Про те, що організація пасажирських перевезень у Черкасах давно кульгає, жителі міста добре знають. У цьому вони не раз переконувалися, нарікаючи на перевантаженість автобусів та тролейбусів у години пік, порушення правил обслуговування пасажирів, графіків руху… Незважаючи на «Концепцію розвитку міського пасажирського транспорту в м. Черкаси до 2022 року», затверджену міською радою два роки тому, чимало із записаного в документі поки що лишається лише на папері.

Допоможе системний підхід

Проблеми, про які йдеться в документі та зверненнях громадян, уже назріли давно. Більшість маршрутів громадського транспорту для людей з особливими потребами та дитячими візочками лишається малодоступною. Приватні перевізники не забезпечують належної безпечності перевезень пасажирів. Якість надання транспортних послуг не відповідає потребам жителів міста. Немає й системи обліку пільгових категорій громадян, що унеможливлює прозоре і справедливе відшкодування вартості пільгових перевезень громадян. Одним із головних забруднювачів атмосферного повітря в місті (їхня частка впродовж останніх десяти років коливається на рівні 65%) є викиди автотранспорту. Ці та інші проблеми потребують розв’язання вже тривалий час, однак через брак стратегічного бачення і неефективне управління спроби досі зводилися до окремих кроків, впровадження яких не дало очікуваних результатів.

Як певний прорив на шляху до створення єдиної системи громадського транспорту та забезпечення якісних і зручних міських перевезень можна розцінювати зусилля міської влади у впровадженні програми, що допомагає контролювати онлайн рух усього громадського транспорту. Як розповів начальник управління транспорту Віталій Москаленко, на сьогодні компанія «Dozor» повністю облаштувала GPS-трекерами (GPS-маяками) всі тролейбуси міста та половину зі 160 маршрутних автобусів. До кінця місяця планують встановити такі прилади на всьому транспорті, а також обладнати інформаційними табло найбільш завантажені зупинки, що будуть прив’язані до цієї системи й відображатимуть відомості про наближення громадського транспорту. Табло буде захищено антивандальним гартованим склом. На ньому встановлять камеру спостереження, яка фіксуватиме все, що відбуватиметься на зупинці та біля неї. Дані з камер зберігатимуть на сервері компанії протягом року.

Уже з цього року система на окремих ділянках успішно працює: рух автотранспорту можна спостерігати в режимі реального часу через відповідні мобільні додатки «DozoR City» або «MapaMagic», що доступні для вільного завантаження для різних мобільних систем. Там представлено інформацію про тип транспорту, його маршрут, час прибуття та додаткову інформацію для людей з особливими потребами і мам із візочками. Тепер завдяки цим додаткам, які можна безплатно завантажити для іOS та Android, пасажири відстежуватимуть, як рухається транспорт.

Програма не тільки сприяє підвищенню відповідальності перевізників перед жителями міста, а й корисна для власників транспортного бізнесу, адже допомагає відстежувати вихід автобусів на маршрути, контролювати ефективність їхньої роботи, витрати пального тощо.

На черзі — е-квиток

У місті вже створено необхідну базу для поглиблення транспортної та цифрової реформ, зауважив заступник міського голови Павло Валенчук. Важливим інструментом у цьому є нещодавно запроваджений проєкт із цифровізації міста Черкаси та всієї області — Digital Cherkasy. Наступним кроком має стати впровадження електронного квитка та інших сервісів, які допоможуть моніторити пасажиропотік та аналізувати найбільш завантажені чи перевантажені транспортні лінії, краще організувати всю систему загалом, аби кожен район міста був у рівних умовах.

Активну участь у впровадженні транспортної реформи бере підприємець, депутат міської ради Віктор Євпак. «Наша команда свого часу презентувала концепцію транспортної реформи. Ми врахували найкращий досвід України. Комплексна система виводить транспорт з тіні, аби приватні перевізники не тримали місто в заручниках».

Не всі перевізники, зокрема приватні, одразу позитивно сприйняли такі кроки у реформуванні міських перевезень. Частина з них зволікала з укладенням відповідних угод, адже посилення контролю за рухом транспорту унеможливлювало порушення графіків руху, інші небажані явища. Дехто почав заявляти, що встановлення GPS-трекерів це, мовляв, занадто дорого. Прибічникам змін довелося переконувати, що такий крок набагато дешевший за встановлення раніше запланованих валідаторів (пристроїв, які видають квитки). Тепер стало зрозуміло, що запровадження GPS-моніторингу допомагає істотно заощаджувати кошти, виявляти неправомірні дії водіїв, адаптувати роботу транспорту до потреб клієнта.

Проте сумніви в ефективності нововведень залишаються й нині, адже, знаючи ставлення до них окремих водіїв, неважко передбачити можливі відключення системи контролю. Однак це вже питання наполегливості та рішучості самих реформаторів.

До цього слід додати, що транспортну реформу в місті реалізовує міська рада та команда цифрової трансформації у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.