 

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що реформа державного банківського сектору — одна з ключових передумов для зміцнення стійкості фінансової системи країни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу: «Ми залишаємося відданими своїй меті у створенні надійної та конкурентоспроможної банківської системи, яка значною мірою перебуватиме у приватній власності і сприятиме банкам державного сектору стати ефективними учасниками ринку».

А за словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, підписана угода — це зразковий приклад успішного реформування державного банківського сектору. «Ефективний український державний банк вперше отримає міжнародного партнера. Це є найкращим індикатором для підвищення довіри з боку міжнародних інвесторів. Впевнений, що партнерство з IFC дозволить пришвидшити впровадження найкращих світових практик банківського урядування».

У присутності Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля й голови НБУ Кирила Шевченка угоду підписали (зліва направо) голова правління Укргазбанку Андрій Кравець, міністр фінансів Сергій Марченко і регіональний менеджер МФК по Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар. Фото надала пресслужба Кабінету Міністрів України

IFC надасть позику 30 мільйонів євро, яка створить умови для трансформації банку. Таким чином Укргазбанк стане першим приватизованим великим державним банком в Україні, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Вихід держави з капіталу Укргазбанку — одне із завдань Міністерства фінансів у межах реалізації стратегії реформування державного банківського сектору. «Ми зробили один із ключових кроків для досягнення цієї мети. Крім того, реалізація даної транзакції — виконання одного із зобов’язань України в межах спільної з МВФ програми Stand-by. Це також стане потужним сигналом для всіх інвесторів, що країна виконує свої зобов’язання з реформування банківського сектору й побудови сталої банківської моделі, заснованої на кращих світових практиках», — зауважив міністр фінансів Сергій Марченко.

Голова Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що укладання цієї угоди — крок до підвищення конкуренції та інвестиційної привабливості українських банків: «Наше з урядом спільне завдання на найближчі роки — подальше впровадження кращих практик корпоративного управління. Це дасть змогу підвищити інвестиційну привабливість наших державних банків і створить можливість для входу якісних інвесторів в їхній капітал. І я впевнений, ми будемо в цьому успішні».

Виконувач обов’язків керуючого директора та виконавчого віце-президента IFC Стефані фон Фрідербург зі свого боку підкреслила, що впродовж кількох років IFC підтримує прагнення Укргазбанку, допомагаючи йому задавати тон в секторі, орієнтованому на зелене фінансування.

«Наразі він стане прикладом для інших державних банків, які планується приватизувати. Ця інвестиція є ключовим етапом нашого партнерства, що прокладає шлях до зеленого майбутнього України», — сказала Стефані фон Фрідербург.

Кредит IFC допоможе Україні досягти підвищення енергоефективності у різних галузях економіки, а також збільшити відновлювані джерела енергії в енергетичному балансі.

 