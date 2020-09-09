Цього року успішно стартувала програма Президента та уряду «Велике будівництво», згідно з якою планується інфраструктурна модернізація України. З Укравтодором узгоджено перелік доріг та мостів, зокрема й на Сумщині, які необхідно побудувати та відремонтувати в межах Дорожнього фонду. З-поміж них міст через Ворсклу в селі Климентове Охтирського району — його нещодавно ввели в дію. Міст став одним з десятків, які нині успішно експлуатуються як на території Сумщини, так і поза її межами.

Про роботу колективу будівельників читачам «Урядового кур’єра» розповідає керівник дорожньо-будівельної компанії RGMgroup Сергій ГОЛУБ.

— Сергію Леонідовичу, RGMgroup стабільно співпрацює з державними та приватними замовниками, зводить високоякісні дороги та мости на Сумщині. Як оцінюєте сучасний стан будівництва мостів в області?

— Наша компанія входить до складу Всеукраїнської дорожньої асоціації й зосереджує всі свої матеріально-технічні та виробничі потужності для відновлення дорожньої та мостової інфраструктури області. Для нас надзвичайно важлива реалізація програми «Велике будівництво», оскільки мета компанії така сама, як і головна стратегія державної програми — гарантувати безпеку та комфорт жителів та гостей нашого краю, України.

Щодо мостових переходів на Сумщині, то сьогодні на дорогах загального користування державного та місцевого значення їх нараховується 501 загальною протяжністю 14 250,52 погонних метра. Більшість збудовано ще в 60—70-х роках і з того часу їх не ремонтували, а в середньому два з трьох в аварійному стані. Наша компанія активно долучається до розв’язання цієї проблеми, бо усвідомлюємо: Сумщиною подорожують сотні тисяч співвітчизників, гостей, наші рідні, близькі, друзі. Тож важливо дбати про їхню безпеку, а для цього маємо всі умови і можливості.

Загалом більш як за три десятиріччя збудували та відремонтували понад півтори сотні мостів загальною довжиною 9000 метрів.

— Наведіть кілька конкретних прикладів.

— ТОВ «Сумимостобуд», що входить до складу RGMgroup, у цьому плані має величезний досвід. Один з останніх прикладів — міст через Ворсклу в районі села Климентове Охтирського району, який став справжньою окрасою мостобудівного мистецтва. А ще — мостові переходи та мости через Сейм у селах Мутин та Пруди, через річки Любка у Прудах Путивльського і Ворскла біля Куземина Охтирського районів. На замовлення відділу капітального будівництва Сумської міської ради звели два пішохідні мости через Псел у Сумах.

Разом з іншими будівельними організаціями України брали участь у відновлювальному ремонті мосту через Десну в Чернігові, який за термінами і обсягами робіт визначався як об’єкт державного значення. Крім того наші дорожні та мостові бригади виконували численні роботи з благоустрою територій міста Суми на замовлення департаменту інфраструктури Сумської міської ради.

— Для реалізації таких проєктів необхідні неабиякі власні виробничі потужності…

— Саме так. І наша компанія їх має. Надаємо гарантію на збудовані об’єкти від 10 років і на більш тривалі терміни. Цього року компанія інвестувала значні кошти в розвиток нової та унікальної для Сумщини лінії з виробництва тротуарної плитки, модернізувала власний завод з виготовлення бетону та залізобетонних виробів, запустила на повну потужність сучасний асфальтобетонний завод. Такі автоматизовані виробничі потужності дають змогу нашій команді бути одним із лідерів мостобудування в Сумській області.

— Відомо, що велику історію перемог творять талановиті та наполегливі однодумці вашого творчого колективу.

— У нас справді колектив професіоналів. По-перше, таку роботу як будівництво мостів треба по-справжньому любити і віддавати їй увесь свій час, майстерність, хист. По-друге, маємо сімейні династії — діти працюють з батьками, батьки із синами і доньками, подружжя, є по кілька представників окремих родин тощо. А це має особливе значення і свідчить про доброзичливу атмосферу в колективі.

Ми цінуємо працю всіх і кожного, всіляко заохочуємо. За трудові досягнення нашу команду і її представників неодноразово відзначали почесними грамотами Державної служби автомобільних доріг України, Сумської служби автомобільних доріг, Сумської обласної та районної рад.

Повне взаєморозуміння і результативна виробнича співпраця зі Службою автомобільних доріг у Сумській області, яку очолює Іван Романюк. Таке ділове партнерство допомагає в щоденній роботі.

— Ті, хто зараз проїжджає ворсклянським мостом у Климентовому, не приховують захоплення і задоволення — такою новобудовою може пишатися Сумщина.

— Удвічі приємніше, що до цього сучасного об’єкта доклали старань і майстерності саме наші будівельники.

Ми повністю змінили його геометричні параметри, добудували нову частину та з’єднали її з наявним мостом, виконали роботи з облаштування фундаменту, опор, монолітної плити, гідроізоляції, спорядження та підходів, змонтували балки металевої та залізобетонних прогонових будов, встановили перильну та бар’єрну огорожі, освітлення.

Тепер це справжній красень: ширина проїзної частини 9,5 метра, обабіч два тротуари по 2 метри. Загальна протяжність із прилеглою ділянкою близько 400 метрів. Термін гарантійної якісної експлуатації — щонайменше 50 років.

— Компанія постійно розвивається, переймає досвід європейських колег. Зокрема недавно на ваше запрошення на Сумщині побував відомий німецький мостобудівник.

— Так, окрім того, що надаємо виняткового значення підвищенню професійної кваліфікації працівників, активно вивчаємо європейський і світовий досвід.

Аби звірити наші годинники, запросили доктора інженерних наук викладача Дрезденського транспортного університету, відомого інженера-мостобудівника Німеччини Андреаса Райхельта. Він відзначив європейську технологію мостобудування на Сумщині, оцінив високий рівень наших виробничих потужностей, які відповідають державним стандартам, зокрема європейським. Сертифікований інженер з виробництва бетону Андреас Райхельт наголосив, що RGMgroup дотримується всіх вимог технології виготовлення і застосування цього матеріалу під час будівельно-ремонтних робіт.

До речі, наступного року в Німеччині планують масштабне будівництво кількох мостових об’єктів, куди запросили й наших спеціалістів. Тож плануємо й надалі обмінюватися досвідом та технологіями мостового будівництва.

— Сергію Леонідовичу, що в найближчих планах?

— На щастя, у наших будівельників немає перерв чи простоїв, а згаданий міст лише один із десятків і сотень у нашій спільній трудовій біографії. Є правило: що активніше будуємо, то краще для всіх — країни, земляків, колективу.

Як відомо, мости єднають не лише береги, а й людей, тож працюємо так, щоб наші об’єкти надійно слугували сьогоднішньому і майбутнім поколінням.

Марина КАЛЮЖНА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Сергій ГОЛУБ. Народився 1978 р. у Сумах. Закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». Займався підприємницькою діяльністю з продажу будівельних матеріалів, виробництва бетонних виробів та благоустрою територій Сумщини. Зараз очолює дорожньо-будівельну компанію RGMgroup, у складі якої три ТОВ — «РоадКонстракшн», «Гелікон груп», «Сумимостобуд».

Генеральний спонсор сумської чоловічої гандбольної команди «RGM group-СумДУ». Співпрацює з Академією вільної боротьби Юрія Голуба, у якій тренуються діти віком від 6 до 12 років, підписант Меморандуму про співпрацю з футбольним клубом «Суми» задля розвитку та популяризації футболу на Сумщині.

Одружений, виховує сина і доньку.

Захоплення: великий теніс, гірськолижний спорт.