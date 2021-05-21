«Урядовий кур’єр» з’ясовує, як пожвавлення на первинному і вторинному ринках житла пов’язане з економічними процесами

Попри нещодавні локдауни та адаптивний карантин, ціни на нерухомість в Україні й далі зростають. За інформацією Державної служби статистики, у першому кварталі 2021 року вартість квартир у країні зросла на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2020-го. А якщо порівнювати ціни на житлову нерухомість у першому кварталі 2021 року з торішнім четвертим кварталом, то вона подорожчала на 5,6%.

«Урядовий кур’єр» намагався розібратися в причинах такого зростання та оглянув регіональні ринки нерухомості.

Причини подорожчання

Експерт ринку Віталій Котенко називає кілька причин зростання цін на житлову нерухомість.

На першому місці — збільшення грошової маси населення через те, що люди не витрачають кошти, подорожуючи за кордон, адже більшість країн для українців поки, на жаль, закрито. Друга причина — низькі відсоткові ставки за депозитами в банках. Більшість людей вкладає свої кошти саме в купівлю нерухомості, що ще більше розігріває ціни на ринку.

Також на їх збільшення впливає зростання вартості будівництва та поліпшення якості сучасних новобудов.

Є й така цікава причина — в експлуатацію здають менше будинків первинної нерухомості. Так, торік будівельники здали на 48% менше будинків та квартир, ніж у 2019 році. Також зменшується кількість пропозицій на вторинного ринку.

Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта вважає, що важливою причиною зростання цін на житло є прискорення інфляції, яка з початку року становила 8,5% та перевищила показники, які було закладено в державний бюджет на 2021 рік.

«Кілька столичних забудовників вже анонсували травневе збільшення вартості квадратного метра мінімум на 5—10%. Звичайно, таку стратегію можна сприймати не тільки як коригування цін на тлі зростання курсу долара, але як спробу створити штучний ажіотаж, щоб вже зараз збільшити кількість угод, але такі спекуляції несуттєво позначаються на обсягах продажу», — розповів Юрій Піта.

Столичні та харківські особливості

У столиці ціна квадратного метра житла у травні 2021 року в середньому становила 45 тисяч гривень. Торік метр коштував 38 тисяч. Так, ціни впродовж року зросли на 16 %.

На первинному ринку Києва ціни на нерухомість зараз коливаються від 22 до 106 тисяч гривень, а середня наближається до 36 тисяч гривень за квадратний метр.

Проте комерційний директор Saga Development Володимир Даниленко вважає, що саме на первинному ринку не лише Києва, а й всієї України, немає достовірної інформації: «Нацбанк в останньому звіті щодо фінансової стабільності називає ринок первинної нерухомості хаотичним і неврегульованим».

Для наочності та порівняння цін на ринку вторинної нерухомості в різних містах України візьмемо однокімнатну квартиру загальною площею 35 кв. метрів у спальних районах. Така оселя в Києві коштує до 43—45 тисяч доларів.

Зрозуміло, що квартира такою площею на первинному ринку на доволі модному для українців етапі котловану на 20—30% дешевша за вторинку.

Активно розпродують житло в Харкові. Особливо активний там вторинний ринок нерухомості.

За інформацією керівника комітету зі зв’язків зі ЗМІ АСНУ Андрія Правдіна, у березні 2021 року кількість угод на купівлю-продаж житла на вторинному ринку Харкова зросла на 4% порівняно з лютим.

«Березень 2021 року був активним на відміну від березня минулого року, коли вже почали позначатися наслідки першого локдауну. Цим обумовлена значна відмінність в результатах 2021 і 2020 року. У порівнянні з березнем минулого року зростання становило 69%», — повідомив експерт.

З весни 2020-го до весни 2021 року середня вартість квартир на вторинному ринку міста збільшилася, щоправда, не на стільки, як у столиці, проте відчутно — на 5,1%.

Харківські ріелтори зазначають, що помітна тенденція до так званого вимивання дешевих об’єктів нерухомості вартістю до 30 тисяч доларів. У загальному обсязі пропозиції порівняно з квітнем 2020 року, станом на травень 2021 року цей показник знизився на 14%.

Вартість однокімнатної квартири загальною площею до 35 кв. метрів на околицях міста коштує від 23 до 27 тисяч доларів, що значно нижче ціни на аналогічну квартиру в столиці.

Середня вартість одного квадратного метра в новобудовах Харкова становить 20—22 тисячі гривень, що на 14 тисяч дешевше, ніж у Києві.

Мало нового в Дніпрі та багато в Одесі

Впродовж останнього року, як зазначає ріелтор Валерій Головин, ціни на нерухомість у Дніпрі зросли від 10 до 20%. За його словами, з травня 2021 року спостерігається масовий попит на житло в місті.

Так, якщо однокімнатна квартира на вторинному ринку нерухомості Дніпра на околицях міста у 2020 році коштувала до 23—25 тисяч доларів, то цьогорічного травня її вже можна придбати за 30 тисяч.

Однак на відміну від інших міст України в Дніпрі будують мало нового житла, їх зводять лише в одному-двох районах.

У середньому квадратний метр нового житла в місті коливається від 14 до 23 тисяч гривень, що майже вдвічі дешевше, ніж у столиці.

Особливості ринку первинної нерухомості Одеси багато в чому обумовлені її розташуванням. Житло тут завжди в ціні, забудовники активно освоюють нові ділянки, особливо популярний Приморський район, який за вартістю квадратного метра перевищує Подільський район столиці і трохи не дотягує до Шевченківського.

Так, чимало будівельних компаній пропонують житло в центрі міста, вартість квадратного метра якого коштує до 44 тисяч гривень. У середньому ціни на нові квадрати в місті на Чорному морі становлять до 22—27 тисяч гривень.

Однокімнатна квартира площею до 35 кв. метрів у спальному районі Одеси коштує до 36 тисяч доларів, що на 8—9 тисяч менше, ніж у столиці.

Купують, щоб здавати в оренду

Ціни на житлову нерухомість Львова, як зазначає співвласник АН «Істейт-Ексклюзив» Євген Міщанчук, у доларовому еквіваленті зросли на 5—10%.

У місті спостерігається ажіотаж серед охочих придбати житло для здачі в оренду. Люди вибирають інвестиції в нерухомість як альтернативу розміщенню депозитів. Тому ліквідних об’єктів стає менше. Плюс зростає собівартість будівництва і дорожчають земельні ділянки.

Львів також відрізняється від інших міст тим, що 60—70% відсотків охочих придбати житло купують його в новобудовах. Ціни квадратного метра на етапі котловану стартують з 400—500 доларів (11,2—14 тисяч гривень). На більш пізніх етапах будівництва квадратний метр вже становить 22—25 тисяч гривень.

Однокімнатна квартира на вторинному ринку Львова загальною площею до 35 кв. метрів на околицях міста обійдеться покупцеві в 26 тисяч доларів, що дешевше, ніж в Одесі на 8—9 тисяч доларів.

Поки що ціни на вторинному та первинному ринках українських міст й далі зростають. Хоч цей процес може найближчим часом призупинитися. Експерти вважають, що це станеться завдяки більш активній іпотечній політиці. Йдеться серед іншого про 7-відсоткове кредитування за державними програмами. Також поступово знижуються відсоткові ставки на звичайні іпотечні кредити від банків.