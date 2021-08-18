Учора дав перший струм в енергосистему четвертий гідроагрегат другої черги станції

В Україні триває будівництво найбільшої гідроакумулюючої електростанції в Європі. У цьому зміг особисто переконатися Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Чернівецької області.

У місті Новодністровськ глава уряду взяв участь у церемонії пуску гідроагрегата №4 другої черги Дністровської ГАЕС, який розпочав роботу в генераторному режимі.

Розбудова Дністровської ГАЕС — це один з найамбітніших енергетичних проєктів в історії сучасної України, а пуск четвертого генератора — дуже важлива подія для енергетичної безпеки нашої країни.

«Згідно із проєктом, станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт, що виведе її на перше місце у Європі та на шосте у світі. Лише вартість проєкту будівництва агрегата №4 сягає понад 7 мільярдів гривень. Це додаткових 324 МВт цінних балансуючих і маневруючих потужностей, які так необхідні нашій енергосистемі у процесі інтеграції до європейської енергосистеми ENTSO-E та в частині збереження національної безпеки в галузі енергетики», — наголосив під час заходу Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що реалізація цього проєкту дасть змогу в подальшому підтримати національну промисловість, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Адже 80% обладнання було вироблено саме на потужностях вітчизняних підприємств. Зокрема, замовлення отримували українські заводи Турбоатом та Електроважмаш, виробники трансформаторного обладнання, металоконструкцій, кабельної продукції та інші українські промислові підприємства. «Комплектація також вітчизняна. Є складні електронні системи, які беремо у підрядників, але я переконаний, що наші підприємства дуже швидко опанують виготовлення аналогів», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, на будівельному майданчику впродовж будівництва працювали близько тисячі будівельників і монтажників, а штат Дністровської ГАЕС становить понад 430 осіб.

Введення в експлуатацію нового гідроагрегата дасть змогу зменшити кількість пусків блоків теплових електростанцій, що сприятиме заощадженню дорогих нині вугілля та газу.

Будували агрегат чотири роки, коштували роботи понад 4 мільярди гривень, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Дністровська ГАЕС виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень в енергосистемі. Спорудження потужної ГАЕС на Дністрі насамперед дає змогу використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії для закачування води в насосному режимі на високі позначки у верхню водойму і спрацювання її в турбінному режимі в години пік для вироблення електроенергії. А це забезпечує збалансовану роботу всіх атомних електростанцій.

Будівництво Дністровської ГАЕС — невід’ємна складова Енергетичної стратегії держави до 2035 року, повідомляє Укрінформ. Три гідроагрегати першої черги введено в експлуатацію у грудні 2010-го, грудні 2014-го і серпні 2016 року.

Разом із Прем’єром на станції побували міністр енергетики Герман Галущенко, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Василь Субота, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

У Новодністровську Прем’єр також відвідав центр вакцинації — один із 70 на Буковині. Він закликав людей не ігнорувати щеплення, бо це передумова формування колективного імунітету, запорука уникнення ускладнень на побутовому, освітньому, загальнонаціональному рівнях.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»