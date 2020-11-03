Під час кризи рости швидше за ринок? Місія здійсненна!

ВИРОБНИЦТВО. За даними аналітичної системи «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research», лікарські засоби на українському фармринку представляють 403 маркетуючі організації, які пропонують продукцію 734 виробників світу

Олександр КРЮЧКОВ,«Урядовий кур’єр»(фото автора)

Серед цих компаній 80 вітчизняних виробників. Зокрема великих, продукція яких займає 92,6% ринку, лише близько 30. Одне з таких вітчизняних підприємств — ПРАТ «ФІТОФАРМ», яке входить до ТОП-10 фармвиробників України за обсягом продажів товарів аптечного кошика в натуральному вираженні.

За даними аналітичної системи «PharmXplorer»/«Фармстандарт», за дев’ять місяців 2020-го фармринок України продемонстрував зростання у грошовому еквіваленті 5,5%, «ФІТОФАРМ» виріс на 12,4%. Про те, як учасникові фармринку вдається бути на гребені хвилі, адаптуватися до нових умов, які виклики і можливості він бачить у цей непростий час, розповідає «УК» генеральний директор ПРАТ «ФІТОФАРМ» Владислав Малинін.

COVID-19 і портфель замовлень

Майже в кожній аптеці України можна купити препарати національного виробника ПРАТ «ФІТОФАРМ», який на вітчизняному ринку працює понад 46 років. Щорічно з його конвеєрів сходить 120 товарних позицій лікарських засобів, серед яких соціально доступні й ексклюзивні препарати рослинного та синтетичного походження у вигляді таблеток, мазей, гелів, екстрактів, настоянок, капсул та в інших формах.

На власному заводі в місті Бахмут Донецької області компанія випускає понад 40 мільйонів упаковок на рік, які розходяться в аптечні мережі країни. А з 2010 року ПРАТ «ФІТОФАРМ» реалізує свою продукцію ще й у країни Європи та Азії. За підсумками роботи минулого року товариство отримало почесні нагороди «Лідер галузі-2019» та «ImportExportAward-2019». 2020-го компанія увійшла до ТОП-25 кращих роботодавців України.

В асортименті підприємства налічується 80 найменувань брендів та понад 120 SKU, або одиниць продукції. Проте пандемія змінила майже все, фармгалузь — не виняток. Хоч фармацевтичні препарати були і залишаються затребуваними, у березні — квітні 2020 року спостерігалося істотне зниження споживання деяких груп і внаслідок цього — перерозподіл частки виробництва так званого портфеля продуктів.

— На початку карантину приблизно третина нашого портфеля просіла, тому що змінилася поведінка споживача, — розповідає Владислав Малинін. — Зниження попиту спостерігалося на препарати для лікування хвороб опорно-рухового апарату, статевої функції, а також вітаміни та гепатопротектори (останні два види наша компанія не виробляє). Вони більшою мірою підтримувальні або профілактичні, тому ці препарати не продавалися так активно в зазначений період. Споживачі купували тільки найнеобхідніше і відкладали нетермінове. Тепер ми зменшили обсяги виробництва хондропротекторів, але вони залишаються у нас у портфелі, бо це зареєстровані препарати, які ми цінуємо.

На ліки першої необхідності — кардіопрепарати, протизастудні, — звичайно, падіння попиту не було, навіть спостерігали збільшення. Половина нашого портфеля отримала зростання, адже ми виробляємо більшою мірою соціально доступні препарати: спиртол, гліцерин, перекис, аміак, йод, зеленку та багато інших. Серед них продукти здебільшого рослинного походження, за якими ми перевиконали план утричі-вчетверо.

З початком пандемії підвищився попит на антисептики, і ми почали виробляти нові засоби в цій категорії, щоб забезпечити потреби громадян.

Один з таких антисептиків виробництва фармкомпанії — «ДермаКлін». Це важливо. Тому що нині антисептиків різної якості дуже багато. У разі тривалого застосування, особливо якщо до їх складу входять денатуровані спирти, санітайзери впливають на шкіру. Людина може захворіти на дерматит або інші недуги шкіри, тому що такі антисептики, крім того, що вбивають мікроби, руйнують природний захисний бар’єр шкіри. Препарат ПРАТ «ФІТОФАРМ» містить і гліцерин, й ефірні масла. Його виробляють з етилового спирту, але не денатурованого, тому він безпечніший. У компанії прагнуть, щоб його рекомендували для дітей, адже у школах теж украй необхідні антисептики.

Дуже багато цього препарату ми роздали безплатно. Зокрема школам, державним та іншим установам, щоб їхні співробітники могли себе убезпечити на робочих місцях.

2020 року ми почали випускати хлоргексидин. Цей препарат теж затребуваний і низьковартісний. Ми в цій категорії можемо виробляти достатній обсяг, який успішно реалізуємо.

У роботі в товариства багато продуктів, які розширять лінійку протикашльових препаратів, препаратів для лікування хвороб опорно-рухового апарату. Тож портфель компанії показав високу стійкість за рахунок широкого асортименту. На сьогодні ситуація вже почала вирівнюватися.

Працювати не переставали

ПрАТ «ФІТОФАРМ» — водночас і виробнича компанія, і маркетуюча організація. Тобто підприємство саме вибудовує систему збуту власної продукції. Центральний офіс компанії розташовано в Києві, а виробничий майданчик — на Донеччині. Із загальної кількості 450 працівників близько 340 трудиться саме на заводі в Бахмуті (колишня Артемівська фармацевтична фабрика).

— Коли в Україні у зв’язку з епідемією COVID-19 зросла потреба в антисептичних та дезінфекційних засобах, — Владислав Малинін робить наголос на кожному слові, — керівництво ПРАТ «ФІТОФАРМ» вирішило перейти на двозмінний посилений режим роботи. Робітники підприємства підтримали цю ініціативу, хоч кожен розумів, що за таким графіком працювати важко, бо в умовах жорсткого карантину найскладніше — дістатися на роботу. Але транспортну проблему керівництво ПРАТ «ФІТОФАРМ» розв’язало оперативно: усіх 340 людей (з них 40 іногородніх, які живуть у містах Часів Яр, Соледар, Костянтинівка, Сіверськ, Дружківка та інших Донецької області), привозив та розвозив по домівках власний і орендований транспорт. Нині ми компенсуємо працівникам з інших міст вартість проїзду, а після закінчення другої зміни — о 21.30 доставляємо робітників по домівках. Так було і до початку пандемії, адже це частина системної турботи про власний персонал. Зараз додатково доставляють додому і працівників першої зміни, щоб знизити ризики інфікування людей.

Співробітники підприємства працюють у рукавичках та масках. Усі перед початком роботи проходять температурний контроль на вході. Упроваджено обов’язковий масковий режим. Тих, хто має симптоми захворювання, до роботи не допускають. А тих, хто міг за видом діяльності працювати дистанційно, в компанії відправили на віддалену роботу. Найголовніше — у ПРАТ «ФІТОФАРМ» додатково застрахували співробітників на випадок захворювання на COVID-19. Тут уважно стежать за ситуацією і виконують рекомендації МОЗ та уряду.

Соціальні та відповідальні

Бахмутський район за економічними показниками посідає перше місце в Донецькій області й сьоме — в Україні. Виробництво ПРАТ «ФІТОФАРМ» у Бахмуті — одне з бюджетоутворюючих у регіоні.

— Виробничий департамент у нас найчисленніший, — зауважує керівник підприємства. — І тому якщо говорити про соціальний внесок, який робить компанія, більша його частина припадає саме на Бахмут і Донеччину. Соціальні програми для нас — це не данина моді. Зазвичай цього не афішуємо, але це багаторічна практика. Акціонери налаштовані на те, щоб створювати в регіонах, яких ми працюємо, сприятливе середовище для людей. Адже якщо не підтримувати соціальні об’єкти, розташовані в регіоні, то люди залишатимуть його і будуть труднощі з робочою силою. Кваліфікація кадрів теж знизиться, адже зазвичай регіон першими покидають найкваліфікованіші фахівці.

Зрозуміло, що ми безпосередньо зацікавлені в тому, щоб у регіоні й зокрема Бахмуті люди почувалися комфортно. Є соціальні програми, які ми ініціювали самостійно, частину соціальних програм проводимо за підтримки проєктів міської ради. Тобто нам підказують ті об’єкти, які потребують додаткової уваги, це дає змогу нам бути в курсі, де ми можемо бути корисними. Але ми самі розуміємо, як підтримати дитячі заклади та інші соціальні об’єкти чи наукові конференції, які проводять у Донецькій області.

Підтримуємо вищі навчальні заклади, і не лише в Бахмуті. Наприклад, харківським вишам допомагаємо ремонтувати аудиторії. З бюджетним фінансуванням ВНЗ бувають труднощі, а ми зацікавлені приймати на роботу випускників. Беремо участь у ярмарках вакансій, які проводять виші, щоб студенти знали про наше підприємство і те, які нам потрібні фахівці. Згодом випускники або студенти 4—5 курсів звертаються до нас.

Нові виклики та плани на майбутнє

Звісно ж, у компанії є плани на найближче майбутнє. Перше і найголовніше — розвиток персоналу. Владислав Малинін вважає, що коли кожен з 450 осіб персоналу зробить свою роботу добре, зі старанням, професійним підходом, то компанія доб’ється успіху.

— Я розпочав працювати у вересні 2019 року, — підсумовує генеральний директор, — і за цей рік ми, по-перше, посилили команду, залучили багато фахівців з кращих українських та закордонних компаній, створюємо систему безперервного розвитку персоналу.

По-друге — це поліпшення інфраструктури та матеріально-технічної бази на виробництві. Ми вже багато зробили в цьому напрямі. Наприклад, цього року збільшили удвічі потужність лінії водних розчинів, тому що утворився підвищений попит на такі продукти: перекис, аміак, хлоргексидин. Нині докуповуємо необхідне для ще однієї лінії та ємність для виробництва продуктів.

По-третє, прагнемо залишатися соціально активною компанією. Неможливий відрив успішності від загального оточення. Працювати в галузі, успішній на тлі інших, що постраждали під час кризи у країні, де існують соціально-економічні проблеми, можливо лише нетривалий час. Щоб мати передбачуваний успіх, треба перебувати у стабільному середовищі. Усе, що ми зможемо зробити, щоб соціально зміцнити ті регіони, в яких ми присутні й працюємо, ми робитимемо. Саме так забезпечимо тривалий успіх і для компанії загалом, і для людей зокрема. Завдання цілком реальні, й компанії під силу їх виконати.