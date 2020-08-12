Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства значно розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої держава компенсує аграріям. Це відбувається нині в межах реалізації бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».
«До переліку додано 1175 найменувань техніки та обладнання. Тепер їх налічується 13 719 від 183 заводів-виробників. Перелік таких заводів зріс на два», — повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
До нових одиниць техніки додалися трактори ХТЗ, ЮМЗ, ХТА, зернозбиральні комбайни «Скіф», «Славутич», самоскиди-зерновози КрАЗ, самохідні обприскувачі, а також ґрунтообробна й посівна техніка, обладнання для утримування тварин тощо.
«Оновлення виробничого оснащення дає змогу виробникам сільськогосподарської техніки та обладнання підвищувати конкурентоспроможність своїх виробництв і збільшувати прибутки», — наголосив міністр.
На 2020 рік бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» передбачено мільярд гривень, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Аграріям уже компенсовано близько 716 мільйонів гривень за придбану техніку і обладнання. Кошти отримає 1481 аграрій, які придбали 2295 одиниць сільгосптехніки та обладнання на суму 2,8 мільярда гривень. Продовження програми заплановано й на наступні роки.
Ігор Петрашко повідомив, що загальний розмір проблемного кредитного портфеля аграріїв Одеської області без урахування відсотків становив 338 мільйонів гривень. За його дорученням після робочої поїздки на Одещину вдалося досягти 80% позитивних рішень на отримані заявки щодо реструктуризації кредитних зобов’язань від одеських сільськогосподарських підприємств.
«З об’єктивних погодних причин аграрії півдня, на жаль, не могли представити банкам позитивну фінансову звітність. Тому це ставало однією з головних причин для відмов у користуванні кредитними програмами. Після активної комунікації з банками та наголошенні на форс-мажорних обставинах нам вдалося досягти консенсусного розуміння у вирішенні 80% проблемних питань від аграріїв», — наголосив урядовець.
За його словами, сума від позитивних рішень становила 270,4 мільйона гривень, що стало істотною допомогою для тих, хто зіткнувся з фінансовими проблемами через посуху і втрату врожаю.
Нині чинні дві державні програми, якими можуть скористатися аграрії в роботі з банками:
«Доступні кредити 5—7—9%». На початок серпня 2020 року видано 1991 кредит на загальну суму 4227,3 мільйона гривень, з них 56% — в галузі сільського господарства. До програми залучено 18 банків-партнерів.
«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», на яку передбачено 1,2 мільярда гривень. На початок липня 2020 року вже спрямовано 125 мільйонів гривень на уповноважені банки, які спрямують їх на виробників. Кількість банків-партнерів програми — 33.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»