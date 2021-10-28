На Сумщині підсумували сто днів земельної реформи, яка відкрила нові можливості й перспективи суб’єктам господарювання і громадянам, що не ведуть сільськогосподарської діяльності

Сумщина належить до аграрних регіонів, тож земельна реформа стала для області першочерговим пріоритетом. До того ж економічно виваженим, обґрунтованим, передбачуваним. Не справдилися прогнозні залякування: мовляв, землі масово скуповуватимуть і власники паїв залишаться при своїх інтересах.

Неодмінно дорожчатиме

Як наголошує перший заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко, перші сто днів реформи ствердили кращі прогнози: неухильно змінюється ставлення до землі, дедалі більше уваги надають її раціональному використанню, а права на власність закріплені на законодавчому рівні. Тож нині є всі підстави розраховувати, що земля стає повноцінним інвестиційним інструментом, що завжди в реальній ринковій ціні.

За прогнозами аналітиків, щорічне зростання ВВП становитиме не менш як 3%, а власники орієнтуватимуться не на короткострокову, а перспективну вигоду. Адже одна з істотних передумов — ціна землі. Нині середня вартість гектара для продажу в Сумській області перевищує 25 тисяч гривень. Однак досвід інших країн переконує, що ціна неухильно зростатиме. Як у сусідній Польщі, де в рік відкриття ринку ціна починалася з півтори тисячі доларів, а тепер становить щонайменше 11 тисяч євро за гектар.

Важливо, що одним з істотних результатів земельної реформи став перехід земель сільськогосподарського призначення державної форми власності поза населеними пунктами у власність місцевих громад. Таких земель — понад 2 мільйони гектарів. Тепер тільки громади мають право контролювати й ефективно використовувати кожну сотку, бо це вагомі додаткові кошти. На Сумщині вже є приклади, як такі землі дають віддачу, а виручені гроші спрямовують на розвиток місцевих територій.

А тим часом кілька супутніх штрихів: найбільшу кількість земельних операцій проведено в Сумському, найменшу — в Роменському районах. Найменший розмір відчуженої земельної ділянки зареєстровано у Шосткинському (колишній Середино-Будський) — 0,0015 га, найбільший — у Конотопському районі — 17,2 га.

Регулюватиме тільки законодавче поле

22 вересня цього року уряд ухвалив постанову № 1013 «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)», яку розробили фахівці Держгеокадастру. За словами начальника відділу ринку та оцінки земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області Алли Парфило, цей документ забезпечує публічність та прозорість земельних торгів у формі електронних аукціонів з продажу та передачі в користування земельних ділянок усіх форм власності. Тож надалі торги проходитимуть у формі електронного аукціону в режимі реального часу в інтернеті через електронну торгову систему державної власності.

Загалом подальше законодавче врегулювання обігу земель сільськогосподарського призначення позитивно впливатиме на загальну ситуацію у земельній галузі, а в кінцевому підсумку — на підвищення рівня добробуту громад і кожного їх представника.

Тростянецькі гарбузи як зразок прибутковості

Доки в багатьох громадах прицінюються-придивляються до власної землі і роздумують, що з нею робити, у Тростянецькій ОТГ діють. Як розповідає Тростянецький міський голова Юрій Бова, завдяки децентралізації громада отримала у власне розпорядження близько 5 тисяч гектарів, більшість яких перебували в оренді під низькі відсотки. Так, із загалом 75 договорів оренди лише 14 укладено під 12% річних, тож надходження хоч і були, однак незначні.

Після детальної інвентаризації переглянули умови оренди, однак уже з максимальним урахуванням інтересів громади і з огляду на визначені норми грошової оцінки землі. Якщо раніше за рік оренди земель одержували близько 30 мільйонів гривень, то з урахуванням підвищених ставок буде не менш як 36. Тож тут вирішили провести економічний експеримент: на комунальному 96-гектарному полі посіяли… гарбузи. Хоч і трохи несподівана культура, однак стовідсотково прибуткова.

Останнім часом на Сумщині і в окремих регіонах країни звернули увагу на гарбузи не випадково. Насіння централізовано закуповують більш як по 18 тисяч гривень за тонну, а рештки плодів слугують гарним добривом під майбутні культури. Нині поблизу Тростянця успішно збирають урожай жовтобоких. За попередніми підрахунками, загалом має бути до 200 тонн насіння, а чистий прибуток становитиме не менш як 1,5—2 мільйони гривень. А якби це поле перебувало в оренді, то з найвищим орендним відсотком мали б лише 420 тисяч гривень. І це попри те, що гарбуз — не найрентабельніша культура.

А увага саме до цієї баштанної культури може мати гарні економічні результати — уже є охочі придбати гарбузову олію.

Тож у громаді зважують усі «за» і «проти», аби облаштувати щось на кшталт олійного цеху. А це нові робочі місця, додаткові відрахування до бюджетів різних рівнів, грошові надходження, які можна буде використовувати на розвиток місцевої території, не кажучи про те, що буде гарбузова олія власної тростянецької марки.

Але, як кажуть, не олією єдиною. У Тростянці виношують задуми, аби посадити молодий сад, де буде не менш як 10 гектарів горіха. Тож земельна децентралізація дала істотний поштовх господарській діяльності, що корисна й потрібна з усіх точок зору.

ДОВІДКА «УК»

На Сумщині майже 1,7 мільйона га земель сільськогосподарського призначення, 280,3 тисячі землевласників, 1062 фермерських господарства.

За перші 100 днів ринку землі в Україні зареєстровано 28 288 правочинів, відчужено 70 569 га, зокрема на Сумщині 2003 правочини, або 7% загальної кількості, відчужено 3,2 тис. га.

Закон України від 31 березня 2020 р. №552-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який набрав чинності 1 липня 2021 року, скасував заборону на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення приватної власності.

Відповідно до цього закону, з 1 липня 2021 року до 1 січня 2024-го тільки громадяни України можуть купувати до 100 га землі. З 1 січня 2024 року громадяни України та юридичні особи матимуть змогу придбати у власність до 10 тисяч га землі.