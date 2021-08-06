Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що відкриває можливості для здійснення попередньої оплати вартості матеріалів для будівництва трьох штучних споруд.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що йдеться про три флагманські проєкти президентської програми.

Перший — Запорізький міст, найбільший та найвідоміший довгобуд країни, спорудження якого було відновлено завдяки «Великому будівництву». Критично необхідний для міста Запоріжжя та всього промислового регіону. Це дев’ятикілометрова магістраль через річку Дніпро у Запоріжжі, яка складається з 26 штучних споруд. Нині будівництво триває із випередженням графіка.

Другий — міст у Кременчуці, який має загальнонаціональне значення. Адже найближчі до Кременчука автомобільні мости, які відповідають умовам сучасного руху, — за 500 кілометрів. Альтернативу було побудовано ще за часів Російської імперії й багато років вона перебуває в аварійному стані.

Третій — Ямпільський міст, будівництво прикордонного переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні. Це міст на маршруті Київ — Кишинів, який невдовзі стане основним для поїздок до Молдови, оминаючи Придністров’я.

Усі три об’єкти позакласові, тобто це мости завдовжки 500 метрів з індивідуальними конструкціями прогонових будов та опор. В Україні лише 13 подібних позакласових штучних споруд, повідомляє Мінінфраструктури.

Таке рішення уряду надасть змогу сплачувати аванс на матеріали для будівництва мостів. Він не має перевищувати 100% їх вартості, його надають на строк не більш як дев’ять місяців, враховують і раніше надані аванси. Термін виготовлення металевих конструкцій становить 6—9 місяців. Згідно зі світовою практикою, заводи-виробники не відпускають продукцію без повної оплати.

«Для виконання робіт у строк маємо вчасно інвестувати. Я вдячний уряду за рішення дозволити авансувати такі важливі для країни об’єкти, адже це дасть змогу вчасно завершити всі мегапроєкти.

Окремо хочу підкреслити, що саме у будівництві мостів маємо високий показник локалізації — 90% матеріалів, що використовують, виробляють в Україні. Так «Велике будівництво» навантажує українську металургію, видобування та переробку», — зазначив Олександр Кубраков.

Надання авансу дасть змогу в повному обсязі профінансувати виготовлення головних елементів мостів — балок прогонових будов. Є потреба у металоконструкціях загальною вартістю: для Запорізького мосту — 1,2 мільярда гривень (наявна заборгованість підрядника перед заводами-виробниками за вже поставлені матеріали — 1,1 мільярда гривень), для Кременчуцького — 1,1 мільярда гривень, Ямпільського — 1,3 мільярда гривень.