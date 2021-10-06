За вісім місяців 2021 року пасажиропотік українських аеропортів зріс майже на 70% порівняно з торішнім аналогічним періодом і становив 8,83 мільйона осіб. Цю позитивну новину оприлюднили нещодавно вітчизняні ЗМІ.

«Урядовий кур’єр» аналізує не лише нинішній стан господарювання аеропортів та нарощування обсягів обслуговування пасажирів після коронакризового 2020 року, а й з’ясовує, що вони планують у майбутньому.

Флагмани незмінні

Як вважає засновник Центру економічного оновлення Андрій Длигач, показники пасажиропотоку

в Україні вийшли на рівень мінус 40% від показника 2019 року. Він зазначає, що внутрішні перевезення у країні фактично відновилися.

За інформацією комерційного директора аеропорту «Бориспіль» Георгія Зубка, головний аеропорт України 2021 року посів 14-те місце в рейтингу ACI Europe за кількістю перевезених пасажирів.

У липні 2021 року головні повітряні ворота країни відновили 72% докризового трафіку та обслужили 1,17 мільйона пасажирів. Для порівняння: у липні 2019 року цей показник становив 1,63 мільйона осіб. А в серпні 2021 року «Бориспіль» обслужив уже 1,25 мільйона пасажирів, з яких 827 тисяч були пасажирами регулярних рейсів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість осіб збільшилася на 66%.

Найпопулярніші міжнародні напрямки серед пасажирів — відкриті для подорожей українців Туреччина, Єгипет, Греція. Сумарно доля мандрівників на рейсах до цих країн становила 46% загальної кількості відправлених з аеропорту «Бориспіль» пасажирів.

Міжнародний аеропорт «Київ» імені І. Сікорського планує закінчити 2021 рік з показниками 60—65% рівня пасажиропотоку 2019 року — близько 1,4 мільйона пасажирів. Про це заявив директор з розвитку аеропорту Євген Бєлік.

«Літня навігація вивела ринок України в середньому на 70% рівня 2019 року. Весняно-літню навігацію ми відпрацювали з максимально хорошими показниками і відновили пасажиропотік до 70—75% еквівалентного періоду 2019 року», — зазначає експерт. На його думку, після карантину Україна відкрилася для Близького Сходу. Аеропорт «Київ» чекає початку польотів з Кувейту від авіакомпанії Jazeera Airways.

Євген Бєлік вважає напрямок Близького Сходу для українських пасажирів вельми перспективним. Після карантину потік туристів із цих країн зріс на 5—6%, що пов’язано із приходом авіакомпанії Flynas.

«Харків» дивує внутрішніми перевезеннями, а Одеса — стратегією

Цікавим виявився досвід одного з найбільших приватних аеропортів України «Харків». Як вважає його комерційний директор Владислав Ільїн, аеропорт одним із перших у країні у червні 2021 року повернувся до результатів, які були 2019-го на внутрішніх і міжнародних рейсах. Якщо 2019 року аеропорт обслужив 1,3 мільйона пасажирів, то 2021-го він планує надати послуги 1,1 мільйона осіб.

Попри карантинні обмеження, у серпні 2021 року міжнародний аеропорт «Харків» обслужив рекордну кількість пасажирів за весь час роботи після реконструкції 2012-го. Усього послугами аеропорту скористалися 157 тисяч пасажирів. За літо 2021 року з аеропорту виконано 1837 вильотів — на 17% більше, ніж докарантинного 2019-го. Кількість внутрішніх рейсів зросла на 38%, міжнародних — на 9%. Найбільше з Харкова літали до Анталії, Стамбула, Борисполя, Тивата, Бодрума, Даламана, Шарм-ель-Шейха, Батумі, Ларнаки й Одеси.

На думку Владислава Ільїна, основна причина порівняно швидкого відновлення української авіаційної галузі — адаптація перевізників та аеропортів до нових умов. Він наводить приклад авіакомпанії SkyAp, яка активно працює в регіональних аеропортах. Її працівники уважно відстежують, де є попит на пасажирські перевезення та куди можна доставити туристів без усіляких обмежень. Приміром, було значно збільшено кількість рейсів, якими вирушали пасажири з Харкова до аеропортів Чорногорії.

Одеський аеропорт має нову стратегію розвитку. На думку його директора Володимира Семенченка, основою діяльності підприємства буде чергова диверсифікація. Приміром, якщо буде дуже мало пасажирських перевезень, то аеропорт швидко перейде на вантажні. Експерт зазначає, що вони розвивають кілька кластерів. Адже для пасажирських перевезень необхідні одні ресурси відповідної якості, а для вантажних — інші. У серпні 2021-го аеропорт «Одеса» обслужив 188 тисяч пасажирів. Це на 13% більше, ніж у липні цього року. Кількість авіарейсів, як зазначають фахівці аеропорту, за серпень 2021-го збільшилася на 10% порівняно з липнем і становила 1935. З них 1300 були міжнародними. Найпопулярнішими серед одеситів і гостей міста стали п’ять напрямків: Стамбул, Бориспіль, Анталія, Варшава і Відень. Загальний пасажиропотік за вісім місяців 2021 року, зазначають експерти, вже перевищив весь пасажиропотік одеського аеропорту за 2020-й.

Інші регіональні особливості

Цього року впроваджують проєкти реконструкції та розвитку аеропортових комплексів у Вінниці, Рівному та Херсоні. Держава вже надала чималі кошти на ці роботи. Розпочинається фінансування розвитку інших регіональних аеропортів: у Чернівцях, Ужгороді та Кривому Розі. Українські чиновники розглядають можливість будівництва нового аеропорту під Маріуполем. Цей об’єкт має бути безпечним і міститися в безпечному місці, адже Маріуполь лежить поблизу лінії розмежування з ОРДЛО та лінії фронту. Тому фахівці пропонують будувати нові повітряні ворота Маріуполя на бердянському напрямку.

Чимало експертів, зокрема й міжнародних, вважають, що збільшення пасажиропотоку в українських аеропортах відбувається набагато швидшими за середньосвітові темпами. За словами глави представництва IATA в Україні Олександра Онацького, у світі цей показник наблизився до 15—20% загального показника 2019 року. А в Україні ці темпи набагато привабливіші — до 43%.

На початку коронакризи (і про це, до речі, писав «Урядовий кур’єр») українські експерти давали песимістичні прогнози розвитку галузі пасажирських авіаційних перевезень у 2020—2021 роках. Як бачимо, вони не лише не виправдалися, а й перевершили найоптимістичніші прогнози та сподівання.

Аналітики вважають, що в Україні настав сприятливий час для розвитку внутрішньої авіації та відповідно внутрішніх авіаперевезень. Та без допомоги держави ні авіакомпанії, ні місцеві аеропорти не зможуть успішно розвивати такі напрямки. Щодо аеропортів, то тут фахівці натякають: треба повернутися до практики спеціальних знижок, які надавали пасажирам летовища. Вони були дуже популярними 2001 року, і це стало тоді запорукою значного збільшення пасажиропотоку всередині країни.