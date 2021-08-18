В Україні триває будівництво найбільшої гідроакумулюючої електростанції в Європі. У цьому зміг особисто переконатися Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Чернівецької області.

У місті Новодністровськ глава уряду взяв участь у церемонії пуску гідроагрегата №4 другої черги Дністровської ГАЕС, який розпочав роботу в генераторному режимі.

Розбудова Дністровської ГАЕС — це один з найамбітніших енергетичних проєктів в історії сучасної України, а пуск четвертого генератора — дуже важлива подія для енергетичної безпеки нашої країни.

Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

«Згідно із проєктом, станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт, що виведе її на перше місце у Європі та на шосте у світі. Лише вартість проєкту будівництва агрегата №4 сягає понад 7 мільярдів гривень. Це додаткових 324 МВт цінних балансуючих і маневруючих потужностей, які так необхідні нашій енергосистемі у процесі інтеграції до європейської енергосистеми ENTSO-E та в частині збереження національної безпеки в галузі енергетики», — наголосив під час заходу Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що реалізація цього проєкту дасть змогу в подальшому підтримати національну промисловість, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Адже 80% обладнання було вироблено саме на потужностях вітчизняних підприємств. Зокрема, замовлення отримували українські заводи Турбоатом та Електроважмаш, виробники трансформаторного обладнання, металоконструкцій, кабельної продукції та інші українські промислові підприємства. «Комплектація також вітчизняна. Є складні електронні системи, які беремо у підрядників, але я переконаний, що наші підприємства дуже швидко опанують виготовлення аналогів», — зазначив Денис Шмигаль.

Цей крок дасть змогу Укргідроенерго краще виконувати соціальні обов’язки із забезпечення населення електроенергією, вважає Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

Крім того, на будівельному майданчику впродовж будівництва працювали близько тисячі будівельників і монтажників, а штат Дністровської ГАЕС становить понад 430 осіб.

Введення в експлуатацію нового гідроагрегата дасть змогу зменшити кількість пусків блоків теплових електростанцій, що сприятиме заощадженню дорогих нині вугілля та газу.

Будували агрегат чотири роки, коштували роботи понад 4 мільярди гривень, повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Дністровська ГАЕС виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень в енергосистемі. Спорудження потужної ГАЕС на Дністрі насамперед дає змогу використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії для закачування води в насосному режимі на високі позначки у верхню водойму і спрацювання її в турбінному режимі в години пік для вироблення електроенергії. А це забезпечує збалансовану роботу всіх атомних електростанцій.

Будівництво Дністровської ГАЕС — невід’ємна складова Енергетичної стратегії держави до 2035 року, повідомляє Укрінформ. Три гідроагрегати першої черги введено в експлуатацію у грудні 2010-го, грудні 2014-го і серпні 2016 року.

Разом із Прем’єром на станції побували міністр енергетики Герман Галущенко, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та директор філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» Василь Субота, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

У Новодністровську Прем’єр також відвідав центр вакцинації — один із 70 на Буковині. Він закликав людей не ігнорувати щеплення, бо це передумова формування колективного імунітету, запорука уникнення ускладнень на побутовому, освітньому, загальнонаціональному рівнях.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»