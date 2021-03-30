Її впровадження є одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС

Реформування залізниці є одним із ключових завдань Міністерства інфраструктури на цей рік і має обов’язково відбутись. На цьому наголосив днями міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє пресслужба міністерства.

«Реформа Укрзалізниці має бути системною і зрозумілою кожному працівнику. Її впровадження є одним із зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Також відповідні завдання визначені Програмою Президента, Планом дій уряду та Національною транспортною стратегією України до 2030 року. Анбандлінг є необхідною умовою реалізації нової моделі ринку. І кожному працівнику УЗ необхідно донести, як він працюватиме після розділення компанії. Сподіваємось, що Укрзалізниця якнайшвидше, вже у цьому році, здійснить відокремлення необхідних вертикалей і проведе відповідні організаційні зміни всередині товариства», — наголосив Владислав Криклій під час зустрічі.

За його словами, Мінінфраструктури також ініціює продовження експериментального проєкту із допуску суб’єктів приватної тяги на залізницю на ІІІ квартал 2021 року, враховуючи необхідність подальшого відпрацювання технічних та технологічних особливостей реалізації доступу до залізничної інфраструктури.

Владислав Криклій поділився планами щодо реалізації проєкту з будівництва нового вантажного термінала в міжнародному аеропорту «Бориспіль», а також щодо проведення відповідного конкурсу та укладення договору на виконання робіт з його проєктування. «Прогнозована пропускна здатність майбутнього термінала — близько 120 тисяч тонн. Орієнтовний початок будівельних робіт запланований на початок 2022 року», — повідомив очільник міністерства.

Він наголосив на важливості якнайскорішого розгляду і прийняття у першому читанні законопроєкту №4168 щодо створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів. «Наразі цей проєкт готується до обговорення у комітетах Верховної Ради, після чого планується до літа поточного року винести його на пленарне засідання», — зазначив Владислав Криклій.

За його словами, створення такого фонду дасть змогу забезпечити належний технічний стан судноплавних шлюзів на Дніпрі, підвищити пропускні спроможності річки, що, у свою чергу, сприятиме розвитку пасажирських перевезень, у тому числі міжнародних. «Національна транспортна стратегія до 2030 року містить реалістичні цифри. Збільшення ж вантажопотоку на Дніпрі до 30 млн тонн сподіваємось досягти за рахунок додаткових заходів, над якими працює міністерство. Зокрема це модернізація судноплавних шлюзів, модернізовані сервіси Річкової інформаційної служби, робота над включенням Дніпра та Південного Бугу в мережу TEN-T, що сприятиме залученню міжнародних інвестицій на річку, підвищенню рівня безпеки та скоординованості процесів, цілорічного навігаційного періоду тощо», — додав очільник міністерства.

Також відомство продовжує роботу з доопрацювання проєкту Методики розрахунку розмірів ставок портових зборів, які справляються у морських портах. «Ми продовжуємо доопрацювання відповідного проєкту Методики за обов’язкової участі широкого кола представників бізнес-спільноти та організацій, які її представляють. І запрошуємо долучатися всіх бажаючих до цього обговорення. Наступну зустріч плануємо на початку квітня», — підсумував Владислав Криклій.