більш енерго-ефективними, аби вони краще зберігали тепло у період опалювального сезону. Зокрема автоматизована система дає змогу людям заощаджувати кошти. Усе це результат спільної роботи муніципалітету та мешканців будинків», — сказав Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Принагідно нагадаємо, що в приморському місті приступили до реалізації ще одного сміливого проєкту. Тут зводять так званий сталевий будинок, аналогів якому немає в Україні. У чому фішка? Для житлового помешкання вперше у вітчизняній практиці використовують каркас із металоконструкцій, а зовнішні стіни будуть із газоблоків. На думку фахівців, такий підхід дасть змогу скоротити строки будівництва і зменшити його вартість. Споруда буде максимально енергоефективною і безпечною. Розраховано, що 120 родин, зокрема переселенці, серед яких кваліфіковані лікарі та педагоги, отримають доступне житло. А фінансують цей проєкт Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Маріупольська міська рада та Група Метінвест. Сталлю будівництво забезпечують обидва металургійні комбінати, які працюють у приморському місті.

Фундамент сталевого будинку заклали ще минулої осені, а зараз роботи продовжуються: будівельники завершили цокольний поверх і зводять перший і другий. Завершити всі роботи заплановано влітку наступного року. До речі, в середині вересня під час перебування у Маріуполі з ходом будівництва ознайомився і дав проєкту високу оцінку віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. «Я в захваті від того, що бачу. Це будівля інноваційного характеру. Важливо також, що вона передбачена для тих, хто найбільше потребує житла. У Маріуполі дуже високо підняли планку розвитку свого міста», — поділився він враженнями.

«Захистити маріупольців від вибухового зростання тарифів»

Підготовку до холодів у найтеплішому місті Донеччини розпочали ще у квітні, відразу після закінчення попереднього опалювального сезону. Насамперед у ККП «Маріупольтепломережа» взялися замінювати зношені труби та модернізувати котельні. Як уточнили фахівці, після гідравлічних випробувань мереж було виявлено понад 120 поривів, тому вирішили замінити 36 кілометрів труб, якими йде тепло. До середини вересня роботи вже виконано на 80 відсотків, а до початку жовтня оновлять і решту теплотрас, що перебувають в аварійному стані.

Стосовно вже завершених модернізацій котелень, то серед таких і «ЖМР-3» у Центральному районі міста, що забезпечує теплом 5,5 тисячі маріупольців та 59 соціальних об’єктів. Замість одного котла тут змонтували відразу три відремонтовані та провели заміну двох насосів. Ці зусилля ремонтників відтепер забезпечать достатній тиск у мережах і безперебійне постачання тепла споживачам.

А на котельні «Схід», яка в холодну пору обігріває 15,5 тисячі жителів міста, реконструювали систему електропостачання: нове сучасне обладнання дає змогу знизити споживання енергоресурсів та поліпшити якість подачі теплоносія. «Раніше, залежно від погоди, ми вмикали один насос або два. Та коли один працював, тепла було замало, а коли обидва, то відчувався його надлишок. Зараз маємо плавне регулювання роботи агрегатів, і тому тепло надходить до будинків стабільно та з постійною температурою», — деталізує директор «Маріупольтепломережі» Дмитро Мірошниченко.

Щодо подальших планів, то керівники міста й комунальники прагнуть стримати збільшення тарифів для населення. У місті вже розробили спеціальну інвестиційну програму, під час реалізації якої протягом наступних п’яти років буде запроваджено понад 100 енергоефективних заходів для зменшення обсягу споживання енергоресурсів, що становлять левову частку тарифу. Зрештою, результати цих зусиль не забарилися. У середу з міської ради надійшла гарна звістка: маріупольці отримають пільговий тариф на тепло, що становитиме 2133 гривні за 1 Гкал. Така знижка стане можливою завдяки перемовинам міського голови Вадима Бойченка з керівниками НАК «Нафтогаз України».

Через стрімке зростання цін на газ та електроенергію економічно обґрунтований тариф на тепло для населення становить 3034 гривні. Проте таких розцінок у Маріуполі намагаються уникнути ще й завдяки розробленій інвестиційній програмі, що передбачає об’єднання котелень та оптимізацію тепломереж, використання скидного тепла, оновлення обладнання, автоматизацію центральних теплових пунктів. І є всі підстави вважати, що ці енергоефективні ініціативи зможуть стримати суттєве зростання тарифів на тепло та інші комунальні послуги. «Для нас надважливо захистити маріупольців від вибухового зростання тарифів. Тому міський голова дав доручення подбати про інвестиційну програму, і ми вже бачимо результат — системні дії дали змогу ввести пільговий тариф для населення», — підтверджує резонансні соціальні ініціативи секретар міської ради Ксенія Сухова.

Підготовка Маріуполя до осіннього-зимового періоду дає підстави сподіватися, що найтеплішим на Донеччині приморське місто буде не лише влітку.

ПРЯМА МОВА

Вадим БОЙЧЕНКО,

Маріупольський міський голова:

— Модернізація котелень у місті дає змогу розв’язати відразу три ключові завдання під час підготовки до опалювального сезону. По-перше, це якісне надання послуг населенню: маріупольці мають відчувати комфорт у своїх домівках. По-друге, надійність роботи комунального підприємства, бо маємо бути впевненими, якщо буде аварія на одному з котлів, ми зможемо оперативно переключитися на інший. Третя складова — це інвестиційні проєкти, які окуповуються протягом п’яти років. Вони дають змогу знизити газо- та електроспоживання, а отже, заощадити та зробити ККП «Маріупольтепломережа» більш ефективним і надійним.