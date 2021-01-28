Цього тижня обговорено теми «Розвиток індустрії гостинності та креативних індустрій» та «Розвиток підприємницької культури і регуляторної політики». Ішлося про напрями державної політики, які мають стати основою розвитку малого й середнього бізнесу (МСБ) та відображатися у НЕС-2030.

Бізнесу потрібні гарантії

«До пандемії частка доданої вартості МСБ становила майже 50%. Однак згідно з опитуваннями, мало людей знають, як ефективно залучати кошти для свого бізнесу, або мало хто готовий ризикувати для реалізації своєї бізнес-ідеї», — прокоментував на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду окреслив основні вектори підвищення підприємницької культури: «Значну увагу в наступні роки плануємо приділити розвитку екосистеми підтримки бізнесу. За останні два роки уряд розробив ініціативи та платформи, що полегшують доступ до освіти і консультаційних послуг для підприємців. Наприклад, онлайн-платформа «Дія.Бізнес», яка має величезну кількість сервісів для підприємців. Надалі вибудовуватимемо розвинену екосистему офісів і агентств для підтримки МСБ та адміністрування державних програм підтримки».

Другим важливим аспектом для розвитку підприємницької культури він назвав зменшення регуляторного тиску. Одними із пріоритетів державної політики тут має стати забезпечення рівних ринкових правил гри, гармонізація законодавства із законодавством ЄС і вдосконалення захисту прав інтелектуальної власності.

Не менш важливий для МСБ і доступ до фінансів. «Тож серед пріоритетів НЕС-2030 та уряду — розвиток інструменту портфельних гарантій, інструментів факторингу, пільгового кредитування (зокрема через розширення програми «5—7—9»), грантів для стартапів тощо», — вважає Прем’єр.

А за словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, розвиток підприємницької культури й регуляторна політика — найконцентрованіший блок НЕС-2030, бо питання підприємництва й умов ведення бізнесу стосуються ключових державних політик у галузях енергетики, промисловості, державних закупівель, фінансово-кредитної, інноваційної, інвестиційної діяльності тощо. «Ключовими векторами розвитку НЕС-2030 визначено розвиток екосистеми підтримки бізнесу, розширення доступу до фінансування та спрощення регуляторного середовища», — зазначив Ігор Петрашко.

Розвиток підприємництва для будь-якої країни — це базис для конкурентних відносин та підвищення якості життя населення, вважає заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ірина Новікова: «Наша амбітна мета полягає у зміні іміджу держави в очах підприємців. Ми маємо перейти від перешкод до партнерства».

Уряд дослухається до всіх

Завдяки програмам пільгового кредитування уряд бачить і основу для відновлення діяльності гостинної індустрії та креативних індустрій. У період пандемії доступ до кредитних ресурсів для представників цих галузей було ускладнено, тому держава має узгодити заходи задля підвищення доступу представників цих галузей до фінансів.

«Для розвитку креативних індустрій планується розбудова успішних кейсів інституцій у галузі культури. Робитиметься це за прикладом Українського культурного фонду та Українського інституту книги, діяльність яких неодноразово засвідчувала свою ефективність, — вважає Денис Шмигаль. — Пріоритетами в цьому напрямі цьогоріч має стати розроблення моделі креативних хабів. На їх базі буде представлено різні інвестиційні проєкти, працюватимуть програми менторства, тренінги тощо».

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додає, що креативна економіка виступає «м’якою силою, яка позиціонує Україну у світі». Торік вага креативної економіки становила майже 4% доданої вартості в Україні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Плануємо запровадити й систему кеш-рибейтів для іноземних виробників кіно, які почали проявляти великий інтерес до зйомок в Україні. Це має стати найпотужнішим стимулом для розвитку кіно у державі», — зазначив урядовець.

Створення доступних фінансових можливостей для креативних підприємців, поліпшення системи освіти й розвиток компетенціи вбачає серед пріоритетів стратегії директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап: «Існує прямий зв’язок між рівнем розвитку креативних індустрій та ВВП. У сучасному світі креативні індустрії зростають іноді навіть швидше, ніж інші галузі. Одне з чотирьох робочих місць у світі створюється саме у галузі креативних індустрій або галузі гостинності й туризму».

Слід працювати й над розвитком ефективнішого управління галуззю туризму та гостинності, забезпеченням сталого розвитку ринкової екосистеми.

«Для цього на основі державно-приватного партнерства має бути створено національну туристичну організацію України, яка відповідатиме за маркетинг і зможе стало й спільно з бізнесом просувати країну на цільових ринках для залучення більшої кількості туристів», — підкреслила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

На основі широкого обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення уряду про формування економічної політики до 2030 року, затверджено пріоритети для Програми діяльності уряду й перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

Читайте також:

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ — 2030

Напрацьовують дорожню карту економічних змін

Уряд запрошує до обговорення Національної економічної стратегії-2030

Відділ новин

«Урядового кур’єра»