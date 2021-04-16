Компанія «Контінентал Фармерз Груп» упродовж багатьох років активно співпрацює із громадами, чию землю обробляє. Для них торік агрохолдинг надав понад 30 мільйонів гривень соціальних інвестицій, зокрема на розвиток кооперативного руху. Аби збільшити кількість робочих місць на селі, «Контінентал» став партнером у впровадженні проєкту «Підтримка зайнятості у сільській місцевості, що постраждала від пандемії COVID-19, через розвиток малого сімейного бізнесу під брендом «Щедре Опілля». Його розробило кооперативне об’єднання «Файні ґазди». Цю ініціативу підтримали спільним проєктом уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». Загальний бюджет ініціативи — 1,6 мільйона гривень, половину з них становлять кошти кооперативів та їхніх партнерів. Гроші витрачатимуть на створення сімейних ферм з вирощування ягід і лікарських рослин.

Грицики допомогли знайти себе в підприємництві

Оксана Пасєка живе в селі Башківці Шумської ОТГ. За фахом бухгалтер, але, зізнається, зі шкільних років дуже любила ботаніку, часто зачитувалася літературою про різні рослини. Але в дорослому житті збагнути, що вони можуть стати її підприємницькою справою, допоміг випадок. Наприкінці 1990-х років земельну ділянку площею 5 соток не стали обробляти, там засіялися грицики. Якось приїхав у село заготівельник лікарських рослин і побачив цю земельну ділянку. Запропонував зібрати з неї врожай. До його поради дослухалися. Грицики реалізували й отримали 4600 гривень, а тоді це був значний прибуток. До того ж очистили город від бур’яну.

Справа зацікавила, тож Оксана засиджувалася у бібліотеках, аби більше дізнатися із книжок про лікарські трави, вчилася розпізнати їх. Упродовж двох перших років Оксана разом з чоловіком, двома синами й мамою збирала дикорослі рослини. А потім стала сіяти лікарські трави на городі, експериментувати, культивувати, наприклад, кропиву дводомну. Так тривало сім років. Та в сім’ю прийшло велике горе, яке певною мірою погасило підприємницьке горіння.

Запалити вдалося хіба чотири роки тому. 2017-го Оксана Пасєка очолила кооператив «Ягідний лан Шумщини». Але про лікарські трави її родина не забула. Щойно випадала вільна година, заготовляли дикорослі рослини.

«Моя сім’я збагнула, що саме в об’єднанні сільгоспвиробників можна досягти доброго результату, сформувати високоякісну товарну партію, кількість, зекономити на логістиці, та й юридичні аспекти досить непогані», — ділиться думками пані Оксана.

Тож торік у лютому створили неприбутковий кооператив з вирощування та збирання лікарських рослин «Трави Тернопілля». Але вже цього року перейшли на єдиний податок, бо «треба щось сплачувати й державі». У складі цього об’єднання 12 осіб, і не лише із Оксаниного села, а й сусідніх.

Торік Пасєки вирощували в особистому господарстві по кілька соток нагідок, мальви мавританської, чорнобривців, ехінацеї, ревеню. Нині сушать корінь ревеню. Уклали угоду на його постачання за кордон, це стане першою експортною операцією кооперативу.

Пані Оксана розповідає, що для заготівлі лікарських рослин будь-яка пора добра. Узимку збирали бруньки тополі, берези, сосни, вільхи, шишки деяких дерев. Навесні заготовляють коріння кульбаби, живокосту, лопуха, ревеню, кору дуба, осики, тополі, верби. Незабаром сушитимуть кропиву дводомну, зеленчук жовтий та інші рослини. За державною підтримкою торік закупили чотири малі сушарки, «Контінентал Фармерз Груп»» надав фінансову допомогу 200 тисяч гривень на поворотній основі. Проте сталася біда: через коротке замикання в електромережі виникла пожежа, під час якої згоріли сушки та пакувальне обладнання. Уже збудували велику стаціонарну сушарку, поставили котел, вентилятори. Тепер можуть сушити лікарські трави на промисловій основі.

Головне — не розчаровуватися, впевнена Оксана Пасєка. Початківцям з вирощування та заготівлі лікарських рослин радить мати велике терпіння до цієї справи, бо вона нехай і працемістка, копітка, немеханізована, зате прибуткова. І власні слова ілюструє простим, але наочним прикладом: «На початку 2000-х років збирати лікарські трави їздили велосипедом, згодом придбали пару коней, потім — автомашину «жигулі», «ниву». Лікарські рослини стали для нас підіймальною силою».

Не нагідками єдиними

У Саранчуківській об’єднаній територіальній громаді на Тернопіллі завдяки співпраці з компанією «Контінентал Фармерз Груп» діє кілька сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів. Голова цієї ОТГ Володимир Петровський каже, що у селі Волощина заснували «Волошковий край», учасники якого займаються заготівлею малини, пакетним бджільництвом, виробництвом меду та іншої продукції пасічництва.

Ще одне об’єднання з бджільництва створили цього року наприкінці березня у Шумлянах. Лікарські рослини саранчуківців теж зацікавили, тож організували кооператив «Добрий продукт», у складі якого нині 10 осіб.

Петро та Ірина Русини теж вступили до нього. Торік вирішили засіяти вісім соток нагідками. І хоч не все вдалося зібрати, отриманим прибутком з реалізації лікарської рослинної сировини задоволені.

«З її збутом клопоту не було, — згадує пан Петро. — Тепер кооперуємося й виходитимемо на велику партію лікарських рослин». Цьогоріч Русини висіватимуть знову нагідки, а ще ехінацею, мальву мавританську. Засадили земельну ділянку 10 соток обліпихою. Могли б і більше, але проблеми із закупівлею її саджанців.

Вирощуванням лікарських рослин у Саранчуківській громаді переймаються дедалі більше людей. Перші ділянки під мальву мавританську, ехінацею та нагідки цієї весни запланували відвести три місцеві вчительки.

А Ольга Мацишин із села Яструбове Купчинецької ОТГ захопилася вирощуванням шафрану посівного. 600 цибулинок замовила в Олега Демченка з Херсонщини: його плантації цієї рослини з родини півникових побачила в телеетері. Інформація зацікавила Ольгу. Висушені маточки шафранових квіток використовують не лише в харчовій промисловості передусім як пряність, а й у фармакології. На Тернопільщині такий шафран зацвітає восени. Торік на Ольжиному городі він цвів аж до листопада.

Вирощування квітів, декоративних кущів — давнє захоплення пані Ольги, тепер воно переростає у прибуткову справу. Ольга Мацишин очолює кооператив «Файна ягідка», який, як випливає з назви, акцентує на культивуванні ягідних культур, а саме малини, суниці, полуниці. Тепер тут зацікавилися лікарськими рослинами.

Трав’ярня Прудивусів

Микола Прудивус — не вусань і не крутивус, як стверджує його прізвище. Зате він справжній умілець вирощувати лікарські рослини. Неодноразово виступав як лектор та експерт на семінарах з лікарських трав, який організовувала компанія «Контінентал Фармерз Груп».

Наприкінці березня у селище Стара Ушиця на Хмельниччині, де живе й господарює Микола Петрович, навідався цілий десант представників сільськогосподарських обслуговувальних кооперативів з Тернопільщини, аби повчитися, запозичити досвід. Побували на полі, відвідали цех із сушіння рослинної сировини, цікавилися виробництвом, зокрема випуском фіточаїв. «Духмяний вечір», «Зелений полудень», «Перлини Бакоти», «Імунний», «Чайні посиденьки» «Солодкі сни» — не лише прекрасні назви, а насамперед збір різних трав, ягід, квітів, листя за певним лікувальним призначенням.

Пан Микола виробництвом, заготівлею та реалізацією лікарської рослинної сировини займається приватно з 2000 року. Разом з ним трудяться на полях і в цеху дружина, двоє синів, невістка і п’ятеро найманих працівників. Вирощують ромашку, нагідки, мелісу, м’яту, шавлію, ехінацею, валеріану, розторопшу. Дикорослі рослини майже 40 видів заготовляють і закуповують. Незабаром на вході до Миколиного господарства з’явиться арка з написом «Трав’ярня сім’ї Прудивусів». Назва нова, але й надалі Микола Петрович присвячуватиме себе давній, точніше, справі всього свого життя — вирощуванню лікарських рослин.

Не полишають поза увагою шкільну молодь

Як допомагатиме «Контінентал Фармерз Груп»» людям, що вирощують лікарські рослини? Василь-Яків Капустинський, провідний менеджер соціально-інвестиційного відділу, каже, що в компанії на постійній основі діє програма підтримки кооперативів, з багатьох напрямів можна співпрацювати з агрохолдингом. Треба хіба надіслати аплікаційну форму, заявку на отримання фінансової допомоги: поворотної (до 200 тисяч гривень) терміном на два роки, а якщо це новостворений СОК, компанія надає 50 тисяч гривень без повернення за умови співфінансування хоч 20%. Це мотивує людей займатись обраною справою.

Тепер почали втілювати масштабний проєкт, покликаний протидіяти негативним наслідкам безробіття. Його назва «Підтримка зайнятості у сільській місцевості, що постраждала від пандемії COVID-19, через розвиток малого сімейного бізнесу під брендом «Щедре Опілля». Суть цієї соціальної ініціативи полягає у створенні кластеру «Щедре Опілля» у Зборівській, Козівській, Підгаєцькій, Саранчуківській та інших об’єднаних територіальних громадах. Кажучи інакше, це співпраця органів місцевого самоврядування, кооперативів, домогосподарств, фермерів-одноосібників. Цей проєкт підтримали уряд Швеції та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку». Наукову базу забезпечують виші: було укладено меморандум із Західноукраїнським національним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка. «Контінентал» — партнер цієї ініціативи, він організовує різні семінари, навчальні поїздки для тих, хто прагне здобути знання в певній царині.

Вирощування лікарських трав — вигідний бізнес, високомаржинальний. Маючи певну земельну ділянку, можна подбати про добрий заробіток пенсіонерам, безробітним. Це додатковий дохід усім, хто любить працю.

Прикметно, що «Контінентал Фармерз Груп» не полишає поза увагою й шкільну молодь. Для неї вже кілька років оголошує конкурс «Розумний город», аби дізнатися, хто з юнаків чи дівчат уміє дотримуватися технологій вирощування сільськогосподарських культур і відобразити це у власному відеоблозі.

За словами Василя-Якова Капустинського, досі це змагання стосувалося лише городини. Відтепер ітиметься про лікарські рослини. Для двох соток на присадибній ділянці, яку відведуть синові чи доньці батьки, компанія надаватиме насіння, технологічну карту вирощування деяких культур, а саме мальви мавританської, чорнобривців, нагідок махрових, ехінацеї пурпурової. Охочим пропонуватимуть посіяти й рядок кульбаби.

Переможців визначатиме колегія суддів, до якої ввійдуть працівники агрохолдингу «Контінентал Фармерз Груп», регіональні менеджери та виробники — члени місцевих кооперативів. Крім цікавого досвіду, юнь під час конкурсу здобуде передові агрономічні знання, а також цінні призи. До того ж вирощені лікарські трави зможуть самі реалізувати.