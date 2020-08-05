На Харківщині зібрали 2,5 млн тонн ранніх зернових. Середня врожайність їх наразі становить 46,1 ц/га, тоді як у минулому році вродило 38,1 центнер з гектара. П’ять районів зібрали по 100 тисяч і більше тонн збіжжя.
Аграрії стверджують, що зважаючи на весну, у якої, як кажуть, було сім п’ятниць на тиждень, коли приморозки змінила спека, а після тепла знову похолодало, то це добра врожайність, якої, власне не чекали.
«Ціни не збіжжя також вищі на 30 відсотків, ніж у минулому році», –каже генеральний директор СТОВ «Вперед», що у Богодухівському районі Юрій Михайлов.
Одна з причин високих цін на пшеницю, напевне, неврожай на півдні, який просідав перші місця в експорті. З усього видно, на круг по Україні не доберуть 1,5 – мільйона зерна, фючерні контракти вже укладені, отож доведеться докуповувати збіжжя в інших регіонах.
– Ще рано рахувати прибутки, – вважає Михайлов, – на черзі крупьяні просо, гречка, та пізні соя, кукурудза, соняшник, від яких залежатимуть економічні показники діяльності господарства.
Утім вже укладено контракти на закупівлю техніки. Якщо значна частина господарства орієнтується на закордонні фірми, то Михайлов чимало техніки купує вітчизняної. Каже причиною урядова програма, згідно з якою повертають 25 відсотків її вартості. Вже підписані договори на 7 мільйонів гривень! Сівалка широкого захвату, жниварка, культиватор, – все українського виробництва. Трактор на 350 кінських сил куплять у французів. Щоправда, тут є деякі заковики. Селяни аж до березня чекали, поки уряд оголосив про виконання цієї програми, коли кошти господарств вже були розплановані. Звісно така ситуація ускладнює планування коштів на оновлення техніки й зараз.
Кошти потрібні й на розвиток тваринництва, зокрема обзаведення вівцями. Ландшафти села Сінне, довкола якого землі СТОВ «Вперед», дозволяють тримати до 500 голів овець гісарської породи. Завдяки невеликому міні цеху можна розфасовувати делікатесне м’ясо. У ставку, який оформляють в оренду, якщо його вичистити й окультурити, можна розводити рибу, а також зробити привабливим для відпочиваючих.
До речі, в умовах коронавірусної епідемії, коли пригальмувалося переміщення людей по світу внутрішній туризм набуває більшого значення. У Сінному для внутрішнього туризму створюють екопарк. Постане він довкола пасіки «Медові роси», з якої вже збирають мед, а згодом і фасуватимуть його під торговою маркою. Стоять вулики в хащах лаванди, від якої мед особливо пікантний як для Слобожанщини.
Екопарк має ж працювати з етнопарком. До речі, господарство виділило автомобіль керівникові місцевого будинку культури, переселенці з окупованих районів Луганщини Тетяні Гатицькій. Допомога була також і під час ремонту будинку культури. До речі, після того як у селі закрили дитсадок і школу, заклад культури – єдина установа, на якій тримається життя села.
Традиційна культура, котру допомагає відродити господарство, допоможе сільському туризмові. Родина, яку втомила міська цивілізація зможе не лише відпочити душею серед прекрасної природи, полікувати нерви й легені в будиночку, спеціально збудованому для бджолиної терапії (апітерапія), а й відвідати вечорниці, посмакувати етностравами.
Окрім того, це ще й нові робочі місця.
ДОВІДКА "УК"
Повністю завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур господарства Богодухівського району.
П’ять районів області зібрали понад 100 тисяч тонн зерна ранніх зернових та зернобобових культур. Найбільший вал отримали господарства Вовчанського (141,4 тис. тонн), Балаклійського (125,6 тис. тонн), Великобурлуцького (124 тис. тонн), Первомайського (116,2 тис. тонн) та Барвінківського (108,4 тис. тонн) районів.
Найвищу врожайність наразі отримують сільгоспвиробники Чугуївського району - 63 ц/га. Також серед лідерів - Красноградський район (55,4 ц/га), Великобурлуцький (53,6 ц/га), Первомайський (51,8 ц/га) та Валківський (50,8 ц/га) райони.
Леонід ЛОГВИНЕНКО,
для «Урядового кур’єра»