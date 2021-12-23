Нинішній рік полтавцям запам’ятається прокладенням місцевих доріг, а також певними як на ці часи успіхами у житловому будівництві. Навіть перед новорічно-різдвяними святами вулицею Спартака на околиці Полтави майже цілодобово їздять масивні автомобілі з бетонозмішувачами, дорожні будівельники поспішають скористатися плюсовими температурами і завершити розпочаті влітку капітальні й поточні ремонти.

Буде де плавати і боксувати

Ближче до центру міста, на території авіамістечка, триває будівництво житла для співробітників СБУ, а на вулиці Марії Башкирцевої (між густонаселеними мікрорайонами Браїлки та Гожули) львівська компанія «Макроекобуд» обгородила парканом майже гектар землі й розпочала формувати котлован під майбутній елітний багатоповерховий житловий будинок, у якому 25—50 квартир (у військовій частині поки що не можуть повідомити їх точну кількість) гарантовано отримають військові, зокрема нацгвардійці. Відповідним договором передбачено, що їхні квартири під’єднають до опалення, опорядять у них підлогу, стіни, ванні кімнати, вони матимуть усі необхідні зручності. Тобто новим власникам цих квартир не потрібно буде робити додаткового ремонту.

Згідно із графіком, будівництво житлового комплексу мають завершити до жовтня 2024 року. Будівельники розповіли, що майбутня елітна новобудова на вулиці Марії Башкирцевої буде ошатною і стане окрасою місцевості. Вона матиме вигляд літери «П», балкони закритого типу, фасад будинку облицюють імпортною цеглою.

Поряд із цим об’єктом триває будівництво нового житлового комплексу Пелюстковий. Він складатиметься із трьох дев’ятиповерхівок, штучної водойми та інших інфраструктурних елементів. Будівельники добудовують там шостий поверх.

На вулиці Європейській реконструюють комунальний заклад «Полтавська дитячо-юнацька школа №3 з плавання». За словами першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна, мета реконструкції — спорудити на цьому місці триповерховий палац боротьби та боксу з адмінкорпусом і двома спортзалами.

Виконують протиаварійні роботи й у будівлі колишнього Петровського Полтавського кадетського корпусу. Будівельники вже перекрили вікна й розпочали монтаж капітального армувального поясу на даху. Роботи проводять за кошти обласної ради, які вона надала на цей об’єкт у жовтні в межах комплексної програми із забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021—2027 роки. За планом, кілька мільйонів гривень підрядник ТОВ «Технобуд-Україна» освоїть до кінця цього року.

Продовжать реставрацію історичної будівлі наступного року, щойно на рахунки її власника — теруправління Державної судової адміністрації у Полтавській області додатково надійдуть 36 мільйонів гривень. Відповідні витрати закладено у бюджет 2022 року.

Лікуватимуться в комфортних умовах

Оскільки договір на протиаварійні роботи з кошторисом і техзавданням було підписано у грудні 2020-го, проєкт коригуватимуть. А це, найімовірніше, спричинить перерахунок кошторисної вартості та збільшення витрат. Загалом підрядник на цьому об’єкті має облаштувати нову покрівлю, відремонтувати стіни й карниз, підсилити цегляні стіни сталевими обоймами, збудувати купол (в історичному вигляді 1840-х), відновити слухові вікна та жалюзійні ґратки, встановити на покрівлі огорожу, вікна і двері тощо, облаштувати водовідвідну систему.

Будівельні та ремонтні роботи на соціально важливих об’єктах проводять і в районних центрах області. У межах президентської програми «Велике будівництво» в Миргороді вже майже завершили реконструкцію історичної будівлі Центру естетичного виховання з благоустроєм території. Роботи там залишилося на тиждень-два.

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, після реконструкції центру майже 20 гуртків, які в ньому функціонують, зможуть відвідувати приблизно 800 дітей. Проєкт реалізують на умовах співфінансування: за кошти Європейського інвестиційного банку за Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України та з місцевого бюджету.

У Лубнах капітально ремонтують місцеву загальноосвітню школу I—III ступенів №3 на вулиці Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця Петра Слинька).

«Роботи з реконструкції передбачають термомодернізацію двоповерхової будівлі. Ідеться про комплекс заходів з утеплення будівлі та модернізацію інженерних систем, щоб вони відповідали сучасним вимогам з енергоефективності», — повідомили в облдержадміністрації.

На цьому об’єкті вже виконали роботи із благоустрою, утеплили фасад і відремонтували покрівлю. Загальна кошторисна вартість проєкту — майже 12 мільйонів гривень. 2020 року його реалізовували за кошти ДФРР. З міської скарбниці на його завершення передбачено 2 мільйони гривень. Ще 3,2 мільйона гривень на його реалізацію спрямували з фонду розвитку територій області, з яких освоєно близько 2 мільйонів.

В облдержадміністрації розповіли, що на Полтавщині ввели в експлуатацію 26 амбулаторій сімейної медицини, будівництво та реконструкція яких триває з 2018 року. У них уже приймають пацієнтів. Ще сім амбулаторій збудовано, але поки що вони не працюють. Їх, вірогідно, відкриють перед самим новим роком.