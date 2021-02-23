Програма «Велике будівництво» довела свою ефективність і її буде розширено

«Велике будівництво» — не просто красива рекламна картинка. І це не лише імпульс для зростання економіки України. Інфраструктура — це ставлення держави до своїх людей. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час триденного Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура». Він окреслив основні напрями розвитку й розбудови інфраструктури для перетворення України на країну, комфортну для людей.

«Щодня ми доводимо, що Україну можна об’єднувати не лише гаслами, а й новими дорогами та мостами», — цитує слова Президента його Офіс.

Амбітні, але реальні цілі

За словами Володимира Зеленського, цього року заплановано відремонтувати й реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг і 2 тисячі кілометрів місцевих. Має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги загальною протяжністю 150 кілометрів, траси М-30 протяжністю 1400 кілометрів, яка буде найдовшою дорогою держави та з’єднає схід і захід країни. Заплановано будівництво та оновлення 245 мостів, зокрема Кременчуцького (торік побудовано та оновлено 216 мостів).

Планують удосконалення й запровадження нових маршрутів «Інтерсіті». Удосконалюватимуть систему приміських поїздів, зокрема готують проєкт City Express — інший, якісний та сучасний рівень приміського сполучення, що допоможе подолати проблеми із трафіком у великих містах. Перший етап проєкту охопить Київ, Харків і Дніпро.

Щодо авіасполучення йдеться про розбудову регіональних аеропортів зокрема в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві й загалом у 16 містах країни. Глава держави акцентував, що нещодавно розпочато реконструкцію міжнародного аеропорту в місті Дніпрі, заплановано будівництво аеропорту міжнародного значення на Закарпатті — між Ужгородом і Мукачевом. Він розповів про амбітну, але цілком реальну мету, яку хочуть реалізувати якомога швидше: національна державна авіакомпанія.

Триватиме активна розбудова соціальної інфраструктури. Важливі й такі напрями: розвиток індустріальних парків, залучення інвесторів у порти. Очікують, що ухвалений закон про внутрішній водний транспорт дасть старт розвитку річкових перевезень, що сприятиме зниженню навантаження на дороги й дасть потенційний економічний ефект мільярди гривень.

Відзначив глава держави й туристичний потенціал. Цьогоріч розпочато програму «Велика реставрація», яка передбачає відновлення замків, музеїв, театрів та інших перлин історичної й культурної спадщини України. За три наступні роки відреставрують 150 таких об’єктів.

Рецепт стабільності

Торік вдалося реалізувати 320 проєктів у всій Україні: 114 шкіл, 100 дитячих садочків та 101 спортивний об’єкт, хоч першочергове завдання було 100/100/100.

«Програма «Велике будівництво» активно розвивається. Адже минулий рік довів ефективність програми за кожним напрямом. Цього року напрям соціальних об’єктів програми розширено проєктами будівництва та відновлення лікарень і об’єктів культури. В 2021 році до «Великого будівництва» внесено 500 об’єктів. Це 95 шкіл, 70 садочків, 80 спортивних об’єктів, 200 амбулаторій. Уперше до програми внесено 35 лікарень і 20 культурних об’єктів. На їх реалізацію планують спрямувати 9 мільярдів гривень», — уточнив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, впродовж найближчих кількох років 100% шкіл, внесених до програми, відповідатимуть усім умовам нового освітнього простору, який передбачає наявність інтерактивних дощок, сучасних кабінетів хімії, фізики, біології, устаткованих новітнім обладнанням. 100% українських діток мають забезпечити місцями в садочках. Медичні амбулаторії мають з’явитися у кожній громаді. Кожна громада, де понад 20 тисяч населення, повинна мати стадіон із професійним покриттям та біговими доріжками. А де менш як 20 тисяч, — спортивне поле зі штучним покриттям. Кожна громада має мати центри безпеки, культури, надання адміністративних послуг у доступності не більш як 30 хвилин дороги.

«Цього року держава розпочне реалізацію 40 проєктів економічного розвитку, щоб у регіонах створювали робочі місця і жителі мали змогу професійно розвиватися. Так зможемо вирівняти диспропорцію у розвитку різних регіонів країни й підвищити інвестиційну привабливість областей, що найбільше цього потребують», — цитує слова Олексія Чернишова пресслужба очолюваного ним міністерства.

Міністр констатував, що поєднання інфраструктурних і соціальних державних проєктів — головний спосіб досягти стабільного розвитку регіонів і відновлення національної економіки. Він розповів, що, за оцінками групи Ukraine Economic Outlook, якби в 2020 році програми «Велике будівництво» не було, падіння реального ВВП за підсумками минулого року могло б бути вдвічі більшим — 8—9% проти передбачуваних мінус 5%.

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