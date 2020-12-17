Його доходи на 11% перевищують цьогорічні показники без підвищення ставок основних податків

Бюджетом можливостей для розвитку назвав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ухвалений напередодні народними депутатами держбюджет на 2021 рік. Цей документ, на його переконання, збалансований та реалістичний.

У новому документі передбачено доходи 1 трильйон 92 мільярди гривень, що на 11% більше за показник бюджету нинішнього року, причому без підвищення ставок основних податків. А жодну соціальну виплату, за його словами, наступного року скасовано не буде. Усі пенсії буде проіндексовано відповідно до законодавства. Крім того, зросте розмір мінімальної виплати для літніх. Буде впроваджено додаткові програми підтримки пенсіонерів старших за 75 років. Зростуть і видатки на оборонну промисловість, які становитимуть близько 6% ВВП країни. Відчутно зросте фінансування спорту, культури, креативних індустрій та сільгоспвиробників.

Найближчим часом планують нові призначення у певних міністерствах. «Цього тижня активно триває обговорення з приводу можливих кадрових ротацій в уряді.

Справді, найближчим часом планують нові призначення», — поінформував Прем’єр. Він додав, що прийняв відставку Сергія Бессараба з посади міністра у справах ветеранів і подякував йому за сумлінну й плідну роботу на цій посаді.

Денис Шмигаль пропонуватиме призначення кандидатур на посади міністрів енергетики та освіти і науки. Адже такі важливі галузі нашого життя не можуть плідно функціонувати, не маючи належних очільників. А на початку наступного року обов’язково буде створено повноцінне аграрне міністерство.

«Нам необхідна ефективна державна політика в АПК і захист інтересів українських виробників», — сказав він. Кабмін веде дискусію з депутатами про призначення глави майбутнього аграрного міністерства.

Уряд підтримує бізнес

Прем’єр наголосив, що уряд і надалі підтримуватиме бізнес. Особливо це важливо під час пандемії та локдауну. Саме тому прийом заявок на порталі державних послуг «Дія» та в однойменному мобільному додатку на отримання 8 тисяч гривень одноразової допомоги від держави продовжено до 31 грудня 2020 року, повідомляє УНІАН.

Таке рішення, за його словами, було ухвалено, щоб відповідною програмою змогла скористатися максимальна кількість українців, а це близько мільйона працівників. Уже понад 140 тисяч українців успішно подали заявки на отримання фіндопомоги.

У межах порядку денного Кабінет Міністрів затвердив запит до Глобального альянсу з вакцин та імунізації про отримання спеціальної ціни для закупівлі пневмококових вакцин. Рішення ухвалено без обговорення. Підписати запит уповноважено міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Було ухвалено рішення і про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події. Прем’єр-міністр зазначив: документ розподіляє звернення про надання екстреної медичної допомоги залежно від стану пацієнта на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.

Передбачено визначення цільового часу приїзду бригади екстреної медичної допомоги залежно від стану пацієнта. Норматив прибуття бригад екстреної медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії критичних, відтепер становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Прибуття на виклик з категорії екстрених — 20 хвилин.

Без обговорення урядовці ухвалили рішення про доповнення переліку лікарських засобів і медичного обладнання, необхідних для запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняють від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняють від податку на додану вартість.

Децентралізація набирає обертів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій і затвердив порядок здійснення заходів щодо утворення й реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав і обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняють діяльність.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов висловив переконання, що ухвалення цього документа дасть змогу усунути правову невизначеність і привести територіальну організацію влади до ухваленого раніше адміністративно-територіального устрою.

Уряд погодив кандидатури на посади голів Запорізької та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій. Урядовці заслухали короткі виступи кандидатів про їхнє бачення першочергових кроків роботи й затвердили Олександра Старуха на посаді голови Запорізької ОДА та Андрія Бойчука — Івано-Франківської обл­держадміністрації.

Рішенням уряду було продовжено терміни використання аналогового телемовлення, визначені Національною радою з телерадіомовлення, на територіях, що ме­жують із Росією і тимчасово окупованими територіями України, на період до відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Цією постановою подовжено термін використання аналогового телемовлення для каналів телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензії на цифрове мовлення, до 31 березня 2021 року.

Урядовці затвердили порядок функціонування Національної телекомунікаційної мережі (НТМ), який визначає основні завдання, цілі, суб’єктів та об’єкти мережі, інші правові засади роботи такої мережі. Рішення було ухвалено без попереднього обговорення.

Власного газу буде більше

Дбаючи про газову безпеку держави і розвиток цієї галузі, Кабінет Міністрів дозволив НАК «Наф­тогаз України» придбати 100% у статутному капіталі «Надра Юзівська» у Національної акціонерної компанії «Надра України» та «Укр­наукагеоцентр». «Тож НАК «Наф­тогаз України» фактично придбає Юзівську газоносну площу. Це велике родовище, яке не один рік фактично простоює, а держава втрачає можливості для отримання прибутку та збільшення видобутку власного українського газу», — наголосив Прем’єр-міністр.

Згідно із проєктом розпорядження КМУ, перехід прав на стовідсоткову частку в «Надра Юзівська» до Нафтогазу відбудеться після підписання акта приймання-передачі, але тільки після отримання необхідного дозволу Антимонопольного комітету, який уже розпочав розгляд справи про відповідну концентрацію.

Змінено порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Затверджений урядом документ дає змогу подати заяву й документи, необхідні для отримання номерних знаків і реєстраційних номерів, через електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адмінпослуг.

Документ передбачає недопущення відчуження транспортних засобів у власників, відомості щодо яких містяться у Державному реєстрі боржників, і спрощує процедури огляду транспортних засобів під час державної реєстрації, перереєстрації та зняття їх з обліку.