У корпункт «Урядового кур’єра» в Рівному звернулась ініціативна група ОСББ «Еко-дім». Забудовник (а будинок уже рік як уведено в експлуатацію) досі не передав співвласникам усієї належної технічної документації, зокрема проєкту самого будинку. Хоч за чинними нормами, мав би зробити це давно. Тож людям годі з’ясувати, де технічні приміщення, які потрібні, приміром, для ліфтової чи обладнання для інтернету, а де можуть бути підсобки для мешканців. Тобто істотні непорозуміння виникають уже на самому початку.

Проєкт без нагляду

Цей сигнал ми попросили прокоментувати головного архітектора Рівного в 1998—2006 роках, а донедавна — голову обласної організації Національної спілки архітекторів України Миколу Пасічника: «Конфлікти між забудовниками та власниками квартир виникають нерідко. Чи не щодня бачимо телевізійні сюжети, де мешканці судяться із забудовниками. Ті постійно змінюють проєкт, як їм вигідно. У мої часи про таке й думати ніхто не смів. Уявіть, що буде, якщо остаточно ухвалять закон №5655, який незабаром виносять на друге читання. За нормами, що пропонують, в архітектора забирають святе — авторське право на проєкт та авторський нагляд за ним. Тобто архітектор готує проєкт і передає його забудовникові. А далі той робить усе, що йому заманеться: відходить від запланованого на власний розсуд, вносить зміни, які йому заманеться. Замість п’ятиповерхівки на тому самому фундаменті може з’явитися 11 чи 16 поверхів. І вплинути на це ми вже не зможемо, навіть з величезним бажанням. Не хочу й уявляти, на що перетворяться наші міста, містечка та селища».

Коли ця авторитетна людина була диригентом міста, Рівне розквітало на очах: чітко витримані містобудівні норми, забудова відповідно до генерального плану розвитку міста. Архітектор має розумітися не лише на нюансах будівництва і транспорту, а й на підземних комунікаціях. Як режисер — на багатьох сферах життя.

Нині ж, погодьтеся, маємо суцільний хаос: добудовують, що кому заманеться, й легалізують усе через… судові рішення. Нонсенс? Ще й який! І це за умови, що архітектурно-будівельний нагляд номінально ще діє!

«Що буде, коли його приберуть, подумати страшно, — каже заслужений архітектор України лауреат Державної премії в галузі архітектури Микола Шолудько. — По-перше, зруйнують уже напрацьовану систему містобудування, а органи місцевого самоврядування не матимуть жодного впливу на ці процеси. По-друге, є небезпека, що все вирішуватиме розмір хабаря від забудовника столичним чиновникам: саме вони будуть такими собі централізованими монстрами у процесах будівництва. І як та сорока в дитячій казці, вирішуватимуть: тому дам, тому не дам».

Рівнерада підтримала фахівців

Молодий головний архітектор Рівного Дмитро Котляров наголошує: архітектори не проти реформи містобудування, яка, звісно, вкрай потрібна. Ідеться, зокрема, про осучаснення державних будівельних норм, цифровізацію галузі, яка забезпечить прозорість усіх процесів. Але вони проти відверто токсичних норм, що їх закладають на догоду олігархічним корпораціям забудовників, у яких парламентарі, на його думку, на короткому повідку. Натомість із закону «Про архітектурну діяльність» зовсім забирають поняття «архітектор»! А пересічні громадяни чи громадські організації не зможуть виступати ініціаторами перевірок. І штрафи за порушення містобудівного законодавства на об’єктах, що розташовуються в глибинці, будуть тільки до… держбюджету.

Отакої! Як же жити й розвиватися громадам, які довго й наполегливо обстоювали своє право впливу на неконтрольованих забудовників? Нічого собі децентралізація! До слова, депутати Рівнеради підтримали головного архітектора й уже спрямували офіційне звернення щодо токсичних положень до парламенту.

«На території нашої громади вже чимало незаконних забудов. Коли ми їх виявляємо, офіційно звертаємося до органів нагляду, які нібито починають цих людей розшукувати, аби накласти покарання. Але все це зазвичай нічим не закінчується: забудовники просто зникають. Для нас, звісно, важливий ефективний державний нагляд. А його реформування триває вже понад два роки. І працювати тільки на держбюджет, постійно вступаючи в конфлікти із жителями громади, ми не готові», — додає голова Радивилівської міської територіальної громади на Рівненщині член правління Асоціації міст України Микола Карапетян.

Не переступити червоних ліній

Ухвалений в першому читанні законопроєкт №5655 вносить зміни аж у 25 інших законодавчо-нормативних актів у галузі містобудування. Щоб не допустити його відверто дискримінаційних норм, у середині листопада архітектори у столиці та всіх обласних центрах одночасно вийшли на протест .

«Останніми роками нас методично й послідовно перетворюють на безпорадних виконавців волі забудовників. Отримавши важелі впливу на процес нормотворення, наші колишні партнери, на жаль, перетворилися на монстрів, у яких немає жодних червоних ліній. Заради свого зиску вони готові знищити не тільки міста, а й нас як окрему професійну спільноту із власною гідністю. Законопроєкт №5655 може стати останнім цвяхом у домовину архітектури», — вважає одеський архітектор Володимир Мещеряков.

Треба збалансувати відповідальність за порушення в будівельній галузі всіх учасників процесу. У цьому архітекторів підтримує Рівненська обласна державна адміністрація. Перший заступник голови ОДА Сергій Подолін зазначає: «Частина норм справді мають ризики, що великі будівництва вийдуть з-під контролю влади на місцях. Ми почули архітекторів і внесемо їхні слушні пропозиції, зокрема через народних депутатів від Рівненщини, з якими тісно співпрацюємо. Маємо розуміти: наші міста й села — спільний простір для комфортного життя, а не полігон для безликих бетонних мурашників і максимального прибутку забудовників».