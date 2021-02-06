На Тернопільщині торік відремонтували понад 170 кілометрів доріг у нижньому шарі асфальтобетону, майже 85 кілометрів автошляхів накрили верхнім шаром асфальтобетону й розмітили. Підсумки виробничої діяльності тернопільських дорожників за 2020-й та обсяги спланованих робіт на нинішній рік стали основою розмови з в.о. начальника Служби автомобільних доріг в області Миколою ДОВГОШИЄЮ.

— Миколо Григоровичу, торік шляховики накреслили амбітні плани з виконання ремонтів державних доріг області. Зуміли домогтися бажаних результатів?

— Загалом торік у нижньому шарі асфальтобетонного покриття відремонтували понад 170 кілометрів доріг. Майже 85 кілометрів автошляхів накрили верхнім шаром асфальтобетону й розмітили. Домоглися добрих результатів з ремонту кількох автошляхів. Основними об’єктами року були три траси. Насамперед йдеться про дорогу М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. Вона найдовша в області, перетинає її з півночі на південь, це важлива частина європейського автомобільного маршруту Е-85.

Другим інфраструктурним об’єктом, який втілювали торік у межах програми «Велике будівництво», став відрізок автошляху Р-43/М-19/ — Ланівці — Н-02. Ця траса не знала оновлення понад 20 років. Поточний середній ремонт тут розпочали в квітні й улітку завершили. У липні взялися за ремонт альтернативного шляху з нашого обласного центру до Львова Р-39 Броди — Тернопіль. Його загальна протяжність на Тернопіллі та Львівщині — 72,3 кілометра. Лагодити цю дорогу почали від межі зі Львівською областю й до селища Залізці.

Під час проведення на цих дорогах поточного середнього ремонту в населених пунктах, що лежать уздовж них, встановили нову систему освітлення, бар’єрне огородження, тротуари із бруківки. Наносили дорожню розмітку з холодного пластику, що дасть змогу триваліший час її експлуатувати, адже підрядник дає гарантію щонайменше на три роки.

Замінили багато дорожніх знаків. Це нова навігація, знаки нового типу та взірця. Одне слово, тернопільські шляховики відремонтували торік у десять разів більше доріг, ніж за останні кілька років.

— І почали лагодити штучні споруди, чи не так?

— Певна річ. Відремонтували міст на трасі М-19 між селищем Дружба та селом Кровинка Теребовлянського району. Цей 30-метровий міст спорудили ще 1896 року. Наші фахівці ліквідували на ньому розкриття арматури, замонолітували тріщини, відновили гідроізоляцію, забезпечили водовідведення, влаштували дорожнє покриття й нанесли розмітку з холодного пластику.

У межах поточного середнього ремонту відремонтували чотири шляхопроводи на дорозі М-19 на відрізку шляху від Тернополя до Теребовлі. Ці мости не було передбачено первинною проєктно-кошторисною документацією, але під час проведення ремонтних робіт підрядна організація та фахівці Служби автомобільних доріг в області із залученням спеціальних незалежних експертів виявили певні вади. Кажучи інакше, гідроізоляцію цих мостів було, по суті, знищено, що призводило до їх руйнування. Адже їх збудували понад 40 років тому й відтоді не лагодили. Тож мости відновили, відремонтували, оновили несучі монолітні плити, зробили нову гідроізоляцію задля безпеки дорожнього руху та довшої експлуатації. Ремонтні роботи на двох штучних спорудах завершили, а на решті продовжуватимемо, але тільки в нижній частині, з горішньою впоралися цілком.

— Знаю, що на міжнародній трасі М-19 розпочали ремонт підземного пішохідного переходу в місці концентрації дорожньо-транспортних пригод у селищі Велика Березовиця, що прилягає до Тернополя.

— Разом з мостами в корегувальну проєктно-кошторисну документацію додали ще й підземний пішохідний перехід у Великій Березовиці. Він був занедбаним уже понад 20 років, там текла вода, була пліснява, тож жителі селища навіть не хотіли користуватися ним. Цього року його відремонтуємо, проведемо гідроізоляцію, цілковито освітимо, й буде мов новий.

— Повернімося ще до теми мостів. В області є такі, які роками конче потребують капітального ремонту. Робота на них закипить чи ні?

— Звісно, такі мости є на Тернопільщині. Посильну увагу звертаємо на два. Ідеться передусім про шляхопровід у селі Струсів на дорозі Н-18 із селища Дружба Теребовлянського району до межі Івано-Франківської області. Його не лагодили вже понад пів століття. Траса, що пролягає через цю штучну споруду, на Тернопіллі надто завантажена. За проєктом, цей балковий міст мають переробити на арковий. Габарити його збільшать до дев’яти метрів, розширять до півтора метра тротуарні доріжки. Проте відповідні роботи тут торік розпочали із запізненням. П’ять разів не відбувся тендер, учасники закупівель не відповідали кваліфікаційним критеріям або були оскарження через Антимонопольний комітет України. Через це було змарновано час від березня аж до жовтня. У жовтні вшосте провели торги й нарешті визначили переможця та взялися за лагодження моста. Закуплено три гофровані арки компанії ViaCon, очікуємо на постанову уряду й роботи продовжимо. Гадаю, до липня рух на цьому шляхопроводі відкриємо.

Капітального ремонту потребує міст через річку Серет у селі Лисівці Заліщицького району на дорозі Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам’янець-Подільський. 2019 року ця споруда завалилася. Були проблеми з виготовленням проєктно-кошторисної документації, але торік усі процеси ми пришвидшили, провели торги й розпочали на ньому необхідні роботи. На отримання дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції на виконання робіт чекали два місяці. Без цього документа підрядник не міг розпочати виробничий процес. Переможцем у тендері торік у жовтні визнали одну з тернопільських фірм. За місяць вона встигла виконати 35% робіт.

За проєктом, підрядна організація збудує в Лисівцях шляхопровід завдовжки 64 метри. Проїзна його частина матиме завширшки вісім метрів, на ній облаштують дві смуги руху транспорту. Подбають про тротуари та освітлення.

— Скільки коштів торік було передбачено на дороги в Тернопільській області?

— За постановами Кабінету Міністрів, нам надали 3,5 мільярда гривень на поточний середній ремонт державних доріг, капітальне лагодження штучних споруд, виготовлення проєктно-кошторисної документації на наступні роки, а також експлуатаційне утримання.

— Державні дорожні закупівлі: яка економія 2020 року, за рахунок чого вдалося заощадити?

— Середній відсоток економії за торішніми підсумками відкритих торгів становить 11,6. Цього показника зуміли досягнути завдяки більшій кількості учасників тендерних процедур, які проводила Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, і їхній конкуренції.

— Нова дорога М-30 Стрий — Ізварине, яку Укравтодор планує прокласти цього року, пролягатиме й Тернопільщиною. Що це за автошлях?

— Із назви Стрий — Ізварине випливає, що М-30 з’єднуватиме захід і схід нашої країни та буде однією з найдовших. На Тернопільщині до неї ввійде частина дороги М-12. Ця траса в нашій області проходить від меж Івано-Франківщини та Хмельниччини через обласний центр. Від Тернополя до межі Хмельницької області її лагодили 2018 року. А ось від Тернополя через Бережани до меж Івано-Франківської області цей автошлях не знав ремонту ще з 1990-х років. Цьогоріч відновлюватимемо його цілковито. Уже оголосили відповідні тендерні закупівлі. Гадаю, що до кінця лютого матимемо укладену угоду і з початком будівельного сезону розпочнемо роботи. Від Тернополя до Бережан проведемо поточний середній ремонт — 48 кілометрів. Але в Бережанах багато старих комунікацій, яким понад пів століття, вони потребують ремонту, тому три ділянки автошляху (18 кілометрів) треба буде капітально відремонтувати. Проєкти вже готові й проходять державну будівельну експертизу. Сподіваємося, що у травні вдасться розпочати ці виробничі справи.

— Як щодо будівництва нових доріг? Дуже потрібна північно-східна об’їзна дорога Тернополя. На якому етапі втілення цей проєкт?

— Ця дорога мала б розвантажити тернопільські вулиці від транзитного транспорту й поліпшити безпеку руху. Вона першої технічної категорії з чотирма смугами руху. Її спорудження фінансує Європейський інвестиційний банк. Важливий чинник у підготовці до будівництва цього автошляху — землевідведення. Кошти на компенсацію краянам надав уряд. Торік у листопаді — грудні на наше замовлення Тернопільська облдержадміністрація викупила 29 земельних ділянок з 56, через які проходитиме нова об’їзна. Тривають подальші роботи з викупу таких ділянок.

Ми виготовили проєкт будівництва першої черги об’їзної дороги Тернополя і транспортної розв’язки, він пройшов державну екологічну та будівельну експертизи, його передали Укравтодору як замовникові для проведення міжнародних тендерів.

— Коли Тернопільщину відвідував Президент України, йшлося про добудову обходу міста Теребовля. Наскільки близька така перспектива?

— Будувати об’їзну дорогу навколо Теребовлі почали ще 1987 року. Через фінансову неспроможність двічі її спорудження заморожували. Довгобуд не дає змоги старовинному місту позбутися інтенсивного руху транспорту, тож міжнародна траса М-19 і надалі пролягає через Теребовлю.

Торік у вересні, згідно з постановою уряду, надійшли гроші на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ми оголосили тендер на проєктування дороги в обхід міста Теребовля. Ідеться про майже 20 кілометрів траси, чотири мостові переходи, які частково було збудовано на початку 2000-х. Потрібно провести відповідні обстеження, щось замінити, додати. Проєктанти цим займаються. Підприємство-підрядник, переможець торгів, торік завершило інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, обстежило елементи штучних споруд та отримало містобудівні умови й надалі виконує необхідні завдання. Сподіваюся, наприкінці літа проєкт буде готовий.

— З яких робіт розпочали лютий?

— Займаємося насамперед експлуатаційним утриманням державних доріг, як-от прибиранням їх від снігу, ожеледиці, посипанням піском. Узялися за впорядкування узбіч. Підрядні організації вирубують рослинність, що заважає транспортному рухові. Гадаю, з березня розпочнемо будівельні роботи.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Микола ДОВГОШИЯ. Народився 12 травня 1992 року в с. Новосілка Підволочиського району на Тернопільщині. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ, де отримав диплом юриста. Працював у правоохоронних органах. Був першим заступником начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, а з червня 2020 року виконує обов’язки її керівника.