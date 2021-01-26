Підписано кредитну угоду між Міністерством фінансів, IFC, членом Групи Світового банку та Укргазбанком з можливістю конвертації кредитних коштів у статутний капітал банку

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що реформа державного банківського сектору — одна з ключових передумов для зміцнення стійкості фінансової системи країни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу: «Ми залишаємося відданими своїй меті у створенні надійної та конкурентоспроможної банківської системи, яка значною мірою перебуватиме у приватній власності і сприятиме банкам державного сектору стати ефективними учасниками ринку».

А за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, підписана угода — це зразковий приклад успішного реформування державного банківського сектору. «Ефективний український державний банк вперше отримає міжнародного партнера. Це є найкращим індикатором для підвищення довіри з боку міжнародних інвесторів. Впевнений, що партнерство з IFC дозволить пришвидшити впровадження найкращих світових практик банківського урядування».

IFC надасть позику 30 мільйонів євро, яка створить умови для трансформації банку. Таким чином Укргазбанк стане першим приватизованим великим державним банком в Україні, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Вихід держави з капіталу Укргазбанку — одне із завдань Міністерства фінансів у межах реалізації стратегії реформування державного банківського сектору. «Ми зробили один із ключових кроків для досягнення цієї мети. Крім того, реалізація даної транзакції — виконання одного із зобов’язань України в межах спільної з МВФ програми Stand-by. Це також стане потужним сигналом для всіх інвесторів, що країна виконує свої зобов’язання з реформування банківського сектору й побудови сталої банківської моделі, заснованої на кращих світових практиках», — зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.

Голова Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що укладання цієї угоди — крок до підвищення конкуренції та інвестиційної привабливості українських банків: «Наше з урядом спільне завдання на найближчі роки — подальше впровадження кращих практик корпоративного управління. Це дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість наших державних банків і створить можливість для входу якісних інвесторів в їхній капітал. І я впевнений, ми будемо в цьому успішні».

Виконувач обов’язків керуючого директора та виконавчого віце-президента IFC Стефані фон Фрідербург зі свого боку підкреслила, що впродовж кількох років IFC підтримує прагнення Укргазбанку, допомагаючи йому задавати тон в секторі, орієнтованому на зелене фінансування.

«Наразі він стане прикладом для інших державних банків, які планується приватизувати. Ця інвестиція є ключовим етапом нашого партнерства, що прокладає шлях до зеленого майбутнього України», — сказала Стефані фон Фрідербург.

Кредит IFC допоможе Україні досягти підвищення енергоефективності у різних галузях економіки, а також збільшити відновлювані джерела енергії в енергетичному балансі.